Demjén Patrik: Vágyom egy bajnoki éremre!

Jó formában várja a Győr elleni összecsapást az MTK. A kék-fehérek az utóbbi négy bajnoki mérkőzésükön tíz pontot szereztek, és a gyengébb tavaszi rajt ellenére továbbra is lőtávon belül vannak, már ami a dobogót illeti. Horváth Dávid vezetőedző együttese legutóbb a Nyíregyházát verte meg 3–0-ra hazai pályán, ezúttal a másik újonc, a Győr következik. A szombati találkozó nehezebb falatnak ígérkezik, az ETO alaposan belendült a tavasszal, Demjén Patrik, az MTK kapusa mozgalmas szombat délutánra számít.

„Sok munkám lesz alighanem – mondta lapunknak a 27 esztendős játékos. – Az ETO szépen gyűjtögette a pontokat az utóbbi időszakban, kellemetlen ellenfél, ráadásul idegenben lépünk pályára. A bajnoki szünetben jólesett kicsit felfrissülni, rápihenni az előttünk álló bajnoki hajrára, nagyon szeretnénk a szünet előtti jó szériánkat tovább nyújtani.”

Az MTK negyedik a tabellán, mindössze négy pontra a dobogón álló paksiaktól, kérdés, Demjén Patrik mennyire látja reálisnak, hogy a kék-fehérek az idény végén odaérhetnek a harmadik helyre.

„Fontos lenne, hogy a bajnoki hajrát a Győr ellen jó eredménnyel kezdjük – fogalmazott a kapus. – Nehéz mérkőzések várnak még ránk, hiszen ne feledjük, a tabellán előttünk álló hármassal, a Puskás Akadémiával, a Ferencvárossal és a Pakssal is találkozunk még. Nehéz időszak lesz, de ha szeretnénk ott maradni a nyakukon, sőt veszélyeztetni a pozíciójukat, ellenük is pontokat kell szereznünk. Negyedikek vagyunk a tabellán, a bajnokság végére legrosszabb esetben is szeretnénk megtartani ezt a pozíciót.”

MINDKÉT CSAPAT JÓ FORMÁBAN zárta a válogatott szünet előtti időszakot, ám az ETO remek tavaszi futását a Nyíregyháza (1–0) és a Debrecen (0–0) ellen már inkább zihálás jellemezte, jót tett a pihenő a győrieknek. Az eddigi két egymás elleni bajnoki alapján rendkívül intenzív, gólokban gazdag mérkőzésre számítok, újabb 2–2-es végeredménnyel. Claudiu Bumba február 8. után ismét gólt szerez. NS-tipp: MOHAI Dominik

Ahogyan fogalmazott, az ETO kellemetlen ellenfél, ám a kapus tudja, miként lehet a zöld-fehérek méregfogát kihúzni.

„Legutóbb is két rögzített helyzetet követő szituációból szerezték a góljukat ellenünk, ez nagy erősségük. De a kontratámadásaik is veszélyesek, hátul pedig jól zárnak, kevés gólt kapnak. A stabilitásukat aligha adják fel, ám nem csupán a támadóikra kell nagyon odafigyelni, hiszen a védőikben is benne van a gól.”

Mivel bajnoki érme még nincs, nagyon vágyik rá.

„Meg kell nyomni a hátralévő alig két hónapot. Nagyon vágyom a bajnoki éremre, egy álom válna valóra, ha ez az idén összejönne.”

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

Március 28., péntek

Kecskeméti TE–DVSC 1–3

Március 29., szombat

14.30: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.00: ZTE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Március 30., vasárnap

14.30: Újpest FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.00: DVTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. Puskás Akadémia 24 15 3 6 40–26 +14 48 2. Ferencvárosi TC 24 13 7 4 40–24 +16 46 3. Paksi FC 24 13 5 6 53–37 +16 44 4. MTK Budapest 24 12 4 8 43–32 +11 40 5. Diósgyőri VTK 24 9 8 7 30–33 –3 35 6. ETO FC Győr 24 8 9 7 33–29 +4 33 7. Újpest FC 24 7 9 8 26–32 –6 30 8. Fehérvár FC 24 8 5 11 30–34 –4 29 9. Zalaegerszegi TE 24 6 7 11 28–34 –6 25 10. Nyíregyháza Spartacus 24 6 6 12 24–37 –13 24 11. Debreceni VSC 25 6 5 14 38–48 –10 23 12. Kecskeméti TE 25 4 8 13 25–44 –19 20