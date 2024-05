Gyirmóti veresége ellenére is emelt fővel búcsúzott a Haladás az NB II-től

LABDARÚGÓ NB II

34. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–SZOMBATHELYI HALADÁS 2–1 (2–1)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 1220 néző. Vezette: Rúsz Márton (Berényi Ákos, Punyi Gyula)

GYIRMÓT: Kecskés – Lányi (Polgár, 61.), Hudák D., Hajdú Á., Helembai – Kovács M., Kovács D. – Soltész D. (Ominger, 76.), Madarász, Molnár J. (Erdei M., 86.) – Adamcsek (Kicsun, 61.). Vezetőedző: Tamási Zsolt

HALADÁS: Verpecz – Frák, Jancsó, Ene, Beronja – Szakály A. (Szvoboda, 79.), Erdei C., Rácz B. (Pruska, 70.) – Baján (Mozsár, a szünetben), Pintér F. (László K., 70.), Rétyi (Bolla B., 79.). Mb. vezetőedző: Bosnjak Predrag

Gólszerző: Madarász M. (10.), Soltész D. (45+1. – 11-esből), ill. Pintér F. (2.)

Kiállítva: Beronja (90+3.)

MESTERMÉRLEG

Tamási Zsolt: – Megint belealudtunk a kezdésbe, de negyedóra után kontroll alatt tudtuk tartani a mérkőzést. Mindent mérlegre téve, a hatodik helyezésünk reális eredmény.

Bonsjak Predrag: – A mai csapatunk és a mai közönségünk jelentette a Haladás jelenét, a mérkőzésen helyet kapott öt újoncunk pedig a jövőt.

Mindkét csapat beleállt a mérkőzésbe (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az utolsó fordulóban rendezett Gyirmót–Haladás mérkőzés tétje a hazaiak számára a bajnoki tabella 6. helye volt, a vendégek pedig ezzel a meccsel búcsúztak az NB II-től. Ennek megfelelően nagyon sokan érkeztek Szombathelyről, és végig hangosan biztatták csapatukat.

Nem adta könnyen magát a fekete mezes Haladás (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót)

A szurkolók lendülete a Haladás játékosaira úgy hatott, hogy már az első percben roham alá vették a hazai kaput, és a másodikban pedig már a vezetést is megszerezték Pintér Filip góljával. Madarász a 10. percben remek emeléssel egyenlített, ami után kiegyenlített játék folyt a pályán. A szünet előtti tíz perc egyértelműen a hazaiaké volt, Verpecznek bravúrt is be kellett mutatnia. A 45. percben a Gyirmót büntetőhöz jutott, amelyet már a ráadásban váltott gólra Soltész Dominik révén.

Beronja a mérkőzés végén a kiállítás sorsára jutott (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót)

A második félidő is egyenlő erők küzdelmét hozta, a kapusoknak azonban nemigen akadt dolga. A vereség ellenére a szombathelyi csapat nagy ünneplést kapott a szurkolóitól a meccs végén. A gyirmóti győzelem azt jelenti, hogy Tamási Zsolt együttese a 6. helyen zárta a bajnokságot. A krónikához hozzátartozik még, hogy a Haladás 38 ponttal a 14. helyen végzett. 2–1

A Gyirmót győzelemmel zárta az idényt (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót)