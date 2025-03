Újpesten készült, Fehérváron lehet főnyeremény; Keita aranyat érhet a Fradinak

NYERŐ IGAZOLÁSOK LEHETNEK

Ha egy játékost szeretnénk kiemelni, mint a legjobb téli igazolás, akkor eddigi teljesítménye alapján Ivan Saponjics, a Fehérvár szerb csatára mindenképp azok közé tartozna, akik eséllyel pályáznak a kitüntető címre. Igaz ugyan, hogy még csak öt bajnoki meccsen szerepelt, kezdőként pedig csak kettőn, viszont amióta bekerült a kezdőcsapatba, a Vidi négy pontot szerzett, a DVSC ellen egy gólt szerzett, a múlt héten pedig az ő duplájával mentett pontot Pető Tamás csapata 0–2-ről egyenlítve Kecskeméten (a másodikat 11-esből lőtte). Jelenleg 90 perces átlagban számolva 1.09 gólt szerez, ami a legjobb mutató a téli szerzemények között. Ráadásul a Magyar Kupában a Gyirmót ellen is az ő duplájával nyert 2–0-ra és jutott tovább a Fehérvár, tehát hat tétmeccsen, összesen 306 perc alatt szerzett 5 gólt.

A tavaly még a Slovan Bratislavában szerepelt, de az őszi szezont kihagyó Saponjics története azért is különösen érdekes, mert a 27 éves, U20-as világbajnok csatár a téli felkészülést még az Újpesttel kezdte meg. A lilák spanyolországi edzőtáborában két meccsen is kezdőként lépett pályára a korábban az Atlético Madridban is szerepelt támadó, de a több hónapos kihagyás után még nem volt tökéletes állapotban, nem szerzett gólt, a fővárosiak pedig nem szerződtették. Fehérvárra két nappal a tavaszi rajtot megelőzően írt alá, tehát tulajdonképpen az Újpesttel készült fel arra, hogy a Fehérvárban jó teljesítményt tudjon nyújtani. Az első meccset még kihagyta, utána háromszor csereként szállt be, de mióta kezdő, jönnek a gólok is, így hosszú távon ő lehet a télen Egyiptomba szerződött, első számú gólfelelős, a szlovén Nejc Gradisar utódja a fehérváriaknál.

NEHÉZ HELYZETBŐL REMEK SAPONJICS-MEGOLDÁS A KECSKEMÉT ELLEN



Annak ellenére, hogy még mindig kieső, 11. helyen áll, a Kecskemét, sokat javult a csapat játéka az őszi szezonhoz képest, hiszen hat meccsen kilenc pontot szerzett, míg ősszel 17 találkozón tizenegyet. A fejlődésben fontos szerepet játszik a télen Kisvárdáról érkezett szélső támadó, a montenegrói válogatott Driton Camaj, aki hat bajnokin három gólt szerzett a Kecskemétben (egyet 11-esből), és 90 perces gólátlagot nézve, 1.04-es átlaggal a második a téli szerzemények sorában Saponjics mögött.

CAMAJ ÁLLÍTGATÁS NÉLKÜL HELYEZTE A LABDÁT AZ MTK KAPUJÁBA

A dobogóért harcoló Paksi FC számára Szappanos Péter téli visszatérése érhet fel főnyereménnyel. A 19. fordulótól védi újra ő a tolnaiak kapuját (korábban, még augusztusban játszott két meccsen, mielőtt a szaúdi Al-Fatehhoz távozott volna), és azóta hat meccsből hármon nem kapott gólt a csapat, miközben ezt megelőzően ősszel összesen volt három olyan meccse a paksiaknak, amelyen nem kaptak gólt. 18 forduló alatt a Paks kapta a harmadik legtöbb gólt, 31-et, a legutóbbi öt fordulóban viszont csak a Győr és a Nyíregyháza kapott kevesebb gólt, mint a Paks (a tolnaiak ötöt kaptak az előző öt meccsen). A sofascore.com-nál pedig a kezdőkapusok (vagyis a néhány meccsre beugró cserekapusokat nem számolva) sorában 7.4-es teljesítményindexszel jelenleg Szappanos Péter a legjobb kapus az NB I-ben.



VAN, AKI JÓL KEZDETT, VAN, AKI MOST LENDÜL BELE



Van több olyan téli igazolás is, akikről egyelőre nehéz egyértelműen megmondani, mennyire váltja be a hozzáfűzött reményeket, mert egyelőre hullámzó a teljesítménye. Ide tartozik például több debreceni igazolás.

A német élvonalbeli St. Paulitól kölcsönvett brazil Maurides villámrajtot vett a Lokiban, hiszen az első meccsén két góllal vezette győzelemre csapatát a Nyíregyháza ellen (volt egy öngólja is azon a meccsen), majd gólpasszt adott az MTK elleni 2–0-s siker alakalmával, két fordulóval később pedig duplázott a Paks ellen, csakhogy a DVSC a legutóbbi négy bajnoki meccsét már elveszítette. Maurides pedig, bár voltak helyzetei, a Puskás Akadémia, a Fehérvár és a Ferencváros ellen sem tudott betalálni, pedig egy gól már pontot érhetett volna, mert mindegyik mérkőzést egy góllal veszítette el a Loki. A Sofascore-nál 7.83-as meccsenkénti átlaggal ugyan övé a tavasz legmagasabb teljesítményindexe, elsősorban a négy góljának köszönhetően, de azért árnyalja a képet, ha hozzátesszük, hogy a négy gól 22 lövésből jött össze, amiből 15 nem is találta el a kaput.

MAURIDES A NYÍREGYHÁZA ELLEN LŐTTE AZ ELSŐ NB I-ES GÓLJÁT

A DVSC-ből az új szerzemények közül a közép-afrikai válogatott Amos Youga nyújtott még kiemelkedő teljesítményt, kiváltképp az MTK elleni meccsen, amikor a földön vívott párharcainak 75 százalékát megnyerte, volt három szerelése és további négy labdaszerzése és három tisztázása. Utána viszont három meccset kihagyott sérülés miatt, a Fradi ellen ismét a jók közé tartozott, de a teljesítménye kevés volt a pontszerzéshez. A tabellán jelenleg utolsó helyen álló debreceniek bennmaradásához az ő kiemelkedő teljesítménye elengedhetetlen lesz a folytatásban, hiszen a DVSC éppen a gyenge középpályás-védekezés miatt kapott ősszel sok gólt, de említhetjük a Paks ellen 4–3-ra elveszített meccset is, melyen Youga már nem játszhatott a sérülése miatt.

Az egyik legnagyobb várakozás a téli igazolások közül a ferencvárosi Naby Keita játékát előzte meg, hiszen mégiscsak egy Bajnokok Ligája-győztes futballistát tisztelhetünk személyében, ám a 30 évves guineai középpályás úgy került az NB I-be, hogy tavaly március óta nem lépett pályára tétmeccsen a klubjában, a Werder Bremenben.

KEITA INDÍTOTTA AZT A TÁMADÁST AMELYBŐL A FRADI EGYENLÍTETT A GYŐR ELLEN

A Ferencvárosban ezért lassan adagolták számára a terhelést, először csak az NB III-as csapatban lépett pályára, az NB I-ben pedig először még csak néhány percre állt be a Fehérvár ellen, a Győr ellen már 34 perc jutott neki, a DVSC ellen pedig először kezdőként szűk egy óra (59 perc). A legutóbbi két találkozón pedig a középpályás ritmusváltásaival, mélységi passzaival megmutatta, ha formába lendül, nagy erőssége lehet a Ferencvárosnak. Az ETO ellen adott egy gólpasszt Alekszandar Pesicsnek, majd ő ugratta ki a jobb szélen a gólpasszt adó Tóth Alexet, így tudott a Fradi 0–2-ről egyenlíteni, majd Debrecenben is az ő passzával indult a középpályán, a felezővonaltól az a támadás, amely végül a meccs egyetlen gólját eredményezte. Az NB I-ben 95 percet játszott három meccsen, ezalatt volt 76 jó passza (87.4 százalékos pontossággal passzolt), ebből kilenc indítása, amiből nyolc volt sikeres (90 százalék), volt két gólhelyzetet teremtő passza, a DVSC ellen a földön megvívott hét párharcából öt sikeres volt, ötször tisztázott a Fradi kapuja előtt, és volt két labdaszerzése. A szintén téli szerzemény Julió Romao mellett neki volt a legtöbb (62) játékba avatkozása a Ferencvárosból, pedig csak 59 percet játszott. Esetében nem túlzás azt írni, az ő jó teljesítménye a bajnokság hajrájában akár még a szó szoros értelmében is aranyat érhet a tabellán jelenleg 2. helyen álló Ferencváros számára.

AKIKTŐL TÖBBET VÁRHATNAK...

Végezetül kiemelnénk néhány olyan új szerzeményt is, akiknek a tavaszi teljesítménye egyelőre elmarad a várttól, pedig a meccsek többségén már játszottak.

Egyértelműen ebbe a kategóriába sorolható az idén hat forduló alatt nyeretlen Újpest két téli szerzeménye, a lengyel középpályás Damian Rasak, aki gólt és gólpasszt még nem ért el, és a középpályás szűrésben sem igazán jeleskedik, hiszen a lilák kapták a legtöbb gólt az NB I-ben a DVTK-val holtversenyben (12-12-t) a 18. és a 23. forduló között. A Saponjics helyett szerződtetett szlovén csatár, Milan Tucic pedig öt NB I-es meccsen, 383 perc alatt még nem szerzett gólt. Az Újpest a hat meccsen csak háromszor talált be, ennél kevesebb gólt csak a Nyíregyháza szerzett, kettőt.

Ha pedig már itt tartunk, a csalódást jelentő igazolások között megemlíthetjük a Nyíregyháza szintén szlovén csatárát, az ősszel a szlovák élvonalban, Kassán kilenc gólt szerző Zan Medvedet, aki négy NB I-es meccsen játszott, de gólt még nem szerzett. A DVTK esetében pedig az angol harmadosztályú Rotherhamtól szerződtetett védekező középpályásról, Christ Tiéhiről mondhatjuk el, hogy eddig nem sokat tett hozzá a tavaszt gyengén kezdő, hat meccsen négy pontot szerző DVTK játékához.

Ugyanakkor a csatárokhoz visszatérve, a Kecskemét Finnországból szerződtetett argentin támadójáról, Michael Lópezről is megállapíthatjuk, hogy sem gólt, sem gólpasszt nem ért még el azon az öt meccsen, melyeken eddig játszott.

A 24. FORDULÓ PROGRAMJA

Március 14., péntek

18.00: ETO FC Győr–DVSC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

20.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs

Március 16., vasárnap

12.30: Fehérvár FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.15: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Puskás Akadémia FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS 1. Puskás Akadémia 23 14 3 6 38–25 +13 45 2. Ferencvárosi TC 23 12 7 4 36–24 +12 43 3. Paksi FC 23 12 5 6 47–36 +11 41 4. MTK Budapest 23 11 4 8 40–32 +8 37 5. Diósgyőri VTK 23 9 7 7 30–33 –3 34 6. ETO FC Győr 23 8 8 7 33–29 +4 32 7. Újpest FC 23 7 9 7 25–26 –1 30 8. Fehérvár FC 23 8 4 11 30–34 –4 28 9. Zalaegerszegi TE 23 6 7 10 27–32 –5 25 10. Nyíregyháza Spartacus 23 6 6 11 24–34 –10 24 11. Kecskeméti TE 23 4 8 11 24–37 –13 20 12. Debreceni VSC 23 5 4 14 35–47 –12 19





