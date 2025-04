NB I: Nyíregyháza–Fehérvár

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Fehérvár FC – élőben az NSO-n!

Nyíregyháza, Városi Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Berke

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Ez lesz a 25. mérkőzésük az első osztályban, és a fehérváriak hatalmas fölényben vannak, az örökmérleg ugyanis 3 nyíregyházi győzelem, 4 iksz és 17 Vidi-diadal.

♦ A Szpari NB I-es mérkőzésen legutóbb 1998 novemberében, hazai pályán tudta legyőzni a Fehérvárt (4–2), amely annak az idénynek a végén ki is esett az élvonalból. Hozzá kell tenni, hogy a vendégek akkor 10 emberrel játszottak a második félidőben. A nyírségi csapat ebben a párharcban azóta 11 vereség mellett csupán 2 döntetlent tudott kiharcolni, az egyiket 2008 novemberében (1–1), a másikat a tavaly augusztusi stadionavatón (3–3). Utóbbi találkozó arról is emlékezetes, hogy a nyíregyháziaktól két játékos, Kovács Milán és Alaxai Áron is öngólt vétett.

♦ Nyíregyházán az első Vidi-győzelem csak az ötödik próbálkozásra, 1992 őszén, Takács Lajos góljával jött össze, az is az utolsó fél órában, emberelőnyben játszva (0–1). Ezt a sikert azóta még négyszer sikerült megismételniük a Fejér vármegyeieknek, 4-szer ikszeltek míg 3-szor a vendéglátó Szpari nyert.

♦ A legutóbb 4 bajnokiját elbukta és 6 forduló szerzett gól nélkül nyeretlen a Nyíregyháza. A kiesést jelentő 11. helyre csúszott vissza, így nem volt váratlan, hogy a hét elején menesztették Tímár Krisztián vezetőedzőt. Helyére Szabó Istvánt nevezték ki, aki az előző két évben először újoncként 2., majd 6. lett a Kecskeméttel, ősszel azonban a 9. forduló után, egy ötös vereségsorozatot követően felállították a kispadról. Szabó István a lila-fehérekkel a legutóbbi 5 alkalommal nem tudott nyerni a Fehérvár ellen (3 iksz, 2 vereség), előtte viszont 2023-ban sorozatban 3-szor is győzelemre vezette őket a piros-kékekkel szemben.

♦ A Fehérvár az előző 8 fordulóban csupán egyszer, Debrecenben tudott győzni, ráadásul a télen szerződtetett centerét, a négygólos Ivan Saponjicsot eltiltás miatt ezúttal nélkülöznie kell. Négy meccs óta úgy nyeretlen az NB I-ben, hogy 3 döntetlent követően csak a legutóbbi, ZTE elleni hazai bajnokiját vesztette el (0–2).

♦ A Szpari inkább otthon veszélyes, hiszen a 24 pontjának kétharmadát, 16-ot odahaza zsebelte be. A mérlege 4–4–5, és csak két csapatot előz meg a hazai tabellán. Pályaválasztóként legutóbb november 29-én a Paksot győzte le (4–2), azóta a saját közönsége előtt rendezett 5 bajnokiján egyszer sem talált be.

♦ A Vidi a 2–4–7-es mérlegével csak 10. a vendégtáblázaton, viszont az előző 3 vendégfellépésén nem kapott ki (1 diadal, 2 iksz), Kecskeméten és Újpesten is 0–2-ről harcolt ki döntetlent.

