Hatodik műtétje után sem adja fel Batik Bence

Nagy reményekkel érkezett tavaly nyáron Debrecenbe Batik Bence, ám a Ferencvárosban, a Honvédban és a Puskás Akadémiában is megforduló védő számára hamar kiderült: nem lesz problémamentes a 2024–2025-ös idény.

„Körülbelül két hete készültem a csapattal, amikor megsérültem – emlékezett vissza a játékos. – Akkor még Szrdjan Blagojevics volt az edző, nála nem is tudtam pályára lépni; a megbízott vezetőedző, Dombi Tibor irányítása alatt, a Zalaegerszeg ellen három egyre megnyert mérkőzésen játszottam először. Aztán megérkezett Máté Csaba, nekem pedig ismét megsérült a talpam, de ahogy jobban lettem, segíteni akartam a csapatnak, és az első adandó alkalommal játékra jelentkeztem. Utólag nem biztos, hogy jó döntés volt, de ilyen a mentalitásom – annak idején a Puskás Akadémiánál is játszottam törött lábujjal, vagy éppen repedt bordával. Lejátszottam három meccset, majd novemberben harmadjára is jött a sérülés, ekkorra már a séta is fájdalommal járt.”

Mivel Batik Bence és orvosa is arra gyanakodott, hogy egy korábbi talpcsontsérülés okozza a problémát, december 3-án műtétre került sor, amely során a játékos csípőjéből kivett csontdarabot ültették a talpába. Jött a három hónapos rehabilitáció, a fájdalom azonban nem múlt – végül kiderült, hogy a kislábujj alatt elhelyezkedő, letört szezámcsontdarab a bajok forrása. Az újabb műtétre márciusban került sor, és úgy néz ki, a probléma ezúttal megoldódik.

„Tegnap voltam hathetes kontrollon, a doktor úr azt mondta, szépen gyógyul a lábam, jövő héten kezdhetem az álló gyakorlatokat. Aztán az antigravitációs futógépen ötven százalékos testsúllyal elkezdhetek futni, később pedig egyre növeljük a terhelést. A cél az, hogy a következő szezonra a felkészülést már a csapattal tudjam megkezdeni” – jelentette ki a rutinos labdarúgó.

Batik Bencének nem ez az első ilyen makacs sérülése: a Ferencváros játékosaként térdproblémája miatt hétszázhetvenhét napot volt kénytelen kihagyni.

„Két komolyabb sérülésem volt, összesen hatszor műtöttek, így megedződtem, sokkal nyugodtabb és realistább vagyok. Pozitív szemléletű ember vagyok, ez a sérülés sem vette el a kedvemet attól, hogy tovább futballozzak. Hihetetlenül szeretem a focit, százkilencvennyolc NB I-es meccsem van, nagyon motivál, hogy meglegyen a kétszázadik, amelyet, remélem, még jó sok követ majd.”

Kálváriája ellenére a harmincegy éves játékos megszerette a debreceni közeget, s alig várja, hogy végre teljes értékű harcosként küzdhessen a piros-fehér színekért.

„A műtétek miatt igen kevés időt tudtam a csapattársaimmal tölteni, de nagyon jól érzem magam a Lokinál. Sajnos a csapat nem úgy szerepel, ahogy a város, a klub, illetve az egész magyar futballközvélemény várta. Több edzőváltáson átestünk, nagy volt a játékosmozgás a csapatnál és példátlan sérüléshullám is sújtott bennünket; Kusnyír Erik egész évadra kidőlt, Yacouba Silouéra szintén nem számíthatunk már az idényben, Megyeri Balázs és a másik kapusunk, Hegyi Krisztián sem léphet már pályára ebben a kiírásban. Márpedig futballban igencsak fontos az állandóság, az olyan élcsapatok is erre törekszenek, mint a Manchester City vagy Real Madrid. Nem maradt más célunk, mint bennmaradni, s ha ez sikerül, a történtekből tanulva, tiszta lappal vághatunk neki a következő szezonnak – reményeim szerint egy egészséges Batik Bencével.”

Felépüléséig azonban nem tehet mást a tapasztalt védő, mint azt, hogy teljes szívből szurkol a csapattársaknak – most éppen a Nyíregyháza elleni kelet-magyarországi derbin. Az utolsó öt meccsükből hármat megnyerő debrecenieknek az idény egyik legfontosabb mérkőzése következik, győzelmükkel ugyanis öt pontra távolodhatnának el szintén a kiesés ellen küzdő örök riválistól.

„A télen olyan labdarúgók érkeztek hozzánk, akiknek a játéka illeszkedik Nestor El Maestro elképzeléseihez. Jól is kezdtük a tavaszt, aztán jött egy visszaesés, de most úgy tűnik, visszazökkentünk a helyes kerékvágásba. Azt mondják, a ZTE ellen szerencsénk volt, én viszont úgy látom, ha így is volt, megdolgoztunk érte. Nagyon remélem, Nyíregyházán is sikerül nyernünk, ezzel nagy lépést tehetnénk a bennmaradás felé.”

