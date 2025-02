Tóth Barna: Fizikailag erősek vagyunk, ez lehet az egyik fegyverünk

Ki állítja meg a paksi támadókat tavasszal? A tolnai klub robusztus csatárokkal rohamozhat, Böde Dániel és Tóth Barna mellett immár ott van (újra) Ádám Martin, illetve Könyves Norbert is.

„Elnézve a sort, messze én vagyok a »legkisebb« név – mondta szerényen Tóth Barna. – Sok variációs lehetősége lesz Bognár György vezetőedzőnek támadásban, az ellenfeleinknek vélhetően nehéz dolguk lesz. Hogy kik kezdenek? A szakmai stáb majd eldönti, azonban bizakodó vagyok. Ha valaki a kezdőcsapatba akar kerülni, annak az edzéseken és a mérkőzéseken is a maximumot kell nyújtania, ám sok esetben taktikai oka is lehet annak, ha valaki ki- vagy bekerül. Valóban, fizikailag erősek vagyunk, ez lehet az egyik nagy fegyverünk a tavasszal, szeretnénk is ezt érvényre juttatni a pályán.”

Kiválóan sikerült a Paks törökországi edzőtáborozása. A zöld-fehérek kifogástalan körülmények között készültek fel az OTP Bank Liga tavaszi folytatására, ráadásul mind a négy kinti tesztmérkőzésüket megnyerték, Tóth Barna pedig ott folytatta, ahol ősszel abbahagyta: az utolsó három őszi bajnokin ugyanis betalált, Törökországban pedig három gólt szerzett.

„Természetesen örülünk a győzelmeknek, maximálisan elvégeztük azt a munkát, amelyet a szakmai stáb eltervezett, nagyszerű körülmények között dolgoztunk. A három gólom? Az őszt jó formában zártam, s úgy érzem, az alapozás alatt is jó állapotban voltam. Sőt, most is így érzem, így bizakodva várom a tavaszt. Azonban a pályán derülnek ki a fontos dolgok, az biztos, hogy én mindent megteszek a csapat sikeressége érdekében.”

A TAVASZ EGYIK legnagyobb kérdése Pakson, hogyan fér meg egymás mellett a sok hasonló felépítésű csatár a pályán. Az ETO elleni meccs után ebből a szempontból okosabbak leszünk – fejes gólokkal győzhetnek a hazaiak. NS-Tipp: BORBOLA Bence

A Paksi FC szombaton az ETO-t fogadja, a két csapat őszi összecsapásán a győriek nyertek 2–1-re, így a hazaiaknak lenne miért visszavágniuk.

„Alig vártam már, hogy folytatódjon a bajnokság, izgatott vagyok, ilyenkor mindig van bennem egy adag extra drukk. A felkészülési mérkőzések jól sikerültek, de még nem lehet tudni, hogy ez mire lesz elég a bajnokságban. Az ETO ellen az ősszel nehéz dolgunk volt, tördelte a játékot, kellemetlen ellenfél volt, azonban a cél nem lehet más: szombaton jó és eredményes futballal otthon akarjuk tartani a három pontot.”

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

Február 1. (szombat)

14.30: Paksi FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport+)

17.00: Fehérvár FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: (M4 Sport)

Február 2. (vasárnap)

12.45: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Kecskeméti TE–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

20.15: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)