Laros Duarte: Igenis megszorongathatjuk a Ferencvárost

„ÉLVEZET NÉZNI, ahogyan a labdához ér” – Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője jellemezte így Laros Duartét. A Magyarországra augusztus végén a holland Groningentől érkező zöld-foki-szigeteki légiós hétről hétre bizonyítja, erőssége a tabella második helyén álló felcsútiaknak. A múlt hét végén a Fehérvár FC ellen 3–1-re megnyert mérkőzésen csodálatos gólt lőtt: megkapta a labdát, tolt egyet rajta, majd kíméletlenül a kapuba tekerte, Nagy Gergelynek esélye sem volt védeni, az NB I-es idény egyik legszebb mozdulata volt ez. Hollandiában is a nagy gólok szerzőjének tartják, az előző évadban, a holland másodosztályban ő szerezte az idény legszebb találatát.

„Rúgtam már nagy gólokat pályafutásom során – mondta lapunknak a 28 éves középpályás, aki korábban a Sparta Rotterdamban, a PSV II-ben és a Groningenben is megfordult a holland másodosztályban. – Nem a gólszerzés a fő feladatom, viszonylag ritkán találok a kapuba, de ha igen, az emlékezetes lesz.”

Annak ellenére igazolt a nyáron Magyarországra, hogy klubjával, a Groningennel visszajutott a holland első osztályba. A játékos elárulta, miután egész karrierje során Hollandiában futballozott, elérkezettnek látta az időt, hogy külföldön is kipróbálja magát. Akadtak megkeresései, ajánlatai más országokból is, ám a Puskás Akadémiáé tetszett neki a legjobban. Amikor megérkezett Felcsútra, a miniaréna szépségétől leesett az álla. Rotterdamban született, ott is nőtt fel, édesapjával és két fiútestvérével rengeteget rúgták a labdát.