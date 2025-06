MTK: két érkezőt jelenthetnek be a héten, hét játékosnak kifut a szerződése

Korábban a Nemzeti Sport számolt be arról, hogy a cseh Jakub Plsek a Puskás Akadémiától az MTK-hoz igazol – a szabadon igazolható középpályás érkezését azóta be is jelentették a kék-fehérek. Arról is írtunk már, hogy az ETO FC Győrtől távozott védő, a korábban az MTK-ban is futballozó Szépe János visszatérhet a fővárosiakhoz. Úgy tudjuk, Szépe szerződtetését a héten jelentheti be a klub, és érkezik az ugyancsak belső védő, Széles Imre is, akivel kapcsolatban azt már májusban megírtuk, hogy a szerződése lejártával távozik Kisvárdáról. Azóta szurkolói oldalak – így például az Öltözőn túl – már írtak arról, hogy Széles az MTK-nál folytathatja a pályafutását, és a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a héten hivatalossá válhat az átigazolása.