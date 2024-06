A kiesés ellenére is marad a Kisvárda vezetőedzője

A szakember az előző idényben a 13. fordulótól irányította a kisvárdai gárdát. A maradék 21 mérkőzéséből azonban csak hetet nyert meg a csapat, ami kevés volt az NB I-ben maradáshoz. Azonban a Kisvárda honlapja szerint, ha csak ezt az időszakot néznék, akkor ez elég lett volna, hogy ne essenek ki az NB II-be, így a következő idényben is Feczkó Tamás fogja irányítani a csapatot.

Az immár másodosztályú gárda viszont arról is beszámolt, hogy a stábban több változás is lesz ősztől. Feczkó asszisztensedzője Gerliczki Máté lesz, aki az előző idényben három mérkőzésen is volt az NB I-es csapat ideiglenes vezetőedzője, majd az NB III-as gárdával bronzérmet nyert a harmadosztályban. Ugyancsak asszisztensedzőként lett stábtag Bodnár László, és új erőnléti edzővel, Dajka Lászlóval vágnak neki a felkészülésnek a kisvárdaiak.