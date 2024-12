Az őszi elsőség és a dobogó is a tét az NB I idei utolsó fordulójában!

Az idei év utolsó NB I-es mérkőzésére Nyíregyházán kerül sor, az FTC látogat az újonc otthonába. A bajnokságban többször is megbotló zöld-fehérek szeptemberben, ha nehezen is, de begyűjtötték a három pontot hazai pályán, legutóbbi 10 ligameccsükön viszont csak négyszer hagyták el győztesen a pályát, így veszélybe került az őszi elsőségük is. Vendégként még sebezhetőbbnek tűnik Pascal Jansen csapata, előző öt idegenbeli bajnokija közül egyedül a Kecskemét otthonából tudta elhozni a három pontot Kehinde hajrában szerzett góljának köszönhetően. Legutóbbi idegenbeli ligameccsén Debrecenben szerepelt a Ferencváros, ahonnan 5–4-es vereséggel távozott annak ellenére, hogy 3–0-s hátrányban is volt, ráadásul a 32. perctől emberhátrányban játszott.

Nyíregyháza – FTC – 1X2