Távozókat és szerződéshosszabbítást is bejelentett a Nyíregyháza Spartacus

A korábbi híreknek megfelelően a 19 éves támadó, Oláh Benjámin nyárig kölcsönben Mezőkövesden futballozik, a két klub pedig mindenben megállapodott a 28 esztendős támadó középpályás, Gresó Mátyás átigazolásának ügyében is, így utóbbi végleg távozik Nyíregyházáról – közölte a klub a honlapján. A Mezőkövesd Zsóry FC a két érkezőről még nem számolt be hivatalos felületein, de azt bejelentette, hogy 20 éves védője, Nagy Roland fél évre a Putnokhoz kerül kölcsönbe.

A Szpari beszámolójából kiderül, hogy a 31 esztendős középhátvéd, Gengeliczki Gergő is máshol folytatja pályafutását, s mint a klub írja, a védő több együttessel áll jelenleg tárgyalásban. Alaxai Áronnal ellenben három évvel hosszabbított a Spartacus, mivel a 21 esztendős hátvédre hosszú távon számít a klub.

„Bízott bennem a klub, amikor Nyíregyházára igazolhattam, megadták a lehetőséget, igyekeztem ezt meghálálni, és örülök, hogy most meghosszabbítottuk a kontraktust. Gyerekkoromtól az volt a célom, hogy az első osztályban szerepeljek, mert ettől leszek jobb, itt tudok fejlődni. Igyekeztem felvenni az OTP Bank Liga ritmusát, és a játék is egyre jobban ment az ősz végére, számomra ez megerősítés, hogy itt a helyem. De a csapat a legfontosabb, hosszú távon az NB I-ben akarunk maradni, úgy érzem, jó játékot játszunk, és helyünk van az élvonalban. Egyéni terveim között szerepel, hogy stabil tagja legyek az együttesnek, és a korosztályos nemzeti csapat után szeretnék eljutni a felnőttválogatottságig is” – mondta Alaxai, aki ősszel 16 bajnoki mellett két kupameccsen is pályára lépett a csapatban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Benczenleitner Barna (Bp. Honvéd), Pavlosz Korrea (ciprusi-panamai, Volosz – Görögország, szabadon igazolhatóként), Darko Velkovszki (északmacedón, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Baki Ákos (Bp. Honvéd), Gengeliczki Gergő (?), Gresó Mátyás (Mezőkövesd), Myke Bouard Ramos (brazil-magyar, Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: Bese Balázs (Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd), Pataki Bence (Tiszakécske), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC-NÉL

Érkezett: Bertus Lajos (Tatabánya), Farkas Dániel (DVTK), Gresó Mátyás (Nyíregyháza), Hornyák Csaba (Debrecen – kooperációs szerződés), Lőrinczy Attila (Bp. Honvéd), Oláh Benjámin (Nyíregyháza – kölcsönbe), Szendrei Ákos (Paks – kölcsönbe)

Távozott: Bányai Péter (Tiszakécske – kölcsönbe), Bodnár Attila (?), Harsányi István (Békéscsaba), Jacsó Dávid (?), Kállai Kevin (DVTK), Kállai Zalán (?), Nagy Roland (Putnok – kölcsönbe)