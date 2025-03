Folytatódott a remek győri tavasz, az ETO legyőzte az MTK-t hazai pályán

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

ETO FC GYŐR–MTK BUDAPEST 2–1 (1–0)

Győr, ETO Park, 2130 néző. Vezette: Molnár Attila (Kóbor Péter, Bornemissza Norbert)

Gólszerző: Anton (32. – 11-esből), Bumba (78.), ill. Németh K. (73.)

Jobban kezdett a fővárosi csapat a folyamatos esőzés miatt nagyon mély, helyenként sáros talajon. A hazai kapusnak többször is védenie kellett az első negyedórában, majd húsz perc elteltével átvette az irányítást a Győr, amely egy büntetővel a vezetést is megszerezte. A szünetig hátralévő időben a zöld-fehérek futballoztak veszélyesebben, de Anton lövését védte Demjén, Tóth okos csavarása pedig célt tévesztett. Ebben a periódusban a vendégeknek a támadásvezetés is komoly nehézséget okozott.

Az MTK a folytatásban sem találta a győriek szokásosan jól szervezett védekezésének ellenszerét, a vendégtámadásokból hiányzott a lendület és a kreativitás, így csak Jurina távoli lövése okozott veszélyt, de azt Petras hárította. Az idő múlásával a Győr egyértelműen a minimális előnye megtartására rendezkedett be, így a fővárosiak egyre többet birtokolták a labdát. Helyzetekben azonban sokáig nem nyilvánult ez meg, mígnem a csereként beállt Németh váratlanul egyenlített. A hazaiak viszont erre azonnal reagálni tudták, ugyanis öt perccel később ismét előnybe kerültek. A játék képe így hamar visszaállt, azaz az MTK meddő mezőnyfölényben futballozott, de másodjára már nem tudott egyenlíteni.

(MTI)