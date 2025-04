Marad a Fehérvárnál a 23 éves kapus

Kemenes Botond a télen a VSC 2015 Veszprémtől érkezett kölcsönbe, a volt korosztályos válogatott kapus most új szerződést írt alá, így a következő idényben is a fehérváriaknál szerepel majd.

„Számomra nem volt kérdés, hogy ha lehetőségem lesz rá, akkor maradok a Vidinél! Először is azért, mert három és fél év telt el, mióta Mezőkövesden kikerültem az NB I-ből. Hosszú volt az út, mire vissza tudtam jutni az első osztályba, ahol nagyon kevés hely van, s azokra sokan pályáznak. Amikor jött ez a lehetőség, meg kellett ragadnom. Ráadásul remekül érzem magam Székesfehérváron, nagyon jó közegben dolgozhatok. Azt is megtapasztalhattam, milyenek a szurkolók, ez is egy olyan plusz, amit nem enged el könnyen az ember. A kapusedzőnkkel, Hegedüs Ferenccel és a társakkal is jó a kapcsolatom. Mielőtt ideigazoltam, csupa jót hallottam róluk, ez be is igazolódott. A srácok gyorsan befogadtak, ebben segített, hogy szinte beestem az edzőtáborba, ahol bő egy hétig össze voltunk zárva, megismertük egymást. Természetesen feltettem magamnak a kérdést, melyik a jobb; folyamatosan védeni alacsonyabb osztályban, vagy az NB I-ben kevesebb lehetőség mellett edzeni és fejlődni. A válaszom egyértelmű: azért focizok, hogy azt minél magasabb szinten tegyem. Sikerült két lépcsőfokot is ugrani az NB III-ból, így könnyű volt a döntés. Itt szeretnék minél többet fejlődni és játszani” – olvasható Kemenes nyilatkozata a klub hivatalos honlapján.