Nikolics Nemanja: Böde Dániel gólkirályi címe kritika a fiatal támadóknak

BÖDE DÁNIEL NEM ÖREGSZIK. A Paks 38 éves csatára 15 góllal elnyerte az OTP Bank Liga gólkirályi címet, megelőzve az egyaránt 13 találattal záró Bárány Donátot és Marin Jurinát úgy, hogy az esetek nagy részében csereként küldte pályára Bognár György vezetőedző. A rutinos támadónak azonban sok esetben néhány perc is elég volt a gólhoz/gólokhoz, elég csak az FTC elleni idegenbeli mérkőzésre gondolni, amikor bő fél óra alatt duplázott a Groupama Arénában, a Paks ezzel nyert 2–0-ra. Böde Dániel 1293 percet töltött a pályán az NB I-es idényben, átlagosan 86 percenként talált be a hálóba.

„Le a kalappal Dani előtt, mindenki számára példakép, megmutatja, hogyan is kell hozzáállni a futballhoz, szurkoltam neki – mondta lapunknak Nikolics Nemanja, aki az NB I-ben háromszor, egyszer-egyszer pedig a tengerentúli MLS-ben és a lengyel Ekstraklasában lett gólkirály. – Harmincnyolc évesen megtalálta a belső motivációt, sikeres lett, pedig biztos vagyok benne, hogy nem úgy kezdte az idényt, hogy gólkirály akar lenni. Meg kell említeni Haraszti Zsolt ügyvezetőt és Bognár György vezetőedzőt is, ők is vastagon benne vannak Dani sikerében. A Paks példája jól mutatja, meg kell bízni az idősebb játékosokban, kell a rutin, emellett lehet lehetőséget adni a fiataloknak. Daniék beleteszik a melót, nem adják olcsón a helyüket, normál esetben azt kellene látni, hogy egy fiatal csatár letépi a mezt az idősebb támadóról. Sajnos ilyet nem láttunk ebben a bajnokságban. Dani példája mutatja, a harminc feletti játékosokat nem kell öregnek nevezni, igenis nagy értékek. Bognár György célja sem az, hogy még inkább megtanítsa futballozni Danit, megadja a bizalmat és a szabadságot, ez pedig oda vezet, hogy tíz perc alatt is képes segíteni. Szégyellném magam, ha fiatal támadó lennék, és azt látnám, hogy harmincnyolc éves csatár a gólkirály úgy, hogy rendre csereként száll be. Ez esetben duplán edzettem és megfeszültem volna, hogy én legyek a legeredményesebb és felfigyeljenek rám. Ez a fiataloknak hatalmas kritika, Daninak pedig nagy elismerés. Ötször voltam gólkirály, tudom, mit élt át, biztos vagyok benne, hogy a tévé előtt figyelte a riválisokat, s izgatott volt a gólkirályi cím miatt.”

A 38 és fél éves Böde ezzel a magyar élvonalbeli labdarúgás történetének legidősebb gólkirálya lett. Az eddigi csúcstartó Szilágyi I Gyula volt, aki 34 és fél évesen végzett a góllövőlista élén az 1957-es félidényes bajnokságban.

„A fiataloknak fel kell tenni maguknak a kérdést, milyen céljaik vannak – folytatta Nikolics Nemanja, aki a válogatottban csapattársa volt Böde Dánielnek. – A szövetség és az állam minden segítséget megad a játékosok fejlődése érdekében, ám a futballista felelőssége, hogy mennyi időt és energiát szán rá, hogy jobb játékos legyen. Ha nem tudsz az NB I-ben tizenöt gólt szerezni, akkor hogy akarsz külföldön játszani? Fiatalon fontos volt számomra, hogy gólkirály legyek, sok gólt szerezzek, fel akartam hívni a figyelmet magamra, külföldi szerződés lebegett a szemem előtt. Ha megfigyelő lennék, kérdőjeleket vetne fel bennem az iránt a támadó iránt, aki nem tud az NB I-ben tizenöt gólt szerezni. Ha valaki szintet akar lépni, s adott esetben a lengyel, belga vagy holland bajnokságba igazolni, akkor sokkal több kell. A tizenöt gól? Daninak nagy siker, de amúgy a fiatal csatárokat nézve ez kevés ahhoz, hogy valaki magasabb szintre jusson. A fiatal gólvágóknak kudarc az idény.”

AZ OTP BANK LIGA GÓLLÖVŐLISTÁJÁNAK ÉLCSOPORTJA

15 gólos

Böde Dániel (Paksi FC)

13 gólos

Bárány Donát (DVSC)

Marin Jurina (MTK Budapest)

12 gólos

Brandon Domingues (DVSC)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia)

Tóth Barna (Paksi FC)

Varga Barnabás (Ferencváros)

11 gólos

Jonathan Levi (Puskás Akadémia)

10 gólos

Lamin Colley (Puskás Akadémia)

Matheus Saldanha (Ferencváros)

9 gólos

Fran Brodic (Újpest FC)

Claudiu Bumba (ETO FC Győr)

Matija Ljujics (Újpest FC)

Alekszandar Pesics (Ferencváros)

8 gólos

Mim Gergely (ZTE FC)

Ötvös Bence (Paksi FC)

Tóth Alex a bizalomnak és a bátorságnak köszönheti jó teljesítményét

A Ferencváros 19 éves középpályása a Győrben 2–1-re megnyert sorsdöntő találkozón is gólpasszt adott.

A SZOMBAT ESTI, hajnalig tartó ünneplést követően a Ferencváros labdarúgói is megkezdték pihenőjüket. A zöld-fehérek győri 2–1-es sikerükkel sorozatban hetedszer lettek bajnokok, és ha volt felfedezettje a mögöttünk hagyott idénynek, az mindenképpen Tóth Alex. A Fradi 19 éves középpályása a téli felkészülés után robbant be az NB I-be, Robbie Keane vezetőedző érkezését követően megkapta a lehetőséget a bizonyításra, amivel élt is.

Tóth Alex az ETO elleni utolsó találkozón is főszereplő volt, hiszen ki tudja, miként alakul az összecsapás, ha a szünet előtti pillanatokban nem harcol meg a labdáért, nem csap le rá, és nem lövi középre erőből, amire Szalai Gábor érkezett remek ütemben. A gólt követően egyértelműen megnyugodott a Ferencváros, a második félidőben már kézben tartotta a találkozót, Tóth Alex és Szalai Gábor a lefújást követően hosszasan ünnepelhetett közösen. Köztudottan jó barátok, gyakran töltik együtt szabad­idejüket, a Győr elleni akciójuk pedig győzelmet és egyben bajnoki címet is ért a Ferencvárosnak. A fiatal középpályás a tavaszi első NB I-es mérkőzésén még csereként állt be (18 percet játszott az MTK ellen), ezt követően azonban kirobbanthatatlan volt a kezdőcsapatból, ha pályára lépett, Robbie Keane rendre az első perctől számított rá.

A Ferencvárosba tavasszal berobbanó Tóth Alexnek elévülhetetlenek az érdemei a bajnoki címben (Fotó: Szabó Miklós)

Nem véletlenül maradt bent az együttesben, fiatal kora ellenére (vagy talán éppen azért…) rendkívül bátran játszott, felvállalta az ütközéseket, ha pedig hozzá került a labda, nem alibizett, megpróbált váratlan húzásokkal előrukkolni. A Nyíregyháza elleni, 7–0-ra, valamint a Fehérvár elleni, 3–0-ra megnyert összecsapáson gólt szerzett, ám leginkább abban jeleskedett, amiben szombaton a Győr otthonában is megvillant, az előkészítésben. A játékos a tavasszal hét gólpasszt osztott ki, amelyek közül több kifejezetten látványos átadás volt, és bár eleinte úgy tűnt, a védelem előtt, amolyan szűrőként, védekező középpályásként lehet leginkább hasznára csapatának, végül az előretolt csatár, csatárok mögött futballozott támadó középpályásként. Jó volt nézni, ahogy élvezte a mérkőzéseket, az ETO elleni sikert követően érthetően fülig érő szájjal indult az öltözőbe.

„Elképesztő boldogságot érzek – mondta az ETO elleni győzelem után az interjúfolyosón a középpályás. – Ezúttal duplán örültem a gólpasszomnak, mivel barátomnak, Szalai Gábornak adtam, ráadásul nagyon fontos is volt, hiszen a szünet előtt ezzel szereztük meg a vezetést. Boldog vagyok, hogy átélhetem ezeket a pillanatokat, egészen elképesztő tavaszt tudhatok magam mögött. A szakmai stábtól megkaptam a bizalmat, sőt, igazából az egész klubnál bízott bennem mindenki, leginkább ennek köszönhető a mögöttem hagyott fél év.”

Tóth Alex szimbolikusan is sokat jelent a Ferencváros számára, hiszen a sok légiós miatt bírált klub a Frankfurtba távozó Lisztes Krisztiánt követően újabb fiatalt tudott az utánpótlásából beépíteni a felnőttcsapatba. Ráadásul Tóth Alex már a válogatottban is bemutatkozott, a márciusi, Törökország elleni hazai vesztes (0–3) mérkőzésen debütált, nem zárható ki, hogy a június 6-i Svédország, valamint a június 10-i Azerbajdzsán elleni idegenbeli felkészülési mérkőzéseken jelentősebb szerepet szán neki Marco Rossi szövetségi kapitány.

Tóth Alex nem csupán a Ferencváros legjobbja volt a tavasszal, teljesítménye az egész NB I-et figyelembe véve is kiemelkedett.

Szécsi Márk: Szerencsére teljesült a kívánságom

Szécsi Márk, a Debreceni VSC támadója beszélt a születésnapi tortáról, a Fehérvár FC elleni mérkőzésen biztossá tett bennmaradásról és az új szerepköréről is.

DUPLÁN ÜNNEPELHETETT Szécsi Márk: múlt hét csütörtökön a 31. születésnapját, szombaton pedig a bennmaradást a DVSC-vel az NB I-ben.

„Ennél szebb ajándékot nem is kívánhattam volna magamnak – mondta lapunknak Szécsi Márk. – Amikor elfújtam a tortán a gyertyákat, azt mondtam magamban, de jó lenne benn maradni az NB I-ben! Szerencsére teljesült a kívánságom… Pedig a mérkőzést nem kezdtük jól, a hazaiak akár vezetést is szerezhettek volna, de Szuhodovszki Soma parádés gólja után megnyugodtunk. Tisztában voltunk azzal, hogy a Vidinek támadnia, nyernie kell, más esélye nincs, ezt pedig kihasználtuk: okosan járattuk a labdát, próbáltunk veszélyes kontrákat vezetni. Stabilan védekeztünk, kisegítettük egymást, mindenki átérezte a meccs súlyát – ennek eredményeként megdupláztuk az előnyünket, a hajrában pedig a harmadik gólunkat is meglőttük. Csapattársammal, Ferenczi Jánossal mindketten átéltük az öt évvel ezelőtti poklot: akkor is az utolsó fordulóra maradt a döntés, csak a Debrecennek kellett nyernie a Paks ellen, ellenfelünknek megfelelt a döntetlen is a túléléshez. Sajnos csak egy-egyet játszottunk, így kiestünk az NB II-be, senkinek sem kívánom azt az érzést: motivált minket, hogy ne kelljen újra megtapasztalnunk.”

Bár az utolsó forduló előtt senki sem beszélt arról, hogyan jutott odáig a Loki, hogy a kiesés ellen küzdjön az utolsó fordulóban is, már van idő és lehetőség elemezni az idényt.

„Ősszel nagyon gyengén szerepeltünk, azt elszúrtuk, olyan meccseket buktunk el, amelyeket meg kellett volna nyernünk. Tavaszra jól összeállt a brigád, az igazolások jól sikerültek. Bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk egymásért harcolni, így bizakodom a jövőt illetően.”

Szécsi Márk (77) a Vidi elleni idényzáró mérkőzésen is védőként kapott szerepet (Fotó: Kovács Péter)

Szécsi Márk új szerepkörben játszott a tavasszal, hiszen nem szélsőként, hanem egy sorral hátrébb, jobb oldali védőként kapott lehetőséget.

„Korábban előfordult, hogy kényszerből védőt játszottam, de huzamosabb ideig csak most kaptam meg a lehetőséget jobb oldali hátvédként. Sokat gyakoroltam, hogy itt is megálljam a helyem, át kellett állítani az agyam, hogy ha hibázom, akkor nincs már más mögöttem, hiszen én vagyok a védő… Mindig kritikus vagyok magammal szemben, ám úgy érzem, helytálltam.”

A játékos elmondta, családjával, két kislányával nyaralnak a szünetben, szusszannak egyet. A csapattal legközelebb június 16-án hétfőn találkozik, addig a feltöltődésé a főszerep.