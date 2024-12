DVSC: Belgiumból érkezhet 30-szoros válogatott játékos orvosi vizsgálatra – NS-infó

A védekező középpályás Krisztijan Malinov 2020-ig Bulgáriában futballozott, négy éve a CSZKA Szófiából szerződött Belgiumba, az OH Leuvenhez, majd tavaly nyáron a KV Kortrijk szerződtette. A szófiai időszakában együtt dolgozott a DVSC jelenlegi vezetőedzőjével, Nestor el Maestróval, akinél alapembernek számított. A belga élvonalban az első idényében 21, a másodikban 18 meccsen játszott, viszont ebben az évadban már nem kapott lehetőséget, így nem gördít akadályt a Kortrijk a nyárig érvényes szerződése megszüntetése elé.

A Nemzeti Sport értesülései belgiumi, illetve bulgáriai forrásai szerint a DVSC szerződtetné a 30-szoros válogatott középpályást, aki a napokban orvosi vizsgálatra is érkezhet Debrecenbe.

„Malinov a Litex akadémia tehetségének számított Bulgáriában, erről az akadémiáról több ígéretes játékos került ki az elmúlt időszakban – mondta megkeresésünkre Malinovról bolgár kollégánk, a Tema sportnál dolgozó Teodor Boriszov. – Lovecsből Szófiába, a CSZKA-hoz vezetett az útja, ahol egy nagyon stabil középpályásnak számított, 2019 és 2022 között a válogatottban is alapember volt. Kortrijkban ez a fél éve nem sikerült jól, időközben a válogatottból is kikerült, de Nestor el Maestro jól ismeri a képességeit, nála ismét formába lendülhet.”

Malinov egyébként már 2015-ben bemutatkozott a bolgár válogatottban és 2020-ban végigjátszotta a Magyarország elleni, szófiai Eb-pótselejtezőt (amin 3–1-re győztünk), viszont 2022 óta nem kapott meghívót.

Malinov lehetne az új debreceni szakvezető második igazolása a közép-afrikai válogatott Amos Youga után, aki Szófiából érkezik a DVSC-hez, már be is jelentették a szerződtetését. Youga és Malinov Szófiában csak nagyon rövid ideig voltak csapattársak 2020 nyarán, egy olyan bajnoki volt, amin mindketten játszottak, akkor Malinov éppen Youga helyére állt be csereként, az volt az utolsó meccse a CSZKA-ban. Boriszov szerint ők ketten nagyon masszív középpályát alkothatnak Debrecenben, nagy hasznára lehetnek a csapatnak, ha mindketten a legjobb formájukat mutatják. Youga kapcsán megjegyezte, technikás jó játékosról van szó, de Szófiában nézetletérése támadt a szurkolókkal, ami idővel a teljesítményére is rányomta a bélyeget.

A DVSC-vel kapcsolatos hír még, hogy a Dániából őszre kölcsönvett Szűcs Tamás esetében érvénybe lép januártól a debreceniek opciós lehetősége, melynek értelmében a 19 éves középpályás végleg Debrecenbe kerül. A montenegrói védő, Mledin Dreskovics pedig, akinek lehetséges törökországi szerződéséről a helyi sajtó írt nem rég, legkésőbb nyáron távozhat Debrecenből, ugyanis lejár a szerződése és nem tárgyalnak vele a hosszabbításról.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Amos Youga (közép-afrikai-francia, CSZKA Szófia – Bulgária, szabadon igazolhatóként), Szűcs Tamás (Köbenhavn – Dánia, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: Krisztijan Malinov (bolgár, Kortrijk – Belgium)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mledin Dreskovics (montenegrói, érdeklődnek iránta: Törökország)