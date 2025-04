Gergényi Bence: Talán most felénk billen a mérleg nyelve…

– Szerdán Magyar Kupa-meccsen, vasárnap NB I-es bajnokin csapnak össze a Ferencvárossal, mindkétszer idegenben. A kettő közül a szerdai a fontosabb most az Újpestnek?

– Mindkét meccsnek óriási jelentősége van, már csak azért is, mert a derbiről van szó, amelynek minden körülmények között óriási presztízse van, függetlenül attól, hogy melyik sorozatban rendezik meg és milyen a csapatok aktuális formája – válaszolta lapunknak Gergényi Bence, az Újpest 27 éves védője. – Úgy gondolom, mindkét csapatnak fontos a kupa is, nagyon szeretnénk továbbjutni, miközben a bajnokságban is szükségünk van a pontokra, ahogy a Ferencvárosnak is.

– Az utóbbi években az Újpestnek nem sok sikerélménye volt a Ferencváros ellen. Lelki gátakat is le kell dönteni ahhoz, hogy most önök örülhessenek a lefújáskor?

– Úgy állunk hozzá, hogy a szerdai kupameccs óriási lehetőség nekünk. Ígérni nem szeretnék semmit, a játékunknak kell beszélnie helyettünk. Afelől mindenkit biztosíthatok, hogy szerdán is kilencven percig küzdünk, és mindent megteszünk a továbbjutásért.

– Kilencven percig?! Nem számol hosszabbítással, esetleg tizenegyespárbajjal?

– Persze, dehogynem, kupameccsen mindig számolni kell a ráadás lehetőségével is, szoktuk is gyakorolni ilyenkor a tizenegyeseket. Minden benne van a pakliban, tehát az is, hogy hosszú este vár ránk.

– Noha az Újpest nem remekel a tavasszal, egy meccsen bármelyik csapat legyőzhető, és a Ferencváros játéka sem meggyőző ebben az idényben. Eljött az ideje, hogy elkapják a zöld-fehéreket a kupában?

– Hangsúlyozom, nem szeretnék felelőtlen ígéretet tenni. A bajnokságban kétszer már összecsaptunk a zöld-fehérekkel, mindkettő döntetlenközeli mérkőzés volt. Sőt, az egyik döntetlenre is végződött, a Szusza Ferenc Stadionban nem született gól, a másikon, az Üllői úti találkozón pedig egy nullára kaptunk ki a kilencvenkettedik percben született góllal. Ha újabb kiélezett mérkőzést tudunk játszani a Ferencvárossal, talán most felénk billen a mérleg nyelve.

– Mindig élményszámba mennek a hatalmas, tért ölelő bedobásai: gyakorolja ezeket, vagy „ösztönösen” alakult, hogy specialistája lett ennek a játékelemnek?

– Tulajdonképpen magától, természetes úton alakult ez ki, már utánpótlás-játékosként is jellemző volt rám, hogy nagyokat dobok. Amúgy gyakorolom is a meccsek előtt, sőt a nagy bedobásokra különböző variációkat szoktunk kidolgozni.

– Két évvel ezelőtt a Zalaegerszeg játékosaként már ünnepelhetett Magyar Kupa-diadalt a Budafok elleni döntő megnyerésével. Tudja motiválni a csapattársait azzal, hogy ecseteli nekik a kupagyőzelem ízét?

– Pályafutásom talán legnagyobb eredménye, nagyon büszke vagyok a Zalaegerszeggel elért kupasikerre, és nagyon vágyom rá, hogy újra átélhessem azt az érzést a Puskás Aréna gyepszőnyegén. Most sem elérhetetlen ez a cél, három mérkőzésre vagyunk tőle. Ugyanakkor nem szabad nagyon előretekinteni, meccsről meccsre kell gondolkodni és haladni, mindig a következő feladatra koncentrálni. És a most előttünk álló feladat máris hatalmas kihívás – viszont állunk elébe. Egy meccsen tényleg bármelyik csapat legyőzhető.

MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

17.00: Kisvárda Master Good (NB II)–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!