Bárány Donát: Kizárólag a győzelem elfogadható Kecskeméten

Jó hír is jut a Debrecen-szurkolóknak: Bárány Donát ott lesz a pályán a Kecskemét ellen. Az elmúlt időszakban sorra dőltek ki kisebb-nagyobb sérülés miatt a Loki-játékosok, pedig a bennmaradásért zajló küzdelemben mindenkire nagy szükség van. Bárány Donát, az együttes első számú gólfelelőse a múlt héten nem tudott teljes értékű edzésmunkát végezni, ám minden jel szerint bevehető lesz a KTE ellen.

„Sokat javult a helyzet, érzek még némi kellemetlenséget, de biztosan játszom – mondta lapunknak Bárány Donát, a DVSC 24 éves támadója. – Az előző héten különmunkát végeztem, a fizioterapeutával és a gyógy­tornásszal dolgoztam, bicikliztem, illetve kézzel hajtható kardiogépeket használtam. Nem futhattam, de igyekeztem így is a lehető leghatékonyabb munkát végezni. Ezen a héten aztán már csatlakoztam a csapatedzésekhez, végigdolgoztam a hetet, csak az volt előttem, hogy ott akarok lenni a pályán és segíteni a csapatnak.”

Fontos meccs következik, a Loki pénteken közvetlen riválisával, a szintén 20 pontos Kecskeméttel csap össze. A KTE az utolsó, a Debrecen az utolsó előtti a tabellán – hátrányuk négy pont a már bennmaradást jelentő 10. helyen lévő Nyíregyháza Spartacus mögött.

„Nagyon várjuk már a meccset, és ezzel a kecskemétiek is biztosan így vannak – folytatta Bárány Donát. – Habár még kilenc forduló hátravan, mindkét együttes pontosan tudja, hogy sok múlhat ezen a mérkőzésen. Úgy lépünk pályára, hogy nekünk kizárólag a győzelem elfogadható, s még ez esetben sem lépnénk ki a kiesőzónából. Négy pont a hátrányunk a bennmaradást jelentő helytől, egyáltalán nem könnyű ezt ledolgozni. Most már kötelező győzelmeket hozni, s ki tudja, lehet, hogy három hét múlva már jócskán változik a helyzet… Ami a Kecskemét elleni meccset illeti, nehéz megmondani, hogy mit várhatunk. Az valószínűsíthető, hogy sok párharcot láthatnak a nézők, küzdős összecsapásra számítok, hiszen elég nagy a tét. Ha így lesz, az fekszik nekem, ugyanis én is szeretek sokat küzdeni és harcolni a védők gyűrűjében. Mindent megteszek, hogy nyerjünk.”

A Debrecen öt nyeretlen bajnoki után utazik Kecskemétre, legutóbb február 7-én győzött, akkor az MTK-t verte meg 2–0-ra.

„Többek között emiatt is vagyunk ebben a helyzetben. Azonban a múlton már nem tudunk változtatni, már a következő mérkőzésre koncentrálunk. Legutóbb betaláltam a Kecskemét ellen, jó lenne ismét gólt szerezni, ám mindegy, ki lesz a gólszerző, a lényeg, hogy miénk legyen a három pont.”

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

Március 28., péntek

20.00: Kecskeméti TE–DVSC (Tv: M4 Sport)

Március 29., szombat

14.30: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.00: ZTE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Március 30., vasárnap

14.30: Újpest FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.00: DVTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)