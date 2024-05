NB II: Mátyus János megbízatása lejárt, távozik a Pécsi MFC vezetőedzői posztjáról

A 49 éves edző szerződése eredetileg is a bajnokság végéig szólt, és mivel a csapat nem tudta kiharcolni a bennmaradást a másodosztályban, nem váratlan a búcsú.

„Nagy reményekkel érkeztem Pécsre, annak ellenére is, hogy nehéz helyzetben vettem át a csapatot – idézi Mátyust a PMFC honlapja. – Eddigi pályafutásom során szinte maradéktalanul sikerült elvégeznem a rám bízott bennmaradás kivívását, amelyben a PMFC esetében is az utolsó másodpercig bíztam. Borzasztóan sajnálom, hogy nem tudtuk megőrizni másodosztályú tagságunkat, amit én is csalódásként élek meg. Megtisztelő volt ennél a nagy múltú csapatnál dolgozni. Megható szeretet és tisztelet vett körül szerte a városban, még úgy is, hogy nem jöttek az eredmények. Szeretném ezúton is a köszönetemet kifejezni a klub vezetőinek, dolgozóinak, a stábtagoknak, a játékosoknak és kiváltképpen a szurkolóknak. A szívem mélyéből a lehető legjobbakat kívánom a PMFC-nek és minden egyes pécsi szimpatizánsnak!”