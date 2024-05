A Szpari fölénye látványos; a Vasas volt a legtovább veretlen, mégsem érte el a célját

KÖZEL 740 PERCEN ÁT NEM TALÁLTAK BE A PÉCSIEK

A leghosszabb kapott gól nélküli sorozat a PMFC-hez köthető, hiszen hét, nullára lehozott bajnoki után először szeptember 24-én a Csákvár talált be a piros-feketéknek, Nagy Zoárd 82. percben elért gólja egyben a győzelmet is jelentette akkor a Fejér vármegyeieknek, és ezzel 712 játékperc után véget ért Helesfay Donát kapus góltalansági sorozata. Ugyancsak a baranyaiak voltak a leghosszabb ideig gólképtelenek, a 6. körtől sorozatban szintén hét bajnokin, összesen pedig 737 percen át nem tudtak eredményesek lenni, mígnem az október utolsó hétvégéjén rendezett fordulóban Szombathelyen a 84. percben Harsányi István győztes góllal megtörte a rossz szériát.

LIPCSEI PÉTER EGYÜTTESE TELJESÍTETT A LEGINKÁBB ERŐN FELÜL

Ősszel még az ötödik Kozármisleny volt a bajnokság meglepetéscsapata, hiszen 12 (!) pozícióval állt jobb helyen, mint amire a játékoskeretének értéke a Transfermarkt átigazolási portál szerint predesztinálta. Aczél Zoltán együttese az ötödik pozíciót ugyan a bajnokság lefújásáig megtartotta, az idény végére azonban egy másik csapat, a Soroksár lett az, amelyik a legjobban – nyolc hellyel – túlteljesítette a várakozást. Lipcsei Péter együttese ugyanis a keretértékek szerint csak a 15. volt a mezőnyben – tehát ez alapján elvileg ki kellett volna esnie –, ehhez képest a hetedik pozícióban fejezte be a 2023–2024-es idényt. A legnagyobb csalódást a Pécsi MFC okozta, hiszen öt hellyel végzett hátrébb – 15. lett és kiesett –, mint ami a labdarúgóinak értéke szerint megillette volna (10. hely).

Lipcsei Péterrel erőn felül teljesített a Soroksár (Fotó: Árvai Károly)

FERGETEGES TAVASZT PRODUKÁLT AZ AJKA

Az őszhöz képest az FC Ajkánál történt a legnagyobb pozitív fordulat a tavaszi szezon során: a bakonyi együttes a 2023-as esztendőt 11 ponttal az utolsó előtti (17.), azaz kieső helyen zárta, tavasszal viszont produkált egy 10-es veretlenségi sorozatot, benne egy 6-os győzelmi szériával, s ezzel a Nyíregyháza (36 pont) és a Vasas (35) mögött a harmadik legtöbb pontot (32) gyűjtötte be, összességében végül a 11. lett. Érdekesség, hogy az Ajka a 2024-es naptári évben nyújtott teljesítményével még a feljutó ETO FC Győrt is megelőzte (31 pont). A tavaszi tabellán egyébként éppen ugyanazok a csapatok végeztek az alsó öt helyen, amelyek a bajnokság zárásakor – csupán a sorrend volt más közöttük.

IDÉNY KÖZBEN ÖSSZESEN 22-SZER VÁLTOTTAK EDZŐT, PÉCSEN ÉS KÉCSKÉN NÉGY-NÉGY TRÉNERT ALKALMAZTAK

Csak a bajnok Nyíregyházánál (Tímár Krisztián), a Kozármislenynél (Aczél Zoltán), a Soroksárnál (Lipcsei Péter), a Kazincbarcikánál (Csábi József) és a Csákvárnál (Tóth Balázs) tartottak ki végig egy tréner mellett. A legtöbb szakembert, négyet a Pécsnél (Weitner Ádám, Németh Zsolt, Kulcsár Árpád, Mátyus János) és a Tiszakécskénél (Vas László, Toldi Gábor, Kis Károly, Balogh Pál) alkalmaztak. A BVSC-nél is háromszor cseréltek edzőt, ám Kincses Ádám megbízott szakvezetőként kétszer is bizalmat kapott: előbb szeptemberben Urbán Flóriánt, majd áprilisban Szekeres Tamást váltotta. A teljesség végett hozzá kell tenni, hogy a bajnokság végén a zuglóiak sportigazgatója, a volt MLSZ-elnök Kisteleki István is leült a kispadra.

BARÁTH LETT A „SÁRGAKIRÁLY”, A HALADÁS VOLT A LEGSPORTSZERŰTLENEBB

A legtöbb sárga lapot az angyalföldiek védője, Baráth Botond gyűjtötte be, szám szerint 12-t, csapatszinten pedig a Csákvár, méghozzá 84-et, ami meccsenként 2.47-es átlagot jelent. A fair playt tekintve a Transfermarktnál az ETO végzett az élen 61 sárgával, továbbá 2 második sárga lapos és 2 azonnali kiállítással, míg a legsportszerűtlenebbnek a Haladás bizonyult, 74 sárgával, 3 második sárgás kiállítással és 6 azonnali piros lappal.

Baráth Botond 12 sárga lapot gyűjtött be (Fotó: Földi Imre)

HÁTRÁNYBÓL IS A SZPARI VOLT A LEGJOBB

Hátrányból a Nyíregyháza szerezte a legtöbb pontot, szám szerint 20-at. Nagy Dominikék vesztett állásból 6-szor tudtak fordítani a bajnokság során, 2-szer mentették döntetlenre a meccset (3-szor pedig kikaptak). A mezőny végén az újonc BVSC-t találjuk, amellyel szemben 18-szor kerültek előnybe az ellenfelek és a zuglóiak ezek után csupán két döntetlent bírtak kiharcolni, míg 16-szor vesztesen hagyták el a pályát. Előnyről a legtöbbször a Haladás kapott ki (9 győzelem és 6 iksz mellett), 6-szor.

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK FÉLIDEI TABELLA

Az első játékrészt figyelembe véve is a Nyíregyháza áll az élen, 64 ponttal, a Szparit a 63 pontos Vasas követi, megelőzve a mindössze 54 pontos ETO FC Győrt. Az első félidők után a Mosonmagyaróvár állt a legrosszabbul 26 ponttal.

A második félidők alapján a Vasas volt a legjobb a mezőnyben 63 ponttal, megelőzve a 60 pontos Szparit és az 57 pontos ETO-t. A tabella alján itt is a Mosonmagyaróvárt találjuk, de ez alapján a BVSC is kiesett volna.

TIZENHAT ÉVES VOLT A LEGFIATALABB, MAJDNEM 41 A LEGIDŐSEBB JÁTÉKOS

Az idény legfiatalabb játékosa a Haladás középcsatára, Katona István volt, akit augusztus 6-án 16 évesen és 11 hónaposan, Szakály Attila cseréjeként küldött pályára Csákváron Alekszandar Jovics, a szombathelyiek vezetőedzője. A legidősebben pályára lépő labdarúgó pedig Tomás Tujvel, a Bp. Honvéd nyitrai születésű, de már magyar állampolgárságú kapusa lett, aki a záró fordulóban 40 évesen 8 hónaposan és 7 naposan védett a BVSC ellen. Az egész mezőnyből csupán az ETO középső védője, Szépe János szerepelt minden mérkőzésen, egyedül a BVSC otthonában játszott találkozó végéről hiányzott 34 percet.

KÉT GÓLKIRÁLY IS LETT

A vasasos Tóth Milán és a kozármislenyi Kirchner Krisztián végül 18-18 góllal végzett, így mindketten gólkirálynak mondhatják magukat. Tőlük csak egy találattal maradt le az ETO FC Győr egyik legjobbja, Claudiu Bumba, aki 17-szer talált be, a negyedik helyezett Kerezsi Zalán (Honvéd) és Nagy Dominik (Nyíregyháza) viszont már csak 11 gólig jutott.

Tóth Milán gólkirályként zárta az idényt (Fotó: Árvai Károly)

MINDÖSSZE HÁROM TRIPLÁZÓ

Csak három játékos mondhatja el magáról, hogy egy mérkőzésen triplázni tudott a bajnokságban. A Vasas támadója, Tóth Milán a PMFC ellen, a Szpari csatára, Géresi Krisztián a Csákvár ellen, míg az akkor még a Mosonmagyaróvárban játszó (tavasszal már tiszakécskei) Takács Tamás ősszel a BVSC ellen „csengetett” háromszor.

A LEGTÖBB GÓLT A VASAS SZEREZTE, A LEGKEVESEBBET A PÉCS

A Vasas 72-szer talált be az ellenfelek kapujába, ez a legtöbb, míg a legkevesebb gólt a Pécs szerezte, mindössze 20-at – nem is csoda, hogy a baranyaiak kiestek. A legkevesebb találatot a Szeged kapta (csak 23-at), a legtöbb gólt pedig a sereghajtó Mosonmagyaróvár szedte be (69-et.) Jobb lábbal egyébként az ETO érte el a legtöbb gólt (34), ballal (19) és szabadrúgásból (4) a Nyíregyháza, fejesből (17) és tizenegyesből (9) pedig a Vasas volt a legeredményesebb.

A LEGTÖBB ÉS LEGKEVESEBB GÓL

A 33. forduló hozta a legtöbb gólt, méghozzá 32 találatot, amely 3.4-es átlagnak felel meg. Ebben a fordulóban három-három gólt szerzett a Kozármisleny, az Ajka, a Soroksár, a Szeged és az ETO is. A leggólszegényebb játéknap a 23. kör volt, akkor a kilenc bajnokin mindössze 13 találat esett, ami 1.4-es átlagot jelent.

A LEGGYORSABB GÓL

A másodosztály 26. fordulójában a Nyíregyháza simán, 3–0-ra megverte idegenben a Mosonmagyaróvárt; a mérkőzés legemlékezetesebb momentuma az volt, hogy a Szpari középpályása, Nagy Dominik már a negyedik másodpercben, egyből a középkezdés után megszerezte a vendégek első találatát! Ez a gól akár magyar csúcs lehet, a magyarfutball.hu gyűjtése alapján az NB I leggyorsabb gólját még 2005-ben, a Vasas–Kaposvár bajnokin szerezte 8 másodperc után a vasasos Gyánó Szabolcs.

Hazai pályán és idegenben is remekelt a Nyíregyháza (Fotó: Dömötör Csaba)

A LEGJOBB HAZAI- ÉS VENDÉGSZEREPLÉS

A legjobb hazai (45 pont) és idegenbeli (34 pont) mérleggel is a bajnok Nyíregyháza rendelkezik. ami azért nagy szó, mert a Szpari a hazai meccseit végig albérletben, Balmazújvárosban játszotta. A szabolcsiak egyedüliként a mezőnyben hazai pályán veretlenek maradtak. A legrosszabbul otthon a Mosonmagyaróvár szerepelt (7 pont), míg házon kívül érdekes módon a végül a középmezőnyben végző Budafoki MTE lett a legrosszabb, hiszen mindössze 11 pontot tudott begyűjteni.

A LEGTÖBB PIROS ÉS SÁRGA LAP

A legtöbb kiállítás a 15. fordulóban volt és ez abszolút rekordbeállítást hozott, méghozzá azért, mert összesen 8 játékost küldtek le piros lappal a játékvezetők – ilyen 2013 nyara óta nem fordult elő. A nyíregyházi Baki Ákos, a budafoki Oláh Bálint, a mosonmagyaróvári Deákovits Richárd, a siófoki Szedlár Zoltán, a kozármislenyi Beke Péter, az ETO-s Dejan Boldor, a csákvári Farkas Aurél és az angyalföldi Hinora Kristóf is idő előtt mehetett zuhanyozni abban a fordulóban. A legtöbb sárga lapos figyelmeztetést érdekes módon az 1. játéknap hozta, a 46 sárga lap pedig 5.11-es átlagnak felel meg.

HAT ETO-JÁTÉKOS A LEGÉRTÉKESEBB CSAPATBAN

A másodosztály Transfermarkt szerint összeállított legértékesebb tizenegyébe hat győri és három nyíregyházi került be, míg a Gyirmótot a középpályás Madarász Márk, a Csákvárt pedig a kapus, Pécsi Ármin révén egy-egy játékos képviseli. Utóbbi kapcsán az a különlegesség, hogy a mindössze 19 esztendős labdarúgó az őszi szezont még a másodosztályban, a tavaszit viszont már az NB I-es Puskás Akadémiában védte végig. Íme az NB II legértékesebb tizenegye:

Pécsi Ármin (Csákvár, 300 ezer euró) – Farkas Bendegúz (Nyíregyháza, 300 ezer), Szépe János (ETO FC Győr, 300 ezer), Deian Boldor (ETO FC Győr, 500 ezer), Fábio Vianna (ETO FC Győr, 275 ezer) – Madarász Márk (Gyirmót FC Győr, 300 ezer), Paul Anton (ETO FC Győr, 400 ezer) – Géresi Krisztián (Nyíregyháza, 350 ezer), Boschilia (ETO FC Győr, 800 ezer), Nagy Dominik (Nyíregyháza, 500 ezer) – Nenad Lukics (ETO FC Győr, 500 ezer).

1. Nyíregyháza Spartacus 34 24 7 3 69–27 +42 79 2. ETO FC Győr 34 22 3 9 65–37 +28 69 3. Vasas FC 34 19 10 5 72–33 +39 67 4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 34 15 15 4 35–23 +12 60 5. Kozármisleny 34 15 7 12 55–45 +10 52 6. Gyirmót FC Győr 34 12 13 9 49–45 +4 49 7. Soroksár SC 34 12 9 13 39–45 –6 45 8. Budafoki MTE 34 12 8 14 37–44 –7 44 9. Budapest Honvéd 34 11 11 12 39–36 +3 44 10. Kazincbarcika 34 11 11 12 38–41 –3 44 11. FC Ajka 34 13 4 17 30–33 –3 43 12. FC Csákvár 34 12 7 15 39–45 –6 43 13. BVSC Zugló 34 10 8 16 27–40 –13 38 14. Szombathelyi Haladás 34 9 11 14 42–52 –10 38 15. Pécsi MFC 34 8 12 14 20–39 –19 36 16. Tiszakécske 34 7 13 14 33–40 –7 34 17. BFC Siófok 34 8 7 19 36–60 –24 31 18. Mosonmagyaróvár 34 5 6 23 29–69 –40 21 Az nb ii VÉGEREDMÉNYe