Maradhat az NB I-ben a Ferencváros mellőzött középpályása

Anderson Esiti 2021 telén érkezett a Ferencvároshoz, és Sztanyiszlav Csercseszov idején alapembernek számított a kilencedik kerületben. Az oszét szakvezető távozása után ő is elveszítette a helyét a csapatban, 2023 telén pedig Hajnal Tamás bejelentette, hogy többek között a nigériai játékossal sem számolnak a folytatásban.

Esiti azonban az elmúlt egy évben is a Ferencváros keretéhez tartozott, még ha lehetőséget nem is kapott. A 30 éves labdarúgó viszont az 1910.hu DVTK-szurkolói oldal információi szerint a Diósgyőrnél köthet ki, a portál szerint a tárgyalások már meg is indultak.

Az 1910.hu szerint Esitit kölcsönveheti a Diósgyőr, kivéve, ha a Ferencváros szerződést bont a mellőzött futballistával.