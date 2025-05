Vitális Milán: El akarjuk rontani a Ferencváros napját

– Avasson be az elmúlt napok izgalmaiba!

– Megtisztelő érzés, hogy meghívót kaptam a válogatottba – mondta lapunk megkeresésére Vitális Milán, a Dunaszerdahelytől kölcsönben nevelőegyesületében, az ETO FC Győrben tavasszal kiemelkedően futballozó Vitális Milán. – Titkon reménykedtem benne, hogy a csapat és a jó szereplésem hatására ez is sikerül, és ez most hatalmas örömmel tölt el. Hallottam róla, hogy hosszú idő után én lehetek az első győri játékos a válogatottban, ez nagy szó, és ha már annyiszor pályára léphetek, mint Priskin Tamás, már elégedett leszek. Nincsenek kulisszatitkok, a kerethirdetés reggelén értesültem arról, hogy meghívót kapok, de hivatalosan én is a televízió előtt ülve bizonyosodtam meg róla.

– Mit gondol, mit adhat a magyar válogatottnak?

– Megfordítom: mit tud adni nekem? Én tanulni megyek oda, hogy a legjobb Vitális Milánt adhassam. Marco Rossit még csak a pályán kívül láttam, még kezet sem fogtam vele, de gondolom, erre is sor kerül hamarosan. Az biztos, hogy a nemzeti csapat a világsztárokkal nem olyan, mint egy magyar élvonalbeli klub, tehát semmiféle kívánságom sincs, hogy hol játszanék. Különösebben nem gondolkodtam rajta, de szerintem ha lehetőséget kapok, dupla szűrőben számítanak rám. Ha nem játszom, akkor sem történik semmi különös, mert értékes tapasztalatokat szerzek. A kerettagok közül korábban Kerkez Milossal és Mocsi Attilával is csapattársak voltunk Győrben, de még velük sem beszélgettem a meghívás óta.

– Mit tart a legnagyobb erősségének?

– Minden területen fejlődnöm kell, de azt hiszem, csapatjátékos vagyok. Ez azt jelenti, hogy minden esetben előrébb helyezem, mint a saját érdekeimet. Ha az együttesnek jól megy, akkor nekem is. Természetesen szeretnék főszerepben lenni, de először a csapat érvényesüljön!

– Visszatérése óta veretlen az ETO a bajnokságban: úgy tűnik, a receptje működik Győrben.

– Nem tudom, hogy ez miattam van-e, de hihetetlen ez a sorozat. Én megkapom a bizalmat, a játékperceket, amivel igyekszem élni, és szerencsére sikerült főszerepbe is kerülnöm. Mindenhol lehet rám számítani a középpályán.

– Ezt Marco Rossi is megemlítette a sajtótájékoztatón – de melyik a kedvenc posztja?

– Amikor visszatértem Győrbe, irányítóként, tízesként játszottam, aztán fokozatosan visszakerültem védekezni a középpályára. A kettő közötti a kedvencem, az úgynevezett nyolcas pozíció, ugyanis szeretek felérni a támadásokhoz, miközben visszaérek védekezni is.

– Edzője, Borbély Balázs többször is méltatta az elmúlt hónapokban a mérkőzések után. Mi a vezetőedző szerepe a fejlődésében?

– Igazság szerint ő az egyik ember, akinek köszönhetően válogatott lettem. Ha ő nem adja meg a bizalmat, nem jutok el idáig. Régebbről, Dunaszerdahelyről ismer, és kihasználja az erősségeimet. Leültünk, elmondta, mit vár tőlem. Nem kell semmi különöset elképzelni, behívott az irodájába, mint bárki mást, és nekem csak az a dolgom, hogy végrehajtsam az utasításokat. Rendkívül nyugodt, karizmatikus, határozott edző, nem véletlenül az egyik legjobb. Mindenki elégedett vele, én pedig hálás vagyok neki, hogy ennyit hozzátett a pályafutásomhoz.

– Melyek a legszebb pillanatai, amióta visszatért nevelőegyesületébe?

– A folyamatot emelném ki, nem egy-egy pillanatot. Fél évvel ezelőtt nem mondta volna senki, hogy európai kupában indulunk, vagy hogy versenyben leszünk a dobogóért. Nagyszerű, hogy ebben részt vehettem. Szerintem a ZTE hazai kettő nullás legyőzésekor megnyugodtunk, felszabadultságot éreztünk, hogy valószínűleg a kiesést elkerültük. Nehéz megmondani, melyik a legjobb meccsem, talán a Fehérvár elleni hazai rangadót mondanám, amelyen gólpasszt adtam, és jó játékkal, jó hangulatban nyertünk egy nullára. Remélem, hogy a Ferencváros ellen megkoronázzuk ezt a fél évet.

– Tehát az utolsó fordulóban is a győzelem a cél?

– Igen. Mindenképp szeretnénk veretlenül zárni a tavaszt.

– Motiválja önöket, hogy ha nem nyernek, a vendégek az ETO Stadionban ünnepelhetik a bajnoki címüket?

– Szerintem igen. Ráadásul lehet tudni, hogy minden jegy elkelt. El akarjuk rontani a Ferencváros napját. Nagyszerű hangulatú, jó mérkőzés lesz. Drukk nincs bennem, ezúttal is jól szeretnék játszani, és nyerni akarok. Rendkívül erős csapattal találkozunk, amelynek kevés gyenge pontja van. Biztos vagyok benne, hogy a veszélyes rögzített játékhelyzeteire is felkészülünk, de minden másból is.