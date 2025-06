Az MTK megállapodott a támadó eladásáról – NS-infó

A hétvégén már beszámoltunk róla, hogy az eddigi három igazolás, Jakub Plsek, Szépe János és Széles Imre mellett a Honvédtól szerződtetett, legutóbb Kozármislenyben szerepelt, 19 éves Átrok István Zalán is az MTK-ban folytatja a pályafutását, hétfőn már a csapattal kezdheti meg a nyári felkészülést. A kék-fehérek hamarosan be is jelenthetik az érkezését, illetve az MTK-tól a Honvédhoz szerződő és legutóbb kölcsönben Budafokon szerepelt Zuigeber Ákos végleges távozását is.

Ugyanakkor úgy tudjuk, hogy a 2024–2025-ös idényben szintén kölcsönben Budafokon szerepelt, az NB II-ben 30 meccsen kilenc gólt elérő Merényi Ádám sem tér vissza a kölcsönszerződése lejártával a fővárosiakhoz. Információink szerint az NB II-be kiesett Kecskeméti TE jó eséllyel kivásárolja őt a fővárosiaknál még élő szerződéséből – az átigazolás adminisztratív része még folyamatban van, de hamarosan bejelenthetik.

Úgy tudjuk, a Puskás Akadémia kölcsönjátékosaként legutóbb a Honvédban szerepelt szélső védő, Bévárdi Zsombor szerepel az MTK kiszemeltjei között, ugyanakkor a szlovák sajtóban a dél-afrikai Kaizer Chiefsszel hírbe hozott Róbert Polievka távozásáról nincs szó. Nem érkezett érte ajánlat, és továbbra is számol a szlovák csatárral az MTK szakmai stábja.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Herczeg Botond (Szeged-Csanád GA), Kovács Mátyás (Fehérvár FC), Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd)

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, lejár a szerződése), Bobál Dávid (lejár a szerződése), Nagy Zsombor (lejárt a szerződése), Stieber Zoltán (lejár a szerződése), Végh Bence (lejár a szerződése)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Hei Viktor (ukrán-magyar, lejár a szerződése), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Molnár Rajmund (Hollandia, Törökország), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)