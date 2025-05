Pécsi Ármin: Legyen minél kevesebb helyzete a Fradinak!

Habár nem is olyan régen az FTC még ötpontos hátrányban volt a felcsútiakkal szemben a tabellán, a szombati összecsapást már az élről, hárompontos előnyből várja a címvédő. A zöld-fehérek formája látványosan javul, a február 20-i, Plzen elleni idegenbeli 3–0-s Európa-liga-vereség óta veretlenek, 12 tétmérkőzésükből tízet megnyertek, kettő pedig döntetlennel ért véget. Nem csupán a tabella első helyére ugrottak, hanem bejutottak a Mol Magyar Kupa május 14-i döntőjébe is, amelyben a Paks lesz az ellenfelük. A télen érkező Robbie Keane vezetőedző elképzeléseit fokozatosan elsajátítják a futballisták, a 3–4–1–2-es formáció egyre jobban megy, s a helyzetkihasználás ég és föld a néhány hónappal ezelőttihez képest, elég csak az április 20-i, Nyíregyháza Spartacus elleni bajnokira gondolni, amelyen 7–0-ra győzött a Ferencváros. Csapatként folyamatosan erősödik az FTC, s Alekszandar Pesics nevét külön is ki kell emelni. A 32 esztendős szerb támadó a csehországi El-vereség óta parádézik, minden sorozatot figyelembe véve tíz gólt szerzett, az előző három tétmeccsén négyszer talált be. Nem kérdés, amióta a Ferencvárost erősíti, most van a legjobb formájában, s a Puskás Akadémia védőinek rá kell a legjobban figyelniük. Hátul pedig Stefan Gartenmann nyújt kimagaslót, a svájci-dán hátvédet nem véletlenül hívták meg márciusban a svájci nemzeti együttesbe az Észak-Írország (1–1) és Luxemburg (3–1) elleni felkészülési mérkőzésre. A 28 éves védő az FTC hivatalos oldalának beszélt a Puskás Akadémia elleni mérkőzésről: „Izgalmas, szórakoztató meccs lesz, s bízom benne, hogy mi nyerjük meg a versenyfutást a bajnoki címért.” A Ferencváros a PAFC után a hátralévő három fordulóban a Pakssal, a Fehérvárral és az ETO FC Győrrel csap össze. J. Á.