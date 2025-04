Nagy Zsolt: A Fradi ellen bármi megtörténhet

Nem a szombati volt a legjobb meccse az idényben, ám tagadhatatlan, Nagy Zsolt alázatos futballja is kellett hozzá, hogy a Puskás Akadémia 3–1-re győzzön a Fehérvár FC elleni presztízsmérkőzésen. A felcsúti együttes az előző három bajnokiján ugyan nyeretlen maradt, ám nem szabad elfelejteni, sorozatban játszotta a rangadókat: előbb hazai pályán 1–1-re végzett az ötödik MTK Budapesttel, aztán 2–0-s vereséget szenvedett a negyedik helyezett, tavasszal még veretlen ETO FC Győr otthonában (úgy, hogy a 85. percben még 0–0 volt az állás...), utána pedig 2–2-es döntetlent ért el a harmadik Paks vendégeként. Ezután következett a vármegyei rangadó, amelyre mindig kiemelt figyelem irányul, és bár hihetnénk, egy székesfehérvári születésű játékos számára különösen fontos ez a párosítás, a 29-szeres válogatott Nagy Zsolt említett két csapatot, amely ellen a mérkőzést jobban várja az „öltöző”.

„Nem játszottunk olyan jól, mint az előző fordulóban Pakson, ennek ellenére úgy érzem, sima győzelmet arattunk – mondta a felcsútiak labdarúgója. – A Fehérvár ugyan egyszer-kétszer eljutott a kapunkig, ám rájuk mentünk és jöttek a gólok is. Nyilván sokat jelentett, hogy nem sokkal a szünet előtt sikerült megduplázni az előnyünket, de az az igazság, az első félidő után akár több góllal is vezethettünk volna. Amikor kétgólos előnyben vagy, az ellenfélnek jönnie kell, így viszont területek nyílnak előtted, és ha sikerül harmadszor is betalálnod, lezárod a találkozót – így történt ezúttal is. Amikor Laros Duarte szépségdíjas gólt szerzett, biztos voltam benne, hogy nyerünk, ráadásul a három-nulla lehetőséget adott arra, hogy a szakmai stáb pihentessen embereket a Ferencváros elleni rangadóra. Hogy mennyire voltam elégedett a saját teljesítményemmel? Nem ment a játék, a lábaim nem úgy vittek, mint korábban, de a melót beletettem a meccsbe. A fehérváriak figyeltek rám, kétszer fejbe rúgtak labdával, ám a legfontosabb, hogy a futballunk eredménnyel párosult! Nagyon fontos három pontot szereztünk, ugyanakkor a csapaton nem éreztem a heti edzésmunkában, amit mondjuk érezni, amikor a Paks vagy a Ferencváros ellen készülünk, vagyis hogy presztízsmérkőzés következik.”

Nem érzem, hogy nyomás lenne rajtunk, sok jó mérkőzésünk volt már a Ferencváros otthonában

A Fehérvár ellen sikerrel a Puskás Akadémia ha csak ideiglenesen is, de átvette a vezetést a táblázaton, aztán egy nappal később a Ferencváros 3–2-re győzött az MTK Budapest vendégeként, így visszaállt a két csapat közötti hárompontos különbség. Négy fordulóval a befejezés előtt teljesen nyílt a bajnoki címért zajló küzdelem, ráadásul szombaton Ferencváros–Puskás Akadémia találkozóra kerül sor, és egy esetleges vendéggyőzelem újra változást hozna a tabella élén.

„Kiemelten fontos bajnoki vár ránk, hiszen győzelem esetén átvennénk a vezetést, ugyanakkor ha kikapnánk, a Fradi elmenne hat ponttal, és azt három mérkőzésen nagyon nehéz ledolgozni... – folytatta Nagy Zsolt. – A Ferencvárosnak talán nehezebb a sorsolása, mint a miénk, hiszen megy még Paksra és Győrbe is, de már az is jó helyzet, hogy a mögöttünk lévő Paksnak kettőt kellene nyernie, nekünk pedig kettőt bukni, hogy helyet cseréljünk a táblázaton. Természetesen ott van a fejekben a hétvégi rangadó, senkinek nem kell arról beszélni, ki lesz az ellenfelünk, mi a találkozó tétje. Szép emlék, hogy legutóbb az én gólommal vertük meg egy-nullára a Ferencvárost, még akkor is, ha a második félidőben beszorított bennünket, és voltak lehetőségei az egyenlítésre. Fontos lesz, hogy mindenki százszázalékos állapotba kerüljön, felszabadult, koncentrált játékkal bármi megtörténhet. Az előző idényekben a Fradi a bajnokságnak ebben a szakaszában már több ponttal vezetett, vagy éppen bajnok volt, most viszont szoros a végjáték, megy a harc az aranyéremért. Nem zárható ki, hogy tele lesz a Groupama Aréna, a hangulattal biztosan nem lesz probléma, és bár nyilván kevesebben szorítanak értünk, többektől is hallottam, örülnek, amiért ilyen jó pozícióban vagyunk, és nem dőlt még el a bajnoki cím. Nem érzem, hogy nyomás lenne rajtunk, sok jó mérkőzésünk volt már a Ferencváros otthonában, ha összeszedettek leszünk, és hozzuk, amit tudunk, újra jó eredményt érhetünk el.”

