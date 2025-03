Márton Gábor: Megint elmaradt egy tizenegyes, ám ehhez már hozzászoktunk…

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–2

TÍMÁR Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője

– Úgy érezte, volt két gól különbség a csapatok között?

– Egyáltalán nem, sőt ebben az idényben most játszottunk a legjobban a Puskás ellen. Nyomaiban már kezdtem felfedezni azt a játékot, amelyet az ősszel láttunk a csapattól, megszámoltuk, negyven beadásunk volt a mérkőzésen, ami nagyon sok. Sajnos az ellenfél tizenhatosán belül nem javul a hatékonyság, hiába vagyunk ott most már megint elég gyakran, nem tudunk betalálni. Pedig ezen a mérkőzésen volt rá bőven lehetőség, ha Nagy Barnabás vagy Zan Medved fejese bemegy, a hajrában még lett volna keresnivalónk. A vereség fájó, de erőt lehet meríteni a most látottakból, jönnek majd azok a meccsek itthon, amelyeken kötelező lesz a győzelem, és biztos vagyok benne, meg is szerezzük a bennmaradáshoz szükséges pontszámot.

– Változtatott elöl és hátul is, a középpályán viszont ennyire nincs alternatívája az Aboubakar Keita, Nika Kvekveszkiri párosnak?

– Sakkozni kellett az összeállítással, hiszen a jövő héten kupameccsünk is lesz a bajnoki mellett, a paksi fellépés előtt Zalaegerszegen játszunk kedden. Mások is megkapják az esélyt, de több szempontot is mérlegelnünk kellett, és nem gondolom, hogy a mostani eredmény a középpályásokon múlt volna, mindketten sokszor szereztek labdát.

– A házi góllövőlistát vezető Kovácsréti Márk sérüléséről ebben a pillanatban mit lehet tudni?

– Csak annyit, hogy mentővel a kórházba szállították, mert kiugrott a válla. Nagyon bízunk benne, hogy nincs nagy baj, nem kell majd műteni, és számíthatunk rá a bajnoki hajrában.

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője

– Amikor a meccs előtt arról beszélt, egységes csapatmunkával helyettesíthetők a hiányzó kulcsemberek, valami ilyesmire gondolt?

– Igen, bár tartottam tőle, miként jönnek majd be a változtatások, ráadásul a legeredményesebb játékosainkat kellett pótolni. Bíztunk a két gyors szélsőben, és abban, hogy Jakub Plsek érkezik majd Mikael Soisalo beadásaira. Ehelyett a tükörszélsőként szereplő Urho Nissilä ért oda kétszer is abból a pozícióból, ahol Nagy Zsolt szokott játszani, úgyhogy elégedett lehetek. Amikor a kupameccsen ugyanitt veszítettünk, éreztem a játékoson a hiányérzetet, ami most elszántságot szült. Ott nyertünk, ahol sohasem könnyű, nekünk ez a bajnokságban másodszor sikerült.

– Számítottak rá, hogy lehetnek nehezebb periódusai a mérkőzésnek?

– Előfordult, hogy a Nyíregyháza igyekezett fölénk kerekedni, de a védelem állta a sarat, és a kapuban Pécsi Ármin ismét remek teljesítményt nyújtott. Sajnáltam, hogy nem adták meg Laros Duarte gólját, mert még nyugodtabb lett volna a hajrá, de el kell ismerni, előtte lesen volt Urho Nissilä.

– Ezen a meccsen nehézséget okozott a három kulcsembere hiánya, de az előny lehet, hogy a bajnoki hajrában a jelek szerint mindhármukra számíthat végig.

– Kérdezték tőlem, jobb-e így, hogy egyszerre pontozódtak ki ezek a futballisták, a meccs előtt nem tudtam rá a választ. Most már azt mondom, jobb így, hiszen nagyon fontos és nehéz mérkőzések várnak ránk a hajrában. A keretünk nem túl bő, akadnak sérültjeink, mindenkire szükségünk van.