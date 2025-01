Magas védekezés és agresszív letámadás várható a Keane-féle Ferencvárostól

„Robbie Keane nagyon jó játékos volt, sajnos nem játszhattam ellene. Viszont volt szerencsém Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic vagy Didier Drogba ellen harcolni, csaknem ezen a szinten futballozott ő is. Ami fontos lehet: ha edzői tapasztalata nincs is sok, az ír válogatott vagy a Tottenham csapatkapitányaként vezérnek kell lenned, ez olyan meghatározó egyéniséget feltételez, aki képes megszólítani az öltözőt, tud hatni a játékostársakra. Majd menet közben derül ki, milyen szemlélet jellemzi, hajtós, sokat futó, küzdeni tudó csatár volt, vélhetően ezeket az erényeket látja szívesen a csapatától. És az ősszel döcögött a támadójáték, az elöl játszóknak biztosan tud hasznos tanácsokat adni, de az egész együttest fejlesztenie kell. Szoros a bajnokság, mert a riválisok előreléptek, a Fradi pedig kissé visszaesett, és az Európa-ligában is nehéz meccsek várnak rá. Egy új edző megörökli a keretet, kérdés, az ő felfogásához mennyire passzolnak meglévő futballisták, vagy ő mennyire tudja vagy akarja megváltoztatni, a kerethez igazítani az elképzelését.”