Grzelak: Szeretnék tovább dolgozni Újpesten; Szabó: Még ismerkedem a csapattal

Nestor EL MAESTRO, a Debreceni VSC vezetőedzője

– Hogy érzi, benne volt a pontszerzés a mérkőzésben?

– Nagyon csalódottak vagyunk az eredmény miatt, de nincs időnk sajnálni magunkat. Szerintem pontot érdemeltünk volna, ám nem volt szerencsénk. Azonban ezt a meccset most gyorsan magunk mögött kell hagynunk, és a következő két fontos mérkőzésre kell koncentrálnunk.

– A Diósgyőr ellen tündökölt a csapat, sok jó egyéni teljesítménnyel – mitől romlott ennyit a játékuk egy hét alatt?

– Másik hét, másik város, másik stadion, másik ellenfél… A játékosok emberi lények, még a Real Madrid sem tud minden meccsen ugyanazon a magas szinten teljesíteni. Leginkább azért vagyok csalódott, mert az első félidőben nem volt meg a koncentrációnk.

– A cseréi közül Neven Djuraseket öt perc után le kellett hoznia, Maurides fejét be kellett kötözni – erre is gondolt, amikor a balszerencsét emlegette?

– Nem egészen, inkább arra céloztam, hogy Maurides fejesénél öt centi hiányzott a gólunkhoz. Persze a sérülések is balszerencsések voltak, Djuraseké elsőnek súlyosnak tűnt, sajnos nincsenek még új információim, remélem, a diagnózis nem állapít meg nagyobb bajt.

NYÍREGYHÁZA–FEHÉRVÁR 1–0

SZABÓ István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Ilyen bemutatkozásról álmodott?

– Annak örülök, hogy a tervünk megvalósult, és hetven percig jól működött. Egy-nulla után is próbáltunk hatékonyan játszani, de elkövettünk egy hibát, szerencsére így is összejött a győzelem.

– Mennyit lendíthet ez a siker a csapaton?

– A legjobb motiváció a győzelem, ez mostanában hiányzott, s most pozitív irányba viheti a játékosokat, és remélem is, hogy ad muníciót a folytatáshoz. Igazából még nem értünk el semmit, az út nehezebbik fele csak most következik!

– Milyenek az eddigi tapasztalatai?

– Még ismerkedem a csapattal, a vezetőséggel, a várossal, nagyon sok információt kaptam az elmúlt napokban, ezeket fel kell dolgoznom.