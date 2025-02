Robbie Keane elmondta, kik pótolhatják Felcsúton Varga Barnabást

„Roppant nehéz mérkőzés lesz, két jó csapat összecsapása. Hosszú idő után szerdán, a ZTE elleni meccs végén újra a tabella élére álltunk. Idegenben, a Puskás pályáján is nagy intenzitással szeretnénk játszani, a játékosoknak is maximális koncentrációra lesz szükség, mert az ellenfél játékosai is magas szintet képviselnek – nyilatkozta a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a zöld-fehérek honlapjának.

„A betegségek miatt nem volt egyszerű a felkészülés a vasárnapi meccsre, de sok labdarúgó, akik nem játszhattak a ZTE ellen, például Cebrail Makreckis, Alekszandar Pesics és Matheus Saldanha is visszatért a pályára” – mondta el a Felcsúton legutóbb 2022 októberében (4–2-re) nyerő Fradi trénere.

A Zalaegerszeg ellen ötödik sárga lapját szerezte meg az élvonal góllövőlistájának élén álló Varga Barnabás, így a Puskás Akadémia elleni mecscre eltiltották.

„Barna kiválása komoly probléma, de nem állhatunk neki sírni, ez egy kihívás, amit megfelelően kell kezelnünk. Pesics és Saldanha is bevetésre készen áll, mind a ketten jól mozogtak az edzéseken.”

NB I

19. FORDULÓ

február 9. (vasárnap)

18.00: Puskás Akadémia–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)