Dambrauskas az első percektől érezte, ez nem a DVTK napja; Bognár György kamusérülésekről beszélt

PAKSI FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–0

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Magabiztos győzelmet arattak – élvezte a meccset a kispadról is?

– Tetszett az első játékrész, jól kezdtük a mérkőzést, jó ritmusban futballoztunk, ugyanakkor a rengeteg kamusérülés folyamatosan tördelte a játékot. A második játékrész már gyengébb volt, kevesebbet birtokoltuk a labdát, nem voltunk annyira veszélyesek. Hallom, az ellenfélnél úgy vélekednek, voltak helyzeteik, én másképpen fogalmaznék, szerintem csak lehetőségeik voltak.

– Az összeállítás alapján a támadószándék most is egyértelmű volt, de mekkora problémát jelentett, hogy a két erőcsatár, Böde Dániel és Tóth Barna semlegesítését egészen jól megoldotta a vendégvédelem?

– Sajnos a támadóink nem jelentettek veszélyt a kapura, pedig folyamatosan jöttek a beadások jobbról is, balról is. Ezért is kellett belenyúlnunk a mérkőzésbe.

– Stabil dobogós a Paks: bravúr lenne, ha az idény végéig így maradna?

– Igen, ha sikerül dobogón végeznünk, elmondhatjuk, sikeres évadunk van. Ugyanakkor hosszú még az idény, pontokat kell szerezni ehhez.

TÍMÁR Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Általános vélekedés, hogy nemigen volt kérdés, melyik csapat nyeri meg a párharcot: mit szól ehhez?

– Gyors kontratámadásokkal akartunk kezdeni, azonban lassan, megszeppenve játszottunk. A második félidőre támadóbb lett a futballunk, szerkezetet váltottunk, feljebb védekeztünk, a lehető legrosszabb pillanatban kaptuk a második gólt. Sajnos ilyen helyzetben vagyunk, a gólvonalról is kifejeljük a labdát…

– Miként lehet a játékosokat ebből a helyzetből kizökkenteni?

– Gólt kell rúgni! Muszáj még nagyobb hittel futballozni, egy gól csodákra lenne képes. Az idényben hétszer vezettünk, abból hatszor megnyertük a párharcot, egyszer pedig döntetlent játszottunk; van hitünk, dolgozunk az önbizalom visszaszerzésén.

– Többször is elmondta, rengeteget gyakorolják a támadások befejezését, a gólok mégsem jönnek: hogyan lesz ebből bennmaradás?

– Mi bátorítjuk a játékosokat, vállalkozzanak, ne legyenek kishitűek. Pakson voltak lövéseink, helyzeteink, hitet kell adni valamennyi labdarúgónknak. A jövő héten a Fehérvár ellen hazai pályán még nagyobb akarásra és hitre lesz szükség, hogy forduljon a helyzet.