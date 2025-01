NS-infó: közel a bejelentés, Bundesliga-csatár érkezhet Debrecenbe

A haon.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a Debreceni VSC érdeklődik a brazil Maurides játékjoga iránt. Németországi forrásból úgy tudjuk, előrehaladott tárgyalások folynak az átigazolásáról, hamarosan megegyezés születhet és a napokban be is jelenthetik a csatárt.

A Bundesligában szereplő St. Pauliban játszó 30 éves támadó 2023-ban igazolt Németországba, azóta 17 mérkőzésen lépett pályára, gólja még nincs. Maurides a mostani idényben mindössze egyszer kapott lehetőséget, akkor is egy percre állt be csereként.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Maximilian Hofmann (osztrák, Rapid Wien – Ausztria), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Krisztijan Malinov (bolgár, KV Kortrijk – Belgium), Szűcs Tamás (FC Köbenhavn – Dánia, kölcsön után végleg), Amos Youga (közép-afrikai-francia, CSZKA Szófia – Bulgária, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, legutóbb szintén kölcsönben Motherwell – Skócia)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: Maurides (brazil, St. Pauli – Németország)

Távozók: Victor Cristiano Braga (brazil, Tobol – Kazahsztán), Dusan Lagator (montenegrói, Kerala Blasters FC – India), Szenaga Naoaki (japán, OKMK Olmaliq – Üzbegisztán)

Kölcsönbe távozók: Hornyák Csaba (Mezőkövesd Zsóry FC, kooperációs kölcsön)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Zsirajr Sagojan (örmény, Ararat – Örményország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)