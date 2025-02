Bartosz Grzelak: A legrosszabb teljesítményt nyújtottuk azóta, amióta én vagyok az edző Újpesten

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KECSKEMÉTI TE 0–0

TÍMÁR Krisztián, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Ha már így alakult, elfogadható a döntetlen a közvetlen riválissal szemben?

– A korai kiállítás beleszólt a meccstervbe, addig az történt a pályán, amit szerettünk volna. Nagyon bántott mindenkit a debreceni vereség és az ott mutatott mentalitás, ami nem jellemzett eddig bennünket. Most azonban igazi csapatmunkát produkáltunk, és ha már emberhátrányba kerültünk, az volt a cél, hogy hazai pályán semmiképpen se kapjunk ki. Ezt elértük, így a Kecskemét nem tudott hozzánk közelebb kerülni a tabellán. Köszönet a szurkolóknak is, hogy a nehezebb pillanatokban kiálltak a csapat mellett.

– Úgy tűnt, a kiállítás és a szünet közötti időszakban a túlélés volt a cél, a fordulás után viszont azt mutatta a csapat, hogy beszéltek arról az öltözőben, miként lehet gólt szerezni. Ez így volt?

– A kiállítás mindig megzavarja a fejeket, volt is nehezebb időszakunk, de a szünetben megbeszéltük a konkrét feladatokat, és azt is, hogy miként lehetne nyomást gyakorolni a Kecskemétre. Talán ez sikerült is, de mindenki nagy munkát tett a mérkőzésbe, így a végén a frissesség hiányzott a befejezéseknél.

– Éppen ezért nem kellett volna hamarabb cserélnie?

– Egyrészt azt láttam, hogy bírja mindenki erővel, másrészt ebben a helyzetben akár be is kavarhat egy-egy csere, ezt szerettem volna elkerülni. Szlobodan Babics és Eppel Márton más-más stílusú csatár, időbe tellett, míg erre reagálni tudtak a pályán lévők. A végén már az volt a terv, hogy inkább időhúzásnak használjuk fel a cseréket.

GERA Zoltán, a Kecskeméti TE vezetőedzője

– Félig tele a pohár, vagy félig üres?

– Inkább üres. Ha már így alakult a mérkőzés forgatókönyve, akkor mindenképpen nyerni szerettünk volna. A kiállítás után a Nyíregyháza jól tördelte a játékot, sok volt a hosszú labda, és nem tudtunk olyan nyomást gyakorolni az ellenfélre, mint szerettünk volna. Kevés minőségi helyzetet alakítottunk ki, igaz, a végén miénk volt a meccslabda, de óriási bravúrral védett a nyíregyházi kapus. Győzelemmel szerettünk volna távozni, de a helyzetünkben minden pontot meg kell becsülni.

– Mi volt a forgatókönyv a kiállítás után azonnal, és mit kellett megbeszélni a szünetben?

– Gyorsabban szerettük volna a labdát járatni, mint addig, az ellenfél védelme mögé kerülve kihasználni a szabad területeket, amelyek leszűkültek a kiállítást követően. Sok keresztlabdával játszottunk, ezekből lehetett volna ígéretesebb helyzeteket kialakítani. Próbáltunk kockáztatni, frissíteni a középpályán és a támadósorban.

– Közben azért kellett figyelni a hátsó stabilitásra is?

– Mindenképpen, hiszen a Nyíregyháza veszélyes csapat, így a minimális cél az volt, hogy ezt a meccset ne veszítsük el. Emiatt nem borulhatott fel az egyensúly a csapaton belül. Boldogabbak lennénk, ha nyertünk volna.