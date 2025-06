Kimagaslott az NB II-ből, majd az Újpesthez szerződött Juhász Bence

Egy új játékos már biztosan ott lesz az Újpest FC nyári felkészülésének június 16-i rajtján: Juhász Bence. A 19 éves kapus a Merkantil Bank Ligában 6. helyen végző Mezőkövesdben nyújtott figyelemre méltó teljesítményt. Nem csak kétméteres testmagasságával emelkedett ki az NB II-es mezőnyből: 21 bajnokiból nyolcat kapott gól nélkül zárt, 79.8 százalékkal neki volt a ligában a legmagasabb a védési hatékonysága, míg a Wyscout mérései szerint az ellenfelek lövéseinek minősége alapján 24.15 gólt kellett volna kapnia, ám csak húszat kapott. Nem csoda, hogy több NB I-es klub látókörébe került, külföldről is érdeklődtek iránta, az érte folytatott versenyfutást végül a lila-fehérek nyerték meg, nekik sikerült kivásárolniuk szerződéséből.

Honlapjukon az újpestiek Magyarország egyik legtehetségesebb kapusaként hivatkoznak első szerzeményükre (annak ellenére, hogy az utánpótlás-válogatottakban egyszer sem védett), az építkezést szem előtt tartva hosszabb távú, 3+1 éves megállapodást kötöttek vele. Nem lesz egyszerű beverekednie magát a kezdő tizenegybe, hiszen korábbi mezőkövesdi csapattársa, Riccardo Piscitelli a posztriválisa, akit nem érdemtelenül emlegetnek a bajnokság egyik legjobbjának. Újpesten azonban nem bővelkednek a szintet megütő U21-es labdarúgókban (a mezőnyjátékosok közül Kaczvinszki Dominikot és Mucsányi Miront sorolhatjuk ide), és ha a klubnál be akarják tartani az MLSZ magyar fiatalokra vonatkozó szabályát, a 2005-ös születésű Juhász Bence az életkora és képességei miatt sok lehetőséget kaphat.

„Az elmúlt időszakban jelentős érdeklődés mutatkozott Bence iránt, teljesítményével sok csapat figyelmét felkeltette – mondta lapunknak a kapust képviselő Henczi Richárd. – Újpesten nagy lehetőséget látnak benne, vonzó volt a klub által felvázolt projekt. Egyeztettem Elbert András kapusedzővel, ő is úgy látja, hogy sokat fejlődött az utóbbi időszakban. Az NB II-ben bizonyította, megérett a felnőttfutballra, kiegyensúlyozottan védett és lábbal is magabiztos. Nagy múltú klubban teheti meg pályafutása következő lépéseit, bízom benne, hogy Újpesten is a rá jellemző stabilitás és érettség jellemzi a játékát."