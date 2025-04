Stefan Gartenmann: Ha úgy játszunk, ahogyan mostanában, legyőzzük a Puskást

Eppel Márton tehát már most nyomot hagyott maga után a nyíregyházi futballtörténelemben, ahogyan a Honvédnál is a 2017-es „bajnoki döntőben” szerzett Vidi elleni győztes (1–0) góljával, és személyesen tapasztaltuk, a kazahsztáni Almatiban, a Kajratnál is jó szívvel emlékeznek vissza rá.

„Ahogy öregszik az ember, úgy esnek egyre jobban az elismerő szavak – mosolyodott el. – Ha már a Kajratot említette, biztos nagyban segítette a beilleszkedésemet, hogy a megérkezésemet követően az Európa-liga selejtezőjében összesen öt gólt szereztem az andorrai ellenféllel szembeni két meccsen, a másodikon egyenesen négyet. Büszke vagyok arra, hogy a belga bajnokságban is szerepelhettem, és bár a Covid idejére esett az a korszak, nyolc meccsen pályára lépve is sikerült hozzásegítenem a Cercle Bruges-t a bennmaradáshoz. Lengyelországban a Warta Poznan játékosaként a magyarországiaknál nagyobb stadionokban is rengeteg néző előtt játszhattam, ezért is értékelem nagyra és mondom el a fiataloknak nap mint nap, becsüljük meg, hogy most Nyíregyházán is sokszor játszhatunk telt ház előtt.”

Kersák Roland: Nem adjuk fel a harcot, amíg van esélyünk

Egyre nehezebb az élvonalban maradásért küzdő KTE helyzete, a csapat a hétvégén Kersák Roland remek teljesítményének köszönhetően egy pontot szerzett a ZTE Arénában.

SOKAT KÖSZÖNHET kapusának a Kecskemét. A lila-fehér együttes gól nélküli döntetlent játszott Zalaegerszegen, s a mezőny legjobbja Kersák Roland volt. A 27 éves kapus több remek védése mellett három bravúrt is bemutatott: egyszer Jack Ipalibo, kétszer Krajcsovics Ábel próbálkozását hárította.

„Egymást követték a jó megmozdulások, szerencsére elkaptam a fonalat – mondta lapunknak a KTE kapusa. – Az első félidőben Jack Ipalibo lövése után megpattant a labda, de sikerült a lécre ütnöm, majd a fordulást követően Krajcsovics Ábel többször is próbálkozott. Az első kísérleténél Pálinkás Gergőn irányt változtatott a labda, ez tette nehézzé a védést, majd a hajrában arra számítottam, hogy a hosszú sarkot veszi célba, ám elrúgta a rövidre, amit természetesen nem hagyok üresen. Örülök, hogy hozzá tudtam tenni a csapat játékához. Hogy melyik volt a legnagyobb védésem? A két megpattanót emelném ki, mindkettőnél nehéz feladatom volt. Ami a mérkőzést illeti, az első félidőben nekünk volt több helyzetünk, gyakorlatilag az utolsó percekben az Ipalibo-lövésen kívül semmi munkám sem volt, míg Gundel-Takács Bencének több ízben is védenie kellett. Az a játékrész alapvetően a miénk volt. A fordulás után a Zalaegerszeg többször veszélyeztetett ellentámadásból, de nekünk is voltak ígéretes lehetőségeink, sajnos az utolsó passzok nem sikerültek. Jó lett volna, ha a végén Katona Bálint lövése után megnyerjük a mérkőzést, ám nagyot védett Gundel-Takács Bence, meg kell dicsérni őt is. Az interjúzás miatt nem volt lehetőségem megköszönni a szurkolóknak a támogatást a lefújás után, így most mindenképpen megemlíteném őket. Sokat utaztak, ismét ott voltak a csapat mellett, köszönjük a szurkolást!”

Kersák Roland (Fotó: Szabó Miklós)

Nincs könnyű helyzetben a tabella utolsó helyén álló KTE, hiszen négy fordulóval a bajnokság vége előtt hét pontra van a bennmaradást jelentő tizedik helytől. A hátralévő időszakban összecsap a Nyíregyházával, az MTK-val, a Pakssal és a Puskás Akadémiával.

„Ameddig matematikailag van esélyünk, nem adjuk fel a harcot – jelentette ki a kecskeméti kapus. – Tudjuk, hogy nehéz a sorsolásunk, de az NB I-ben amúgy sincs könnyű ­meccs. Az utolsó pillanatig küzdünk egymásért, a klubért, a szurkolókért és magunkért is. Győzelmi kényszerben vagyunk, kiadjuk magunkból a maximumot, meglátjuk, mire lesz elég.”