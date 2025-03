Felkészülés: háromgólos ETO FC-győzelem a Komárom ellen, nyert a Fehérvár és a Paks is

A találkozót a győriek kezdték jobban, Décsy Ádám góljával már korán megszerezték a vezetést. Kiegyenlített volt a párharc, inkább a küzdelem dominált. A szünet után igyekeztek a komáromiak kiegyenlíteni, de az utolsó átadásnál rendre hiba csúszott a gépezetbe. Borbély Balázs, a győriek mestere több kezdőjátékosát játszatta, így az ETO uralta a játékot. Két kihagyott helyzet után büntetőhöz jutottak a zöld-fehérek. Claudiu Vasielie Bumba állt a labda mögé, lövését Matus Chropovsky kapus hárította, azonban az román játékos ismétlésére már nem volt ellenszere. A végeredményt egy szép akció után Bumba állította be.

„Mivel a következő bajnoki meccseken jöhetnek az eltiltások, illetve közbeszólhatnak a sérülések, olyan srácok kaptak lehetőséget, akik kevesebbet szerepelnek. Kíváncsi voltam a formájukra, sok jó dolgot mutattak. Nyilván lehetett látni, amikor a kezdőcsapat játékosai léptek pályára, akkor megjelent az összeszokottság, az automatizmusok és az önbizalom. Örülök, hogy játszhattunk, jó eredményt értünk el, a srácok kaptak egy kis megterhelést” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Borbély Balázs, az ETO FC mestere.

„Tanulságos meccs volt, az eredmény nem tükrözi a pályán történteket, ennyire nem múlt felül minket az ETO. Nekünk is voltak helyzeteink, ezeket azonban nem értékesítettünk. Főleg azok kaptak lehetőséget, akik alapesetben kevesebbet játszanak. Valakik éltek a lehetőséggel, azonban akadtak olyanok is, akiktől jobb teljesítményt várok. Örülök, hogy senki sem sérült meg, mivel több játékos egészségügyi helyzetével is problémánk volt. Remélem, jövő héten már mindenkire számíthatok” – értékelt lapunknak Radványi Miklós, a Komárom mestere.

A Fehérvár az NB II-es Ajkát látta vendégól a Sóstói stadionban. Pető Tamás csapata jól kezdett, az első fél órában több veszélyes helyzetet is kidolgozott, gólt azonban csak egyszer, Kovács Mátyás révén szerzett. Az 56. percben szögletből növelte előnyét a Fehérvár, Milicevic jobb oldali beadásába senki sem ért be, így a labda a hálóban kötött ki. Tíz perccel később beállt a vendégekhez Kovács Nikolasz, aki egy perccel később egy kényszerítőt követően állította be a 2–1-es végeredményt.

„Elérte a célját a mai felkészülési mérkőzés, sok olyan játékos kapott lehetőséget, akik az elmúlt időben kevesebbet játszottak a bajnokikon. Szerepet kaptak a fiataljaink is, Virágh Milán, Horváth Tamás és Pintér Bence is jól szállt be a mérkőzésbe. Az Ajka egy remek projektcsapat, jó focit játszottak, fontos volt, hogy olyan ellenféllel játsszunk, aki akar futballozni. Az egész heti munka jól sikerült, a célunk az volt, hogy a kisebb sérüléssel bajlódó játékosaink, gondolok itt Katonára és Stefanellire, rendben legyenek, a többiekkel pedig a taktikát gyakoroltuk és a fizikális állapot fenntartására fókuszáltunk” – olvasható Pető Tamás, a Fehérvár vezetőedzőjének nyilatkozata a klub honlapján.

Fordulatos mérkőzést játszott a Paks és a Kozármisleny. A másodosztályú csapat Kócs-Washburn Erik révén szerzett vezetést, de Varga Roland még a félidő közepén egalizált. A második játékrészben Tóth Barna csapott le egy kapusról lepattanó labdára és lőtt 11 méterről a kapuba, ezzel vezetett a Paks. A Kozármisleny az első góljához hasonlóan a másodiknál is a bal oldalon bontotta meg a hazaiak védelmét, ezúttal Átrok Zalán talált be. Két perccel később egy vendég kapuskidobást Kocsis Adrián akarta hazaadni, de passza túl magas volt, így a labda a hálóban kötött ki, ezzel 3–2-re nyert a Paks.

Horvát együttes ellen maradt alul a ZTE (Fotó: ztefc.hu)

A Zalaegerszeg a horvát élvonal negyedik helyén álló NK Varazdinnal csapott össze. Az első félidőben Gundel-Takács Bence és Sajben Máté is nagyot mentett, de Luka Mamic pontos lövésénél már senki nem tudta megmenteni a magyar kaput a 34. percben. A második félidőben aztán Jurica Poldavgaz 15 méterről próbálkozott, lövése egy védőn megpattanva irányt változtatott, így Gundel-Takács tehetetlen volt. Az utolsó fél órára több helyzetet is kidolgoztak a magyarok, de Szendrei ziccere a kapusban, míg Krajcsovics helyzete az oldalhálóban kötött ki.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

ETO FC GYŐR–KOMÁROM 3–0 (1–0)

ETO FC: Gyurákovics – Diarra, Beqja, Njie, Vianna, Bíró, Krpics, Boldor, Grozdanics, Décsy, Sahli. Csereként pályára lépett: Stefulj, Szépe, Anton, Bumba, Gerczeg, Vitális, Gavrics.

KOMÁROM: Száraz – Pastrorek, Spiriak, Simko, Divis, Geri, Sliacky, Tamás, Krivokapics, Németh, Bayemi. Csereként pályára lépett: Chropovsky - Spalek, Tóth, Kmeť, Ganbold, Zak, Ozvolda

Gólszerzők: Décy, Bumba 2

FEHÉRVÁR FC–AJKA 2–1 (1–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion. Vezette: Mórai Tamás

FEHÉRVÁR: Kemenes – Simut, Huszti A (Virágh, a szünetben), Spandler, Kalandadze, Milicevic (Horváth T., 70.) – Kovács Mátyás (Ominger, 78.), Szabó B., Bedi (Melnyik, 67.), Sekularac (Pintér B., 78.) – Saponjics (Holander Filip, 63.). Vezetőedző: Pető Tamás

AJKA: Horváth Dániel (Szabados, a szünetben) – Frák, Borsos Filip, Szabó B. (Garai, a szünetben), Zsolnai, Kopácsi (Tar, a szünetben), Bobál (Tóth T., a szünetben), Tóth G. (Kovács N., 67.), Major (Kenderes, 67.), Jagodics (Csanádi, a szünetben), Doncsecz. Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerzők: Kovács M. (26.), Milicevic (56.), ill. Kovács N. (68.)

PAKSI FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–2 (1–1)

Paks, Paksi FC Stadion edzőpálya. Vezette: Zierkelbach Péter.

PAKS: Kovácsik – Hinora, Lenzsér, Kinyik, Vas (Szabó J., 46.), Silye – Horváth (Papp, 29.), Mezei (Ötvös, a szünetben), Haraszti – Varga, Böde (Tóth, a szünetben). Vezetőedző: Bognár György.

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Kiss, Vajda, Gajág, Turi, Lépő, Major, Lacza, Cipf, Kócs-Washburn, Horváth P. Csereként pályára lépett: Rácz, Kircher, Koszovcsuk, Schuszter, Átrok, Kocsis, Horváth D., Tóth. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerzők: Varga (29.), Tóth (52.), Kocsis (70. – öngól), ill. Kócs-Washburn (15.), Átrok (68.)

ZTE FC–NK VARAZDIN 0–2 (0–1)

Zalaegerszeg.

ZTE: Gundel-Takács (Borsos, 61.) – Nyíri (Evangelou, 61.), Safronov, Wolf (Medgyes, 61.) – Várkonyi (Csóka, 61.), Szendrei, Ipalibo (Sankovic, 61.), Kiss (Croziet, 61.) – Sajbán, Almási, Krajcsovics. Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerzők: Mamic (34.), ill. Poldavgaz (60.)