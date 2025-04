Portugáliát sohasem győzték még le a mieink futballban – itt az ideje!

A magyar válogatottnak nem lesz könnyű dolga a vb-selejtezősorozatban (Fotó: Szabó Miklós)

1. A Nemzetek Ligájában a Törökországtól elszenvedett kettős vereséget (1–6) követően immár a vb-selejtező van a fókuszban, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese szeptember 6-án Írországban kezdi, november 16-án pedig hazai pályán ellene is fejezi be a csoportmeccseket. Merjünk-e álmodozni? A továbbra is ezer fokon égő Cristiano Ronaldóval felálló Portugália, valamint Írország és Örményország ellen mire lehet képes a magyar válogatott?

Csank János: – Semmi kétség, ebben a csoportban bravúrok kellenek. Az írek és az örmények elleni meccs nem lehet gond, ha igen, akkor semmi esélyünk sem lesz a csoportelsőségre. Akkor is elégedett lennék, ha azon dőlne el a sorsunk, hogy mit játszunk a portugálokkal… Ezeknél a sorozatoknál nem mindegy, hogyan bírja idegileg a terhelést az ember. Márpedig a magyar szurkolók képesek nagy nyomás alá helyezni a válogatottat, mondjuk, ez még mindig jobb, mint annak idején a Szovjetunióban, ahol a mottó az volt: győzelem vagy Szibéria! A törökök elleni hazai meccsen én is kint voltam, elképesztő volt a hangulat. A kivetítőn szoktam figyelni, a játékosok éneklik-e a Himnuszt. Annak idején énekkaros voltam – igaz, kamuból, hogy ne kelljen az órára bemenni –, de akkor sem tudom magam elképzelni, ahogyan a szívemre teszem a kezem és teli torokból éneklem. A magyar a legszebb Himnusz a világon, de szerintem inkább átszellemülve kellene hallgatni. Mindenesetre azt mondom, hazai pályán, parádés hangulatban akár a portugálokat is legyőzhetjük, márpedig kijutni a vb-re csakis ez esetben lehet sanszunk.

Pásztor József: – A törökök elleni meccs tanulsága az is, hogy rögtön utána nem szerencsés a játékosoknak nyilatkozniuk. Szoboszlai Dominik olyat mondott, amit tiszta fejjel nem tenne. Kétszázas pulzussal kicsúszik az ember száján egy-két meggondolatlan mondat, nem is igazán értettem, mire gondolt azzal, hogy sokan vannak ellenük. Ott voltam a lelátón, egyetlen magyart sem láttam, aki a törököknek szurkolt volna. A gond inkább az, hogy tizenhárom olyan futballistánk van, aki megüti a nemzetközi szintet, ebből most kettő nem játszott, máris felborult a rendszer. A vb-selejtezőben nagyjából harminc százalék az esélyünk, idehaza mind a három mérkőzést meg kell nyerni, Írországban legalább döntetlent játszani, Örményországban pedig győzni. Portugáliában ki lehet kapni, az a válogatott más szint. A realitás a második hely.

Hajdú B. István: – Szeptember még messze van… Fontos, hogy a két júniusi felkészülési mérkőzésen – Svédország és Azerbajdzsán ellen – sikerélményhez jusson a válogatott. Nem tudni, Marco Rossi gondolkodik-e szerkezetváltáson, szerintem a három belső védős rendszer mellett ki lehetne próbálni mást is. Ami a csoportunkat illeti: Portugáliát még sohasem vertük meg, pedig túl vagyunk az ezeregyedik összecsapásunkon! Nyilván nem feltartott kézzel kell pályára lépni ellene a második fordulóban Budapesten. Döntő lesz az első mérkőzés, ha Írországban nyerünk, három ponttal a zsebünkben nyugodtabban játszhatnánk Ronaldóék ellen. A második helyet mindenképpen meg kellene szerezni a csoportban, a pótselejtezőn a mostani török válogatotthoz hasonló erősségű csapat várhat ránk.

A Gera Zoltán irányította KTE nehéz helyzetben van az NB I-ben (Fotó: Török Attila)

2. Élesedik az NB I-ben a kiesés elkerüléséért zajló harc, a Debrecen nagyot lépett előre péntek esti kecskeméti győzelmével, a KTE viszont egyre nehezebb helyzetbe kerül. Gondban lehet még az újonc Nyíregyháza, valamint a kiesőzónától mindössze három pontra lévő Zalaegerszeg is. Vajon ki ússza meg, illetve melyik két csapat csúszik a másodosztályba?

Csank János: – Az Újpest és a Fehérvár is csak azért nyugodhat meg, mert a mögötte levő együttesek nem valami acélosak. A Kecskemétet már az őszi szezon végén leírtam, biztosra vettem, hogy kiesik. A Debrecen mélyrepülése meglepett, a gyenge szereplés oka a horrorszámú kapott gól. A védekezést mostanra talán sikerült stabilizálni, jó esélye van a bennmaradásra. A Nyíregyházán a sikerek idején is azt éreztem, nem klappol valami, és nehéz helyzetbe is került. Remélem, nem esik ki, hiszen csípem a vidéket, a helyiek megérdemlik, hogy NB I-es csapatuk legyen. Meleg helyzetben van az együttes, egy-egy pontot szerezve nem lehet előrehaladni, az túró. A Zalaegerszegnél is mindig van valami betli, bevallom férfiasan, nem tudnám megmondani, a Kecskemét mellett ki lesz a másik kieső.

Pásztor József: – Az Újpest és a Fehérvár már benn maradt. A Kecskemét, Debrecen, Nyíregyháza, Zalaegerszeg négyesből esik ki kettő, az osztályváltásra a legnagyobb sansza a KTE-nek van. A Nyíregyháza is bajban lehet, a Debrecen viszont kezd összeállni, hátul stabillá vált. Zalaegerszegen is valami mindig hiányzik a győzelemhez, az utolsó pillanatokban kap gólt, gólokat. Nagy küzdelem lesz, az utolsó fordulókban dőlhet el a bennmaradás. Ha a Kecskemét a következő játéknapon nem veri meg a Győrt, kiesett. És egy gondolat az NB I-es aranyéremért zajló csatáról is: úgy látszik, a Puskás Akadémiát nehéz lesz befogni. A Fradinak minden meccse nyögvenyelős, mindent elárul a csapatról a hétvégi tizenegyest megelőző szituáció. Ha én vagyok az edző, a hisztije után Alekszandar Pesicset azonnal az öltözőbe zavarom, többé nem kell edzésre jönnie. Mit képzel magáról?! Az ország első számú csatárának, Varga Barnabásnak így nekiesni… Viselkedése és tudása alapján sem Fradi szintű futballista!

Hajdú B. István: – Az Újpestet és a Fehérvárt nem sorolnám a veszélyeztetett csapatok közé, noha a liláknak kulcsfontosságú lesz a következő időszak, a Ferencvárossal kétszer is találkoznak – a kupában és az NB I-ben is –, nem mindegy, milyen képet mutatnak magukról. Pénteki vereségével lépéshátrányba került a Gera Zoltán vezette Kecskemét, harmincnégy-harmincöt ponttal bent lehetne maradni, ehhez a hátralévő nyolc mérkőzésből legalább négyet meg kellene nyerni. Ez így soknak tűnik. A Nyíregyháza öt meccs óta nem rúgott gólt, így azért nehéz előrelépni, de otthon játszik még a Vidivel, a ZTE-vel és a Debrecennel is. A játékosállomány alapján a Lokit tartom ebből a négyesből a legerősebbnek, alighanem az élvonalban marad.

Lőw Zsolt bizonyíthat az RB Leipzig kispadján

3. Lőw Zsolt lett az RB Leipzig vezetőedzője. A 45 éves magyar szakember a Red Bull futballfejlesztési vezetői stábjából érkezett a kispadra, a nyárig megbízott trénerként dolgozik. A magyar válogatott két alapembere, Gulácsi Péter és Willi Orbán is a Leipzig játékosa, Lőw Zsolt feladata, hogy agresszív, dinamikus futballt mutasson a csapat, amelynek Bajnokok Ligája-indulást érő helyen kell végeznie a Bundesligában. Mit gondol, ha Lőw sikeres lesz a kispadon, hosszú távon is vezetőedző maradhat?

Csank János: – Egy-két lépcsőfokot kihagyott, talán nem ártott volna a 2. Bundesligában vagy, mondjuk, Belgiumban edzősködnie három-négy évet, hiszen így ez a fajta tapasztalata nincs meg. Ettől még simán lehet sikeres! Vezetőedzőként bele kell tudni nyúlni meccsekbe, összeállításokba, ha minden összejön, hosszú távon maradhat a kispadon. Szorítok neki! Mostanában bátrabban alkalmaznak fiatal vezetőedzőket a klubok, odarakják mögéjük a tizenöt tagú stábot, megoszlik a munka. Emlékszem, hozzánk annak idején Egerben egyedül bejött Kovács Ferenc az öltözőbe, még csak másodedzője sem volt. Fel is vetődött bennem, mi van, ha beteg lesz? Ki tartja az edzést? De sohasem volt beteg. Aztán feltűnt egy-egy pályaedző, rájöttek, hogy a kapusposzt is külön munkát igényel. Lőw Zsoltnak a jelek szerint most érkezett el az idő, izgalmas fél év előtt áll.

Pásztor József: – A következő hónapokban eldől, mi lesz a sorsa vezetőedzőként. Sok háborút átéltem a kispadon, teljesen más a vezetőedző szerepe, mint a segítőé. Határozottnak kell lenni, nem szabad, hogy a játékos megérezze a gyengeséget. Pályaedzőként jól dolgozott, nem véletlenül ragaszkodtak hozzá mindenhol. Szerencsés, hogy két meghatározó játékosa is magyar válogatott, Gulácsi Péter mellett Willi Orbán ráadásul igazi vezéregyéniség, magyar a magyart csak nem fúrja meg. Szurkolok neki, hogy sikeres legyen! És ha már edzősors, Dárdai Pál, mondjuk, jöhetne Újpestre, valami mozduljon már meg végre a Megyeri úton! Nyíregyházán is inoghat a kispad, hiszen ha valahol a klubvezető azt nyilatkozza, nincs edzőkérdés, az azt jelenti, hogy van… A hétvégén Paksra látogat a Szpari, ha ott sem szerez pontot, edzőcsere lehet.

Hajdú B. István: – Vártam már, hogy Lőw Zsolt valahol vezetőedzői munkát vállaljon. A lipcsei lehetőséget nem lehetett visszautasítani, ráadásul ismeri a várost, a játékosok egy részét, a Bundesligát, sok veszítenivalója nincs. Nem tud nagyot bukni, a bajnokságban az első négyben kell végezni, ez létkérdés a klubnál, de ha nem jön össze, nem rajta megy el. Hatodik helyezett csapatot vett át, ha összejön a kupadöntő és a bajnokságban négyben végeznek, nehezen tudom elképzelni, hogy ne Lőw Zsolt maradjon a vezetőedző Lipcsében. Faramuci helyzet lenne, hiszen eddigi vezetői pozíciójából adódóan a saját utódját kellene keresnie. A szakmai képességei mellett a pedagógiai érzékére lesz majd leginkább szükség, elvégre a lipcsei futballisták nem felejtettek el futballozni.

MÁRCIUSI FUTBALLKRONOLÓGIA Valdas Dambrauskas március 1-jén debütált a DVTK kispadján (Fotó: Kovács Péter) 1.: Valdas Dambrauskas a DVTK kispadján. A litván vezetőedző a listavezető Puskás Akadémia 2–1-es legyőzésével mutatkozott be a diósgyőri kispadon, a mérkőzés utáni nyilatkozatában elmondta, sokszor az dönt, ki fogadja meg jobban az edzői tanácsokat.

4.: A 150-szeres német válogatott Lothar Matthäus lapunknak nyilatkozva elmondta, több izgalmat szeretne a Bajnokok Ligájában, és elfogadhatatlannak tartja, hogy a kieséses szakaszban azonos nemzetiségű csapatokat is összesorsolhatnak. Szoboszlai Dominikról is beszélt, aki szerinte szédületes ütemben fejlődve jutott el magas szintre.

11.: Megremegtek a liverpooli lábak, a PSG tizenegyespárbajban jutott be a BL-negyeddöntőbe. A szétlövésben a párizsiak nem hibáztak, míg az angolok bizonytalanul rúgták a büntetőket, Szoboszlai Dominik csapata kiesett a Bajnokok Ligájából. Tóth Barna mesternégyest szerzett márciusban (Fotó: Árvai Károly) 14.: Tóth Barna négy gólt szerzett, a Paks kiütötte a széteső Újpestet. Bognár György vezetőedző együttese 6–1-gyel küldte haza a lila fehéreket, Tóth Barna lapunktól 10-es osztályzatot kapott, a remek felépítésű csatár igazi show-t rendezett a Fehérvári úti stadionban, szinte minden próbálkozása után a kapuban kötött ki a labda.

16: Szoboszlai Dominik a trófeaszerzés kapujában állt, ám a Newcastle United 2–1-re győzött az angol Ligakupa döntőjében. Harry Redknapp 2008-as FA-kupa-győzelme (Portsmouth) óta Eddie Howe az első angol menedzser, aki jelentős sorozatban a csúcsra ért.

17.: A törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozó előtt Telkiben találkozott Marco Rossi szövetségi kapitány legénysége. Gulácsi Péter elmondta, semmi szenzáció sem volt abban, hogy a múlt év végén pihenésre hivatkozva kihagyott néhány válogatott mérkőzést. A magyar együttesre váró ezredik mérkőzés szerinte annál nagyobb szám.

20.: Fájó vereség Isztambulban, a válogatott 3–1-re kikapott a Törökország elleni NL-osztályozó első felvonásán. Schäfer András gólja kevés volt, a hazaiak megérdemelten győzve várhatták kétgólos előnnyel a visszavágót.

23.: Hiába bíztunk az A-ligában maradásban, Marco Rossi csapata a Puskás Arénában is kikapott a törököktől, ezúttal 3–0-ra. A fiatal Arda Güler csendre intette Szoboszlai Dominikot, az esetnek később jelentős visszhangja volt a világhálón.

26.: Argentína rekordgyorsasággal jutott ki a világbajnokságra. Lionel Scaloni szövetségi kapitány csapata hazai pályán, a vb-selejtező 14. fordulójában 4–1-re győzte le az ősi rivális Brazíliát, pedig Lionel Messi és Lautaro Martínez a keretben sem volt.

28.: Fontos győzelmet aratott a kiesés elkerüléséért harcoló Debrecen az NB I-ben. A Loki 3–1-re nyert Kecskeméten, Gera Zoltán , a KTE vezetőedzője elmondta, nyolc meccs még hátravan a bajnokságból, együttese nem adja fel a küzdelmet.

30.: Edzőváltás Lipcsében! A menesztett Marco Rose helyét Lőw Zsolt vette át, a magyar szakemberrel az idény végéig érvényes szerződést kötött a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is alkalmazó Bundesliga-klub.

30.: A Ferencváros hátránya a fordulót követően négy pontra nőtt az élen álló Puskás Akadémiával szemben, miután 1–1-es döntetlent játszott a Diósgyőr otthonában. A hónap utolsó napján az Újpestnek sem sikerült győznie, a Megyeri úton a Fehérvárral játszott 2–2-t.

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10., 14.00: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország