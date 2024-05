Négy idényt követően kiesett a PMFC a másodosztályból

LABDARÚGÓ NB II

34. FORDULÓ

PÉCSI MFC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0)

Pécs, PMFC Stadion, 2000 néző. Vezette: Csonka Bence (Tóth II. Vencel, Vörös Dániel)

PMFC: Helesfay – Takács Zs. (Gera Z., 87.), Szekszárdi T., Hudák M. – Harsányi, Miknyóczki, Terbe, Bachesz (Lacza, 75.), Majnovics – Szabó M. (Tóth-Gábor, 75.), Rácz B. (Vas B., 61.). Vezetőedző: Mátyus János

SZEGED: Takács J. – Gera N. (Kővári, 55.), Könczey, Horváth M., Palincsár – Márkvárt, Magyar Zs. (Bíró B., 65.) – Óvári (Földi D., 65.), Gajdos, Papp Á. – Klausz (Borvető, 65.). Csapatmenedzser: Germán Tamás

Gólszerző: Palincsár (33. – öngól), ill. Borvető (78.)

MESTERMÉRLEG

Mátyus János: – Az elmúlt hetekben mindenkiben próbáltam tartani a lelket. Sok mindent említhetnék kifogásként, de amióta én vagyok a vezetőedző, minden felelősség az enyém. Borzasztóan sajnáljuk a kiesésünket.

Germán Tamás: – Szomorú nap ez a magyar labdarúgásban, hiszen a Pécs és a Haladás is búcsúzik a másodosztálytól. Az egyenlítésünk után volt lehetőségünk a győzelem megszerzésére.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagyon jól tudta a PMFC és szurkolótábora is, hogy a Szeged elleni meccsen már nincs más lehetőség, nyerni kell! A rajongók ennek megfelelően már az első percektől magas hőfokon égtek, és ez a játékosokra is átragadt. Ugyan az első negyedóra inkább a vendégeké volt, a pécsiek kemény fellépése elkezdte átbillenteni a pályát, és egy kontra végén kiharcolt szabadrúgás meghozta a várva várt gólt is. A tizenhatos jobb sarkától Hudák emelte be a labdát, ami középen Palincsár fején megcsúszott, s a jobb alsó sarokba vágódott – öngól.

Hiába talált be egyszer a Pécs, ez kevésnek bizonyult (Fotó: Kurdi József/PMFC)

A kapott gól kissé felpörgette a Szegedet is, amely rögtön vezetett egy veszélyes akciót, de Helesfay jól jött ki a kapujából, és felszedte Márkvárt elől a labdát. Ezt követően is inkább a kék-feketék irányítottak, ám Gera Norberttől egyetlen veszélyes beadás sem érkezett, így a pécsiek kapusának vérnyomása is stabil maradhatott.

Még a szünetben volt miért örülnie a PMFC-nek (Fotó: Kurdi József/PMFC)

A fordulás után tovább rohant a második gólért a PMFC, többször volt is lehetősége megszerezni azt, azonban egy látványos Harsányi-kísérletet követően a vendégek kiegyenlítettek. Palincsár ívelte fel a jobb oldalon a felező környékéről a labdát, amelyet Gajdos a tizenegyespont környékére csúsztatott. Ott a csereként beálló Borvető érkezett, aki bevetődve átemelte Helesfayt. A szurkolók azonban ezt követően sem adták fel a reményt, és tovább hajtották a PMFC-t. Még annak tudatában is kitartottak, hogy tudták, a BVSC-Zugló már az utolsó percben jár a Budapest Honvéd ellen, és ott nem rezdült meg a háló. A játékosok becsületből próbálkoztak még, de a támadásaikban nem volt átütőerő. A hosszabbításban pedig egy ígéretes lehetőséget Tóth-Gábor az egyetlen olyan helyre passzolta be, ahol senki sem tartózkodott.

Gera Zalán és Hudák kísérletét még megtapsolhatta a közönség, de ha egyikük be is talált volna, ekkor már biztos volt, hogy a Péccsel megtörtént, ami korábban soha. A PMFC története során most először kiesett a mindenkori másodosztályból, amiért meg is kapta a magáét... 1–1

Csalódott pécsi szurkolók, akik nem ezt várták ettől a szezontól (Fotó: Kurdi József/PMFC)