Holdampf Gergő: A negyedik hely megszerzéséhez győzelmek kellenek

Két, egyaránt gyenge formát mutató együttes csap össze szombaton 20 órától a Szusza Ferenc Stadionban: a házigazda Újpest FC és a vendég Diósgyőr az utóbbi öt fordulóban öt-öt pontot szedett össze. A lila-fehérek hétről hétre szinte reménytelen játékot mutatnak, s bár a vezetőség további bizalmat szavazott Bartosz Grzelak vezetőedzőnek és stábjának egy hónapja, ez érdemi változást nem hozott, s a hírek szerint már keresik a szakvezető utódját. Diósgyőrben sem sokkal rózsásabb a helyzet: három tavaszi forduló után, február közepén menesztették Vladimir Radenkovics vezetőedzőt, ekkor a negyedik (!) helyen állt a csapat, jelenleg pedig a hatodik. Fontos megjegyezni, hogy az idén nagy valószínűséggel az OTP Bank Liga negyedik helyezettje is európai kupainduló lesz, a Konferencialigában szerepelhet.

„A győriektől elszenvedett múlt heti vereség után mélyebb elemzésbe kezdtünk, mindenkinek felelősséget kellett vállalnia a hibáiért – mondta Holdampf Gergő, a DVTK 30 éves középpályása a klub honlapjának. – De ez már a múlt, az Újpest elleni bajnokira koncentrál mindenki. Öt mérkőzés maradt hátra a bajnokságból, vagyis van még lehetőség előrelépni, ez is a célunk. Keményen dolgozunk hétről hétre, ám ez az eredményekben egyelőre sajnos nem mutatkozik meg, de bízom benne, megfordul a szerencse, remélhetőleg már az Újpest ellen. Nem mondunk le a negyedik hely megszerzéséről, ám ahhoz győzelmek kellenek.”

A közelmúltban nem sok babér termett a diósgyőrieknek Újpesten: az előző négy, Megyeri úti bajnokin egy döntetlen mellett (0–0) háromszor maradtak alul (7–0, 2–0, 1–0), gólt sem szereztek. Az emlékezetes, hétgólos diadal csaknem egy éve, májusban született, az újpestiek azzal tették biztossá bennmaradásukat. A DVTK legutóbb öt és fél éve, 2019 novemberében térhetett haza három ponttal (2–0) Miskolcra.

„Nem könnyű Újpesten győzni, de bízom benne, a drukkereink most is velünk tartanak, ahogyan eddig is az ország bármelyik pontjára, és segítenek kiharcolni a sikert. Ami a meccset illeti: két hasonló csapat találkozik egymással, ám a javunkra kell fordítani a meccset. Mi dönthet? Hogy ki akarja jobban a győzelmet. A szakmai stáb által kitalált tervhez kell tartani magunkat, és akkor eredményesek leszünk.”

NB I

29. FORDULÓ

Április 25., péntek

Nyíregyháza Spartacus FC–DVSC 1–0

Április 26., szombat

15.15: Puskás Akadémia–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.30: ETO FC Győr–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Újpest FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

Április 27., vasárnap

15.30: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

18.00: ZTE FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)