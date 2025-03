Dombi Tibor: A számokkal nem nagyon lehet vitatkozni

„A munkát akkor is beletettük, amikor nyertünk, és most is, amikor kikapunk – elemzett Dombi Tibor, aki a Lokival játékosként hétszeres magyar bajnok, ötszörös Magyar Kupa-győztes volt, és 35-ször szerepelt a válogatottban. – Az a baj, hogy a számokkal nem nagyon lehet vitatkozni. Kieső helyen állunk. Lehet ígérgetni nagy dolgokat, de úgyis csak egy számít, hogy nyersz vagy nem nyersz. Ezt akkor is így gondoltam, amikor nem játszottunk jól, de nyertünk, mivel a győzelem a legfontosabb. Ezt most is tartom. Az edzésen dolgozni kell, meg a meccsen nyerni. A többi csak duma.”

„A szurkolókkal nincs gond, ő ugyanúgy drukkolnak ahogy eddig, a B-közép szurkol. Akikkel találkozok, azok lelkesek. Bár én próbálom kerülni az embereket, meg a kertek alatt menni (mosolyog!), de amikor bemegyek a kisboltba vagy ha a szomszédok megtalálnak, akkor mondják, hogy nincs gond, mert a Ferencvárossal játszottunk. Lehet, hogy picit negatívabb vagyok, mint ők, mert én azt is elmondom, hogy azért ott volt egy Fehérvár, amit simán meg kellett volna verni, mégsem nyertünk. Nem akarok nagy szavakat mondani, mindjárt itt az edzés, oda kell tenni magunkat, és aztán a hétvégén Győrben győzni kell. Nem is a jó játékról van már szó, hanem a győzelemről, mert ez a legfontosabb. A többi sehová sem vezet.”

NB I

24. FORDULÓ

PÉNTEK

18.00: ETO FC Győr–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

12.30: Fehérvár FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.15: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS 1. Puskás Akadémia 23 14 3 6 38–25 +13 45 2. Ferencvárosi TC 23 12 7 4 36–24 +12 43 3. Paksi FC 23 12 5 6 47–36 +11 41 4. MTK Budapest 23 11 4 8 40–32 +8 37 5. Diósgyőri VTK 23 9 7 7 30–33 –3 34 6. ETO FC Győr 23 8 8 7 33–29 +4 32 7. Újpest FC 23 7 9 7 25–26 –1 30 8. Fehérvár FC 23 8 4 11 30–34 –4 28 9. Zalaegerszegi TE 23 6 7 10 27–32 –5 25 10. Nyíregyháza Spartacus 23 6 6 11 24–34 –10 24 11. Kecskeméti TE 23 4 8 11 24–37 –13 20 12. Debreceni VSC 23 5 4 14 35–47 –12 19