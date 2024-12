Magyar, olasz, francia és brazil játékos szerepel az őszi ászok között

Bár hatalmas meglepetésre nem a címvédő Ferencváros vezeti a tabellát – igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva mindössze egy pont a lemaradása a Puskás Akadémia mögött –, mégis meglepő, hogy Stefan Gartenmann és Matheus Saldanha személyében csak két futballistája szerepel az ősz csapatában. Érdekesség, hogy mindkét újonc ad egy-egy játékost a legjobb tizenegybe, hiszen Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus) és Claudiu Bumba (ETO FC Győr) is bekerült.

KAPUSOK

Kínálta magát a kérdés: ki lép az előző idény legjobbjának örökébe? Tóth Balázs az előző évadban nagyszerű teljesítményt nyújtott a Fehérvár FC színeiben, átlagban 6.320-as osztályzattal védte be magát álomcsapatunkba, úgyhogy nem meglepő, hogy erősebb klubba igazolt – ha valaki azt hinné, hogy a Nyíregyháza Spartacusba, téved, ugyanis csak névrokonságról van szó, a korábbi Vidi-kapus az angol Championshipben szereplő Blackburnhöz került. Riccardo Piscitelli az előző évadban a kieső Mezőkövesd Zsóry csapatában szerepelve hetedik lett a vonatkozó ranglistán, ám az őszi szezonban toronymagasan ő volt a legjobb lapunk szerint. Akkori 5.611-es átlagosztályzatát több mint fél pontszámmal megtoldotta, és ez elegendő volt ahhoz, hogy az élre ugorjon – a tény, hogy csapata kapta a legkevesebb gólt, megerősíti, hogy nagyszerűen védett. Pécsi Ármin üde színfoltja a bajnokságnak és a PAFC-nak, Demjén Patrik is kezdi visszanyerni Zalaegerszegen látott formáját és a nyíregyházi Tóth Balázs is többször fogott ki remek napot. Dibusz Dénes közel sem hozott olyan átlagosztályzatot, mint az utóbbi években, nem beszélve Megyeri Balázsról, aki az előző idényben 6.043-at átlagolt.

1. Riccardo Piscitelli (Újpest FC) 6.167 (12)

2. Pécsi Ármin (Puskás Akadémia) 5.900x(10)

3. Demjén Patrik (MTK Budapest) 5.889 (9)

4. Tóth Balázs (Nyíregyháza) 5.778 (9)

5. Dibusz Dénes (Ferencváros) 5.700 (10)

6. Gundel-Takács Bence (Zalaegerszeg) 5.667 (12)

7. Megyeri Balázs (Debreceni VSC) 5.467 (15)

JOBB OLDALI VÉDŐK

Az előző idény legmeggyőzőbb teljesítményt nyújtó jobb oldali védője Gera Dániel volt, a DVTK 29 éves labdarúgójának kiegyensúlyozott teljesítményét mi sem jelzi jobban, mint hogy őszi rangsorunkban is ő végzett posztján a legelőkelőbb helyen. Játékával kiérdemelte Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát, októberben a Hollandia elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzésen (1–1) bemutatkozhatott címeres mezben, azóta már négy fellépés áll a neve mellett. Osváth Attila a Paksban két gólt szerzett és két gólpasszt adott, a védőmunkája is sokat javult, másodikként végzett posztonkénti listánkon. Fiola Attila több szerepkörben is helytállt az idényben, a játékperceit nézve jobb oldali védőként láthattuk a legtöbbet a pályán. Az előző évadban másodikként végző Cebrail Makreckis teljesítménye jócskán visszaesett, a ferencvárosiak egyik legjobbja nagy meglepetésre a kilencedik helyre zuhant.

1. Gera Dániel (Diósgyőri VTK) 5.750 (16)

2 Osváth Attila (Paksi FC) 5.714 (14)

3. Fiola Attila (Újpest FC) 5.636 (11)

4. Hej Viktor (MTK Budapest) 5.571 (14)

5. Bese Barnabás (Újpest FC) 5.545 (11)

6. Szendrei Norbert (Zalaegerszeg) 5.462 (13)

7. Varju Benedek (MTK Budapest) 5.385 (13)

8. Simut Mario Lucas (Fehérvár FC) 5.222 (9)

9. Cebrail Makreckis (Ferencváros) 5.214 (14)

10. Bohdan Melnik (Fehérvár FC) 5.200 (10)

11. Quentin Maceiras (Puskás Akadémia) 5.000 (16)

12. Arandjel Sztojkovics (Debreceni VSC) 5.000 (13)

13. Albion Marku (ETO FC Győr) 5.000 (12)

14. Szécsi Márk (Debreceni VSC) 4.900 (10)

KÖZÉPSŐ HÁTVÉDEK

A Midtjyllandtól szerződtetett Stefan Gartenmann volt a Ferencváros legjobb nyári igazolása, nem meglepetés, hogy a 27 éves dán bekerült álomcsapatunkba is – nem úgy bekkpárja, Ibrahim Cissé, aki az abszolút rangsorban 92. lett. A diósgyőri Szatmári Csaba nagyszerűen futballozott az ősszel, a harmincéves játékszervező hátvéd a bajnokság egyik legjobbjává lépett elő posztján, csakúgy, mint az MTK Budapest villámléptű védője, a grúz Ilia Beriasvili. Ötvös Bence az OTP Bank Liga legeredményesebb középhátvédje az élbolyban, öt gólja unikumnak számít. A válogatott kerettagságig jutó Vas Gábor is előkelő helyen végzett, míg a ragyogóan dolgozó újpesti védősorból André Duarte kapta a legmagasabb átlagosztályzatot – nehéz elhinni, hogy néhány éve még egy szállodában dolgozott recepciósként… Meldin Dreskovics a leghalványabban teljesítő válogatott labdarúgó a belső védők rangsorában, a DVSC-nél nem is terveznek hosszabbítani vele…

1. Stefan Gartenmann (Ferencváros) 5.818 (11)

2. Szatmári Csaba (Diósgyőri VTK) 5.714 (14)

3. Ilia Beriasvili (MTK Budapest) 5.667 (15)

Ötvös Bence (Paksi FC) 5.667 (15)

5. Vas Gábor (Paksi FC) 5.667 (9)

6. André Duarte (Újpest FC) 5.643 (14)

7. Gergényi Bence (Újpest FC) 5.556 (9)

8. Wojciech Golla (Puskás Akadémia) 5.500 (16)

9. Kádár Tamás (MTK Budapest) 5.500 (12)

10. Baki Ákos (Nyíregyháza) 5.500 (10)

11. Patrizio Stronati (Puskás Akadémia) 5.471 (17)

12. Eneo Bitri (ETO FC Győr) 5.462 (13)

13. Sztefanosz Evangelu (Zalaegerszeg) 5.455 (11)

14. Marco Lund (Diósgyőri VTK) 5.429 (14)

Szépe János (ETO FC Győr) 5.429 (14)

16. Várkonyi Bence (Zalaegerszeg) 5.357 (14)

17. Spandler Csaba (Fehérvár FC) 5.353 (17)

18. Joao Nunes (Újpest FC) 5.313 (16)

19. Gengeliczki Gergő (Nyíregyháza) 5.300 (10)

20. Alaxai Áron (Nyíregyháza) 5.267 (15)

Katona Levente (Kecskeméti TE) 5.267 (15)

22. Kinyik Ákos (Paksi FC) 5.250 (16)

23. Nikola Szerafimov (Fehérvár FC) 5.235 (17)

24. Ibrahim Cissé (Ferencváros) 5.214 (14)

25. Bozsidar Csorbadzsijszki (Diósgyőri VTK) 5.200 (10)

Heitor (ETO FC Győr) 5.200 (10)

Keresztes Krisztián (Nyíregyháza) 5.200 (10)

28. Szabó I Alex (Kecskeméti TE) 5.133 (15)

29. Belényesi Csaba (Kecskeméti TE) 5.118 (17)

30. Olekszandr Szafronov (Zalaegerszeg) 5.100 (10)

31. Meldin Dreskovics (Debreceni VSC) 5.071 (14)

32. Huszti András (Fehérvár FC) 5.000 (11)

33. Kocsis Gergő (MTK, DVSC) 4.889 (9)

34. Jorgo Pellumbi (Debreceni VSC) 4.714 (14)

BAL OLDALI VÉDŐK

Egy gól, hat gólpassz – ez Nagy Barnabás mérlege, aki a bal oldali védők rangsorában első helyen végzett lapunknál. A 24 éves futballista azért kapott viszonylag alacsony átlagosztályzatot ahhoz képest, mennyi gólban vállalt szerepet, mert a védőmunkája hagy némi kívánnivalót maga után. Az ETO FC Győr jól járt a nyáron kölcsönvett Daniel Stefuljjal, akin látszik, hogy jó képességű labdarúgó, ugyanakkor az is érthető, miért nem tartott igényt rá anyaklubja, a Dinamo Zagreb. Silye Erik az idényben nemcsak annak örülhetett, hogy NB I-es mérkőzései száma meghaladta a százat, jó játéka is elégedettséggel töltheti el. Az előző évad álomcsapatába bekerülő Cristian Ramírez teljesítménye érthetetlen, az ecuadori labdarúgóra rá sem lehet ismerni – rejtély, mi áll a visszaesése hátterében. Ferenczi János az előző kiírásban második volt, most hatodik, ami szintén nem túl hízelgő rá nézve. A Fehérvár FC-hez kölcsönben érkező Holender Filipnek nem áll jól a bal oldali szárnyvédő szerepköre, kérdés, Pető Tamás vezetőedző hol számít rá a tavasszal.

1. Nagy Barnabás (Nyíregyháza) 5.471 (17)

2. Daniel Stefulj (ETO FC Győr) 5.455 (11)

3. Silye Erik (Paksi FC) 5.400 (15)

4. Medgyes Sinan (Zalaegerszeg) 5.308 (13)

5. Zeke Márió (Kecskeméti TE) 5.235 (17)

6. Ferenczi János (Debreceni VSC) 5.200 (15)

7. Nemanja Antonov (MTK Budapest) 5.111 (9)

8. Tamás Krisztián (Újpest FC) 5.100 (10)

9. Holender Filip (Fehérvár FC) 5.083 (12)

10. Sinisa Sanicanin (Diósgyőri VTK) 5.000 (14)

11. Cristian Ramírez (Ferencváros) 4.800 (10)

VÉDEKEZŐ KÖZÉPPÁLYÁSOK

Kiemelkedő őszt tudhat maga mögött Kosznovszky Márk. Az MTK Budapest 22 esztendős középpályása kétségtelenül élete legjobb formájában futballozta végig az elmúlt hónapokat, rengeteget futott, jó helyen volt nála a labda, helyzeteket alakított ki, nem mellesleg több látványos megmozdulás fűződött a nevéhez. A kapu előtt is veszélyesnek bizonyult, három gólt szerzett és négy gólpasszt adott. Nem lennénk meglepve, ha rövidesen meghívná a felnőttválogatott keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány. Windecker József és Mezei Szabolcs hozta az elvárt szintet, ahogyan az előző idény végén, úgy most is ők ketten végeztek a védekező középpályások között a második és harmadik helyen. Feltűnő Mohammed Abu Fani visszaesése, tavasszal magasan ő lett a legjobb a posztján, ehhez képest most a huszadik helyre csúszott vissza. Ahogyan csapata, a Ferencváros, úgy ő is visszafogott teljesítményt nyújtott az ősszel, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy csak egy gólt szerzett és két gólpasszt adott az NB I-ben.

1. Kosznovszky Márk (MTK Budapest) 5.846 (13)

2. Windecker József (Paksi FC) 5.706 (17)

3. Mezei Szabolcs (Paksi FC) 5.615 (13)

4. Csongvai Áron (Fehérvár FC) 5.588 (17)

5. Vécsei Bálint (Paksi FC) 5.583 (12)

6. Kata Mihály (MTK Budapest) 5.563 (16)

7. Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE) 5.529 (17)

8. Tóth Rajmund (ETO FC Győr) 5.500 (16)

9. Aboubakar Keita (Újpest, Nyíregyháza) 5.455 (11)

10. Papp Kristóf (Paksi FC) 5.455 (11)

11. Urho Nissilä (Puskás Akadémia) 5.412 (17)

12. Geiger Bálint (Újpest FC) 5.400 (10)

13. Holdampf Gergő (Diósgyőri VTK) 5.385 (13)

Vlagyiszlav Klimovics (Diósgyőri VTK) 5.385 (13)

15. Artem Favorov (Puskás Akadémia) 5.333 (12)

Szolnoki Roland (Puskás Akadémia) 5.333 (12)

Vágó Levente (Kecskeméti TE) 5.333 (12)

18. Toma György (Nyíregyháza) 5.333 (9)

19. Bojan Szankovics (Zalaegerszeg) 5.313 (16)

20. Mohammed Abu Fani (Ferencváros) 5.273 (11)

21. Samsindin Ouro (ETO FC Győr) 5.273 (11)

22. Kovács Barnabás (Kecskeméti TE) 5.182 (11)

23. Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC) 5.182 (11)

24. Szűcs Tamás (Debreceni VSC) 5.000 (16)

25. Philippe Rommens (Ferencváros) 5.000 (12)

26. Habib Maiga (Ferencváros) 4.929 (14)

27. Bedi Bence (Fehérvár FC) 4.923 (13)

28. Dusan Lagator (Debreceni VSC) 4.875 (16)

TÁMADÓ KÖZÉPPÁLYÁSOK

Habár Kovácsréti Márk képességeiről már a Kisvárdában és az MTK-ban is megbizonyosodhattunk, toronymagasan Nyíregyházán játszik a legjobban. A 24 esztendős támadó középpályás abszolút megérdemelten végzett az élen a posztján, sok szép megmozdulást láthattak tőle a szurkolók. Lövései életveszélyesek, számtalan helyzetet alakított ki, a támadóharmadban mindenhol feltűnt, ezzel zavart okozott a védelmeknek, ráadásul csapata védekezéséből is maximálisan kivette a részét. Hat gólt szerzett és egy gólpasszt adott az idényben, legemlékezetesebb meccse a Paks ellen 4–2-re megnyert bajnoki, amelyen szögletből talált be és kiosztott egy gólpasszt is. Claudiu Bumba második helye meglepőnek tűnhet, ám valójában teljesen megérdemelt, a román középpályás nyolc gólban volt benne (öt gól, három gólpassz), beadásai és lövései veszélyesek voltak. Dzsudzsák Balázs az előző idény végén az első helyen végzett, ám ahogy a DVSC-é, az ő teljesítménye is visszaesett, azonban így is sokat köszönhet neki a Loki…

1. Kovácsréti Márk (Nyíregyháza) 5.941 (17)

2. Claudiu Bumba (ETO FC Győr) 5.800 (10)

3. Dzsudzsák Balázs (Debreceni VSC) 5.765 (17)

4. Matija Ljujics (Újpest FC) 5.733 (15)

5. Bognár István (MTK Budapest) 5.688 (16)

6. Kiss Bence (Zalaegerszeg) 5.600 (15)

7. Jonathan Levi (Puskás Akadémia) 5.357 (14)

8. Nagy Dominik (Nyíregyháza) 5.333 (12)

9. Tajti Mátyás (Újpest FC) 5.200 (10)

10. Katona Bálint (Kecskeméti TE) 5.111 (9)

11. Kady Borges (Ferencváros) 5.100 (10)

12. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) 4.923 (13)

13. Pető Milán (Fehérvár FC) 4.900 (10)

JOBB OLDALI SZÉLSŐK

Sokan biztosan felkapják a fejüket Elton Acolatse első helyére, ám a Diósgyőr futballistája nem véletlenül végzett az élen. Nehezen lendült játékba, ám az idő előrehaladtával egyre jobb teljesítményt nyújtott, november eleje óta pedig három-három gól és gólpassz fűződik a nevéhez. A Ferencváros elleni 3–3-as döntetlenből góllal és gólpasszal vette ki a részét, a Debrecen elleni keleti rangadón pedig két találatot készített elő. A helyzetkialakítások terén kiemelkedőt nyújtott, beadásai és lövései is rendre veszélyesnek bizonyultak, fejpárbajait nagy százalékban megnyerte, továbbá látványos cselekkel szórakoztatta a közönséget. Dénes Vilmos második helye sem meglepő, az már igen, hogy első NB I-es idényében ilyen kiváló teljesítményt nyújt. A 20 éves szélső bátor játékát élmény volt nézni, egyértelműen a magyar futball egyik legnagyobb ígérete, Márton Gábor vezetőedző keze alatt pedig remek helyen van. Adama Traoré győztes góllal kezdte a bajnokságot (KTE 1–0), ám a folytatás már gyengébbre sikerült, összesen három gólja és egy gólpassza van az OTP Bank Liga 2024-2025-ös idényében – többek között ezért van csak az ötödik helyen.

1. Elton Acolatse (Diósgyőri VTK) 6.000 (11)

2. Dénes Vilmos (Zalaegerszeg) 5.800 (15)

3. Molnár Ádin (MTK Budapest) 5.800 (10)

4. Mucsányi Márk (Újpest FC) 5.600 (10)

5. Adama Traoré (Ferencváros) 5.417 (12)

6. Mikael Soisalo (Puskás Akadémia) 5.400 (15)

7. Vajdi Szahli (ETO FC Győr) 5.154 (13)

8. Katona Mátyás (Fehérvár FC) 5.000 (14)

BAL OLDALI SZÉLSŐK

Talán ez az a poszt, ahol nem volt kérdés az első helyezett kiléte: Nagy Zsolt ott folytatta, ahol tavasszal abbahagyta, kiváló őszi szezonon van túl. A 28-szoros magyar válogatott szélső hat gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott, ám igazán az ősz végére lendült bele, ugyanis a legutóbbi öt bajnokiján négy gól és két gólpassz fűződik a nevéhez. Elsősorban neki köszönhető, hogy a Puskás Akadémia az első helyen telel, a „kanadai pontjai” mellett a védekezésből is kivette a részét, a tizenegyeseket pedig rendre hidegvérrel értékesítette. Mim Gergely hét góljával legeredményesebb élvonalbeli idényét futja, gyakorlatilag a hátán vitte ősszel a Zalaegerszeget, a tavasszal is nagy szükség lesz rá a bennmaradásért folytatott harcban. Horváth Krisztofer visszaesése érdekes, Kecskeméten az előző idény végén közel 0.5-tel jobb volt az átlaga, egyelőre nem találja a formáját Újpesten.

1. Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) 6.000 (17)

2. Mim Gergely (Zalaegerszeg) 5.813 (16)

3. Molnár Rajmund (MTK Budapest) 5.786 (14)

4. Brandon Domingues (Debreceni VSC) 5.625 (16)

5. Horváth Krisztofer (Újpest FC) 5.583 (12)

6. Tosin Kehinde (Ferencváros) 5.556 (9)

7. Szabó Bálint (Paks, Fehérvár) 5.545 (11)

8. Nicolás Stefanelli (Fehérvár FC) 5.455 (11)

9. Franchu (Diósgyőri VTK) 5.333 (9)

10. Zseljko Gavrics (ETO FC Győr) 5.000 (16)

CSATÁROK

A góllövőlistát vezető Böde Dániel nem adminisztrációs hiba miatt maradt ki a rangsorból, a Paks 38 esztendős támadója ugyanis úgy szerzett nyolc gólt, hogy nem szerepelt legalább kilenc értékelhető bajnokin. A rutinos támadót alig tudták tartani a védők, ám Bognár György vezetőedzőnek is jár a dicséret, hiszen nagyon jó érzékkel dobta harcba játékosát. Yohan Croizet kényszerből játszik befejező csatárként Zalaegerszegen, ám úgy tűnik, ez is megy neki. Elöl Mim Gergellyel és Dénes Vilmossal ragyogóan megérti magát, legemlékezetesebb őszi bajnokija a PAFC elleni volt (4–2), két gólt szerzett és a másik kettőben is benne volt. Matheus Saldanha képességei átlagon felüliek, a brazil varázslatosan nyúl a labdához, ha utoléri magát minden tekintetben, tavasszal még káprázatosabb dolgokat láthatunk tőle. Varga Barnabásnak, az előző idény gólkirályának az Európa-bajnokságon elszenvedett súlyos fejsérülése miatt nehezebben kezdődött az évada, ám egyre jobban belelendült, az utolsó öt bajnokin ötször talált be, s kétség sem férhet hozzá, hogy megint ő a gólkirályi cím egyik nagy esélyese.

1. Yohan Croizet (Zalaegerszeg) 6.000 (10)

2. Matheus Saldanha (Ferencváros) 5.889 (9)

3. Bárány Donát (Debreceni VSC) 5.857 (14)

4. Nejc Gradisar (Fehérvár FC) 5.677 (17)

5. Lamin Colley (Puskás Akadémia) 5.615 (13)

Varga Barnabás (Ferencváros) 5.615 (13)

7. Marin Jurina (MTK Budapest) 5.500 (14)

8. Bright Edomwonyi (Diósgyőri VTK) 5.462 (13)

9. Marko Rakonjac (Diósgyőri VTK) 5.444 (9)

10. Tóth Barna (Paksi FC) 5.375 (16)

11. Fran Brodic (Újpest FC) 5.250 (16)

12. Lukács Dániel (Kecskeméti TE) 5.186 (16)

13. Nadhir Benbuali (ETO FC Győr) 5.111 (9)

14. Róbert Polievka (MTK Budapest) 4.900 (10)

15. Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE) 4.857 (14)

Magyarázat: A helyezés után a játékos neve, csapata, illetve az osztályzatátlaga szerepel, míg az utolsó oszlopban, zárójelben az értékelhető pályára lépése számát tüntettük fel. Vastaggal szedve a különböző felnőttválogatottakban valaha is szereplő játékosokat jelöltük.

A SZEZON VÁLOGATOTTJA

A bajnoki meccseken adott osztályzatok és a posztonkénti rangsor alapján összeállítottuk a 2024–2025-ös idény őszi szezonjának csapatát. A bajnoki címvédő Ferencváros, a harmadik helyen álló DVTK, illetve az MTK két-két, míg az Újpest FC, az ETO FC Győr, a Nyíregyháza, a Zalaegerszeg és az éllovas Puskás Akadémia egy-egy játékost ad az NS válogatottjának.

A 18. FORDULÓ MŰSORA

2025. február 1.

Debreceni VSC−Nyíregyháza Spartacus

Kecskeméti TE−ZTE FC

Diósgyőri VTK−Újpest FC

Paksi FC−ETO FC Győr

Fehérvár FC−Puskás Akadémia

Ferencváros−MTK Budapest

A MLSZ még nem készítette el a forduló részletes programját.

A GÓLLÖVŐLISTA ÉLMEZŐNYE

8 gólos: Böde Dániel (Paks), Marin Jurina (bosnyák, MTK)

7 gólos: Bárány Donát (DVSC), Lamin Colley (gambiai, Puskás Akadémia), Nejc Gradisar (szlovén, Fehérvár), Mim Gergely (ZTE), Varga Barnabás (FTC)

6 gólos: Brandon Domingues (francia, DVSC), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza), Matija Ljujics (szerb, Újpest), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Matheus Saldanha (brazil, FTC), Tóth Barna (Paks), Windecker József (Paks)

5 gólos: Fran Brodic (horvát, Újpest), Claudiu Bumba (román, ETO FC Győr), Ötvös Bence (Paks)