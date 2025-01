Lang Ádám: Az első beszélgetés után már formálódott bennem, hogy Debrecen lesz a következő állomás

Lang Ádám 2016 óta külföldön futballozott, ám ősszel kevés lehetőséget kapott az Omoniában, a válogatottban is elveszítette helyét az Európa-bajnokság után. A 32 éves védő a klubváltás után nyilatkozott a Debrecen hivatalos honlapjának.

„Vártam már a környezetváltást, ez megfogalmazódott bennünk a családdal közel kilenc év után. A válogatottal egy évben többször is hazajárkáltunk, és jó volt itthon lenni. Most már hiányzott az otthon, és az első perctől kezdve éreztették, hogy igenis én kellek, és ez nálam nagyon fontos szempont.”

Lang elmondta, hogy nem a Debrecen volt az egyetlen ajánlata.

„Egy ajánlat volt még az asztalon, ami ugyanúgy komoly volt. Viszont a Debrecen volt az első, aki megkeresett, és az első pillanattól kezdve azt éreztem, hogy nagyon örülnének, ha csatlakoznék. Ez is számít, ha egy új helyre megy az ember. Igazából talán azt is ki merem jelenteni, hogy jöhetett volna bármi. Az első beszélgetés után már formálódott bennem, hogy ez lesz a következő állomás.”

A 70-szeres válogatott védő hozzátette, hogy sok mindent el kellett rendezni Cipruson, ami nagyon pörgős volt. Kitért az NB I-re is.

„Minden héten megnéztem egy-két mérkőzést, az NB I-ben is vannak játékosok, akikkel tartom a kapcsolatot. Követtem, képben vagyok. a mgayar futballból, ebben nőttem fel. Kívülről nézve másként látja az ember, nem formálnék véleményt, de a számokban is látható, hogy a csapat összességében sok gólt kapott és rúgott, de inkább előbbivel voltak problémák. Az őszi szezonból az otthoni Fradi-meccs emelném ki ebből a szempontból, parádés támadójáték mellett öt gól, de izgulni kellett, hogy mi lesz a vége.”

Lang egyelőre lépésről lépésre haladna új csapatánál.

„Van egy személyiségem, semmit nem veszek félvállról, amibe belekezdek, azt végigviszem. Utálok veszíteni. Ezt a munkamorált szeretném átadni, ez lehet egy kis példa is másoknak. Amit a futballban elértem, azt annak köszönhetem, hogy ha elkezdtem valamit, akkor arra fókuszálok maximálisan. Amit kitűztem magam elé, elérem. Elsődleges éclom, hogy kiérdemeljem a játéklehetőséget, utána ennek jó teljeítménnyel és eredménnyel kell párosulni. Lépésről lépésre szeretnék haladni előre. Az dönt, ami a pályán van, és ha a kapitány szerint olyan formában futballozom, akkor meghív, ha nem, akkor nem.”