A nemzetközi szereplés is motiválja az ETO fiatal bekkjét

Egykori klubtársai közül Lamin Colley-t és Nagy Zsoltot tarja a legveszélyesebbnek az ETO belső védője, aki szerint komoly inspiráció lehet csapatának, hogy az ideális esetben nemzetközi szereplést jelentő negyedik helyre is odaérhetnek a zöld-fehérek.

Két okból is különleges mérkőzés lesz a Puskás Akadémia elleni rangadó a győriek fiatal bekkje, Miljan Krpics számára. A huszonegy éves játékos decemberben, a Pancho Arénában 3–0-s ETO-sikerrel végződő mérkőzésen szerepelt először a zöld-fehérek kezdőcsapatában, ráadásul régi csapata ellen, hiszen tizenhattól tizennyolc éves koráig a Puskás Akadémián nevelkedett.

„Rendkívül érzelmes meccs volt számomra a decemberi, hiszen akkor voltam először kezdő az első osztályban. A három nappal azelőtti, győri mérkőzésen nem játszottam ellenük, de Felcsúton megkaptam a lehetőséget. Remekül futballoztunk azon a találkozón, igaz, volt is miért törlesztenünk, hiszen három nappal előtte a saját szurkolóink előtt győztek le bennünket. Egyértelműen motiváltabbak voltunk náluk, főleg mivel a drukkereink is elkísértek minket, s igencsak lelkesen és hangosan biztattak. A lényeg, hogy a saját kezünkbe vettük dolgok irányítását, és le is győztük őket 3−0-ra” – fogalmazott az ETO honlapjának adott interjújában a nemrégiben szerződést hosszabbító Krpics.

Az ETO sorsa most is a saját kezében van, hiszen az újoncot a kiesőzónától tizenhárom pont választja el, az ideális esetben Európa-liga-selejtezőt érő negyedik helytől pedig mindössze négy pontnyira vannak a zöld-fehérek.

„Tényleg jók voltunk eddig tavasszal, és továbbra is nagyon motiváltak vagyunk. A negyedik hely elérhető, mindössze négypontnyi távolságban van, és a megszerzése akár európai szereplést is érhet. Hét meccs van hátra, a kiesési gondjaink már aligha lesznek, úgyhogy előrefelé is tekintgethetünk, ami további inspirációt jelenthet számunkra” – mondta a huszonegy éves szerb-magyar kettős állampolgárságú belső védő, aki alig várja, hogy újra farkasszemet nézhessen az egykori klubtársakkal, akik közül két játékost különösen veszélyesnek tart.

„Minden csapatrészben remek spílereik vannak, de védőként elsőnek a centerüket, Lamin Colley-t említeném, aki nagyon kellemetlen ellenfél; erős, gyors, technikás, ráadásul nagyszerű szezonja van. A másik, akire felhívnám a figyelmet, az Nagy Zsolt, aki a liga egyik legjobbja, óriási tapasztalattal rendelkezik, nem véletlenül alapember a magyar válogatottban is. Persze nem csak ez a két játékos veszélyes, az egész csapatukból fel kell készülnünk.”

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Április 11., péntek

18.00: DVTK–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+)

20.30: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Április 12. szombat

14.15: ETO FC Győr–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

19.45: ZTE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Április 13., vasárnap

14.00: Újpest FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

19.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport+)