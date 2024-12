Hollandiában folytathatja a ZTE alapembere

A tizedik helyen álló Zalaegerszegben Mim Gergely kiemelkedett, a szélső tizenhat bajnokin hétszer is eredményes volt, nem véletlen, hogy több csapat is kiszemelte.

Mimet tavasszal vásárolta meg végleg a ZTE a Puskás Akadémiától, de könnyen előfordulhat, hogy már a télen tovább is adja: korábban az Újpest mellett lengyel kérőről is hallani lehetett, most pedig az nb1.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport Online is úgy értesült, hogy egy holland élvonalbeli együttes is szerződtetné a 25 éves futballistát.

A korábbi utánpótlás-válogatott játékos eddig 63 élvonalbeli mérkőzésen 14-szer talált a kapuba.