Hiába gálázott a Vasas a Soroksár ellen, a feljutás nem jött össze az angyalföldieknek

ÖSSZEFOGLALÓ

A hétfői, győri vereséggel (3–2) nagyon nehéz helyzetbe került a Vasas, mert amellett, hogy az utolsó fordulóban a Soroksárt meg kellett vernie, az ETO ajkai veresége is kellett ahhoz, hogy Gera Zoltán együttese feljusson az első osztályba. Erősen meglátszott a nézőszámon, hogy az angyalföldieknek nem a saját kezükben volt a sorsuk, hiszen a jó idő ellenére mindössze alig több mint kétezren látogattak ki a találkozóra. A Soroksárral egyébként sok esetben gólgazdag meccset játszottak a piros-kékek, s a párharc érdekessége, hogy a 2021–2022-es NB II-es bajnokság utolsó fordulójában is Vasas–Soroksár találkozót rendeztek – óriási különbség, hogy a piros-kékek akkor már a bajnoki elsőségük és feljutásuk biztos tudatában 0–3-ról 3–3-ra egyenlítve mentettek pontot.

Lapunknak adott interjújában a héten erősen fogadkozó Lipcsei Péter, a Soroksár vezetőedzője, hogy semmiképpen sem fogják ajándékba adni a három pontot a feljutásért küzdő Vasasnak. Nos, ezt biztosan így is gondolták a XXIII. kerületiek, de a Vasas hatalmas elánnal kezdett, és már a 4. percben vezetést szerzett Berecz Zsombor révén, majd szűk negyedórával később a hétfői sérüléséből gyorsan felépülő Tóth Milán remek lövéssel megduplázta az előnyét. Hidi M. Sándor gólja aztán még szebb volt, ekkorra viszont már az ETO is megszerezte a vezetést Ajkán, amit nyilván tudtak az angyalföldi szurkolók is (annak ellenére, hogy a hangosbemondó ezt nem közölte).

A szünet után gyorsan megfogyatkoztak a vendégek, Króner Martin kapott – jogosan – piros lapot, ez végleg eldöntötte a három pont sorsát. Doktorics Áron találata után aztán Karakó Ferenc – kissé szigorúan – Vincze Ádámot is kiállította, így az indiszponáltan futballozó Soroksár kilenc játékossal fejezte be a meccset. Látványos, közönségszórakoztató játékkal győzött a Vasas, sőt, kimondható, hogy ezen a napon osztálykülönbség volt a felek között – a következő idényben mégis mindketten az NB II-ben szerepelnek majd.

A hazai pályán a Budafok, a Kazincbarcika, a Csákvár, az Ajka vagy a Tiszakécske ellen elszórt pontokért drágán kell fizetnie az angyalföldi klubnak – ha ezeket a „kötelezőnek” nevezett meccseket megnyeri a Vasas, simán feljutott volna… Hiába tehát a tavaszi edzőváltás, a Vasas nem érte el a célját, egyedül annak örülhet, hogy Tóth Milán – holtversenyben a kozármislenyi Kirchner Krisztiánnal – 18 találattal gólkirály lett. A támadó egyébként akár egyedül gólkirály lehetett volna, de a második félidőben két lövését is remekül védte Mergl Szabolcs. 4–0

Tóth Milán (balra) társgólkirályként zárt (Fotó: Balogh László)