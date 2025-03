Kata Mihály: Észnél kell majd lennünk az ETO elleni meccsen

Edzésre jelentkezett hétfőn Kata Mihály az MTK Budapestnél. A középpályás az előző napokat a válogatottnál töltötte: pályára lépett a Törökország elleni, a Nemzetek Ligája A-ligájában maradásért zajló osztályozó első felvonásán Isztambulban (1–3), Schäfer András helyére állt be a szünetben. A vasárnapi, budapesti mérkőzésen (0–3) nem kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.

„Nehezen éltem meg a törökök elleni két mérkőzést, hiszen nyilván szerettünk volna győztesen kijönni a párharcból, ez sajnos nem sikerült – mondta lapunknak Kata Mihály. – A célunk nem lehetett más, mint hogy az A-ligában maradjunk, de végül a török válogatott megmutatta, mennyire erős. Miután Schäfer András megsérült, agyrázkódást szenvedett az első félidőben, jelezték, hogy én állok majd be a helyére. Próbáltam felvenni a meccs ritmusát, inkább a védekezésre helyeztünk nagyobb hangsúlyt, keveset birtokoltuk a labdát, és sajnos rövid idő alatt kaptunk két gólt, így nehéz helyzetbe kerültünk. A visszavágó alakulhatott volna másképp is, jól kezdtünk, akadtak nagyobb helyzeteink, lehetőségeink, de miután ezekkel nem éltünk, a törökök gyorsan és kegyetlenül kihasználták az előttük adódó sanszot. Lehet, egyes szituációkban rossz megoldást választottunk, de ez már a múlt, ezen kár rágódni, inkább tanulni kell belőle.”

„Nem akarom és nem is szabad elvenni a törökök érdemeit, összesítésben hat eggyel bizonyultak jobbnak, ezt nem kell megmagyarázniuk. Nekünk is előre kell néznünk, s biztos vagyok benne, hogy a szakmai stáb a következő összetartáson nagy hangsúlyt fektet majd a csapatjáték fejlesztésére is. Mindenben előre kell lépnünk, de tudom, ez a csapat képes fejlődni és jobbá válni. A kudarc után nem szabad a kardunkba dőlni, újult erővel készülünk a júniusi felkészülési mérkőzésekre és a szeptemberben kezdődő világbajnoki selejtezőre” – fogalmazott a középpályás.

Addig még jó néhány feladat vár Kata Mihályra – az MTK Győrbe látogat, az ETO FC Győr elleni bajnoki szombaton 14.30 órakor kezdődik. Hogy nehéz feladat vár a fővárosiakra, arra bizonyíték, hogy ellenfelük az idei hét bajnokiján még nem szenvedett vereséget, mérlege négy győzelem, három döntetlen.

„Bár hét ponttal előzzük meg a Győrt, nagyon észnél kell lennünk, mert ellenfelünk veszélyes, tavaly őszhöz képest rengeteget fejlődött. Jó játékot nyújtanak hétről hétre, dinamikus, sok futáson alapuló futballt játszanak. Tavaly augusztusban nyertünk ott kettő egyre, míg novemberben kettő kettes döntetlent játszottunk velük idehaza, vagyis szoros mérkőzéseket vívtunk egymással. Határozott futballt kell bemutatnunk, érvényesíteni akarjuk az akaratunkat, s akkor újra nyerhetünk Győrben.”

„Kellenek is a pontok, hiszen közel a dobogó, a Paks négy ponttal előz meg minket, ez ledolgozható. Bár úgy tűnik, a célunkat elérhetjük, vagyis az első hat hely egyikén végezhetünk, nem szabad elkényelmesednünk és hátradőlnünk, mert akkor bajba kerülhetünk. Inkább előre, nem pedig hátrafelé szeretnénk nézni, ha már eddig ilyen jól szerepeltünk. Motivált a társaság, úgyhogy bizakodom.”

Ráadásul a csapat a Mol Magyar Kupában is érdekelve van, a Fehérvár FC-t fogadja április 3-án, jövő hét csütörtökön – a tét a legjobb négybe kerülés.

„Az elődöntőig már kétszer eljutottam, döntőbe még nem, így remek lenne, ha ez megtörténne – de addig még jó néhány lépést meg kell tennünk… Az MTK legutóbb huszonöt éve volt kupagyőztes, szép eredmény lenne, ha ennyi idő után újra sikerülne az élen végezni. Persze sorsolásfüggő, kikkel hoz össze minket az élet, de hangsúlyozom, nem szabad nagyon előretekinteni, először a Vidin kell túllépnünk, amely azért közel sem tűnik könnyű feladatnak.”

Ha megnézzük, Kata Mihály neve mellett milyen statisztikai és egyéb adatok állnak, a játékos büszke lehet magára – április 13-án ünnepli huszonharmadik születésnapját, de már 98 NB I-es találkozón lépett pályára, s ötszörös válogatottnak vallhatja magát.

„Kétségtelen, elégedetlen nem lehetek: az MTK számít rám, rendszeresen játszom, fontos láncszemnek tart a klub, amely jóleső érzéssel tölt el. Közel a száz élvonalbeli meccs, játszhattam a válogatottban, de remélem, még nagy élmények, kihívások várnak rám! Csalódott lennék, ha tíz év múlva úgy tekintenék vissza a karrieremre, hogy nem sikerült megvalósítani az álmaimat. Az MTK stratégiájának a része a játékos-értékesítés is, természetesen én is szeretnék – akár már a nyáron – feljebb lépni, légiósnak állni. De egyelőre nem ezen jár az eszem, az MTK-val még sok feladat vár ránk a tavasszal, nekem pedig arra kell koncentrálnom, hogy kiemelkedően futballozzak és segítsem a csapatot.”

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

Március 28., péntek

20.00: Kecskeméti TE–DVSC (Tv: M4 Sport)

Március 29., szombat

14.30: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.00: ZTE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Március 30., vasárnap

14.30: Újpest FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.00: DVTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)