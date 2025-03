Vágó Levente: Nincs veszítenivalónk az Üllői úton

Sohasem felejti el az első, Ferencváros elleni NB I-es mérkőzését. A másodosztályból feljutó Kecskeméti TE 2022 októberében a Széktói Stadionban fogadta a zöld-fehéreket, és Nagy Krisztián duplájával 2–0-ra győzte le a többek között Samy Mmaeéval, Carlos Auzquival, Franck Bolival felálló FTC-t. A magyar bajnokon a csereként beálló Ryan Mmaee, Marquinhos és Muhamed Besic sem tudott segíteni, Vágó Levente szerint az volt az újjáalakult Kecskemét első igazán nagy sikere.

„Naná, hogy emlékszem arra a mérkőzésre – mondta lapunknak boldogan Vágó Levente, a kecskemétiek 32 éves csapatkapitánya. – Életem első Ferencváros elleni mérkőzése volt, ráadásul idehaza játszottunk, győztünk, és csapatkapitánya voltam a KTE-nek. Nagy Krisztián egyik gólja különösen emlékezetes volt, ahogyan átemelte a labdát Dibusz Dénes fölött. Az NB III-ból induló csapatunknak az volt az első igazán emlékezetes diadala.”

Vasárnap a Groupama Arénában a 80. NB I-es mérkőzését játssza. Annak idején az NB III-ban a Dabas ellen mutatkozott be a KTE színeiben, és nem mindennapi utat járt be azóta.

„Gyakran agyalok ezen én is… Ahhoz, hogy NB I-es játékos lehessek, nekem az kellett, hogy a csapat feljusson az élvonalba. Ezért lettem NB I-es labdarúgó. Sokszor belegondoltam már, mi lett volna, ha minden másként alakul és a harmadosztályban ragadok.”

Vágó Levente füzetben vezeti az NB I-es mérkőzéseit, dátummal, eredménnyel, játszott perccel. Ami a Ferencváros elleni vasárnapi összecsapást illeti, a középpályás tisztában van vele, nem ők a mérkőzés esélyesei, ettől függetlenül minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ne okozzanak csalódást.

„Nincs veszítenivalónk az Üllői úton. A bajnokság előtt nem kalkulálhattunk a Fradi elleni idegenbeli három ponttal… Akkor a Ferencváros kisebb hullámvölgyben volt, de úgy látom, ebből kifelé tart. Legutóbb Debrecenben nyertek a zöld-fehérek, és a kulcsjátékosaik szép lassan visszatérnek. Azt már láthattuk, hogy Dibusz Dénes ismét ott állt a gólvonalon, a legutóbb csupán csereként beálló Varga Barnabás ellenünk szinte biztosan kezd, no meg ott van a Bajnokok Ligája-győztes Naby Keita is, aki egyre inkább belelendül a játékba, és vele is erősödik az ellenfél.”

Ami a kiesés elkerüléséért zajló harcot illeti, Vágó Levente optimista, az előző tíz mérkőzésen mutatott játék bizakodásra ad okot.

„Optimista vagyok, az elmúlt időszak meccseit nézve jó esélyünk van a bennmaradásra, jóllehet továbbra is a vonal alatt állunk. Bánhatjuk a legutóbbi, Fehérvár elleni hazai mérkőzést. Lázas voltam, odahaza televízión követtem figyelemmel a mérkőzésünket, a félidőben meg is nyugodtam, jól játszottunk, vezettünk kettő-nullára. Mégis kettő-kettő lett a vége.”

A rutinos középpályás arra is emlékszik, hogy az NB I-be jutásuk alkalmával az első idényükben mindenki biztos kiesőként könyvelte el őket, ám azóta is a legjobbak között szerepelnek – és azért dolgoznak, hogy a következő évadban is ott legyenek.

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Március 14., péntek

ETO FC Győr–Debreceni VSC 0–0

Paksi FC–Újpest FC 6–1

Március 16., vasárnap

12.30: Fehérvár FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.15: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS 1. Puskás Akadémia 23 14 3 6 38–25 +13 45 2. Paksi FC 24 13 5 6 53–37 +16 44 3. Ferencvárosi TC 23 12 7 4 36–24 +12 43 4. MTK Budapest 23 11 4 8 40–32 +8 37 5. Diósgyőri VTK 23 9 7 7 30–33 –3 34 6. ETO FC Győr 24 8 9 7 33–29 +4 33 7. Újpest FC 24 7 9 8 26–32 –6 30 8. Fehérvár FC 23 8 4 11 30–34 –4 28 9. Zalaegerszegi TE 23 6 7 10 27–32 –5 25 10. Nyíregyháza 23 6 6 11 24–34 –10 24 11. Debreceni VSC 24 5 5 14 35–47 –12 20 12. Kecskeméti TE 23 4 8 11 24–37 –13 20