Vasziljevics Andrej nagy tehetség, de még gyerek – elemzés

A VILÁG LABDARÚGÁSÁBAN, így az MTK Budapestnél is jellemzően leghamarabb a tizenhatodik életévüket betöltő futballistáknak kínálnak profi szerződést, a kék-fehérek azonban megállapodást kötöttek a 14 éves Vasziljevics Andrejjel. A 2010-es születésű támadó az elmúlt három és fél idényben 96 bajnokin 161 gólt szerzett, információnk szerint a világ legnagyobb klubjai is szerették volna csapatukban tudni – úgy tudjuk, a Benfica érdeklődése volt a legélénkebb, a portugálok minden követ megmozgattak a magyar U15-ös válogatott tehetség megszerzése érdekében.

Fotó: folditamas.com

„Minden fiatal játékos pályafutásában meghatározó, hogyan tud majd a felnőttfutballba lépni – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Polyák Balázs, az MTK Budapest klubmenedzsere. – A mechanizmus nagyon egyszerű logikát követ: utánpótláscsapatból utánpótlásba, felnőttcsapatból felnőttcsapatba lehet igazolni. A fiatal futballisták minden korosztályban megkapják az esélyt a bizonyításra, és sokan élnek is vele. Van, aki azonnal, van olyan, akinek több időre van szüksége és olyan is, aki nem tud bizonyítani. Schäfer András, Schön Szabolcs, Kata Mihály, Kosznovszky Márk vagy Vancsa Zalán is ezen az úton járt. Azt gondolom, a Vasziljevics család látja az utat, amelyet az MTK követ, valamint azt, hogy Andrej tovább tud fejlődni, ezáltal elérheti azokat a célokat, amelyekről minden tehetséges sportoló álmodik. Az U15-ös csapatunk egész Európában versenyképes. Nagy energiát fektetünk abba, hogy nemzetközileg is a legmagasabb szinten versenyeztessük a csapatainkat. Az új preakadémiai koncepciónk első generációja a 2010-es korosztály, amelynél hatéves kortól folyamatos a kiválasztás és a csapatfejlesztés. Próbálunk minél nagyobb versenyhelyzetet teremteni már az edzéseken is. Azt a sztereotípiát, hogy egy bizonyos kor után nem versenyképesek a magyar játékosok, szeretném eloszlatni. A magyar utánpótlás klubcsapatai ugyanis a legritkább esetben versenyeztek a világ élvonalával, vagyis összehasonlítási alap sem volt. Az első megméretés általában a korosztályos válogatott. Ennek a versenyeztetésnek is tulajdonítható, hogy Andrej európai élklubok látókörébe került.”

Szakmai berkekben úgy hírlik, Vasziljevics Andrej jelenleg a 2010-es korosztály legjobb játékosa az országban, régiós szinten pedig a legjobb középcsatár – ezt a véleményt nemzetközi megfigyelők is megerősítik. Egyik legfőbb erénye, hogy érti a játékot, kreatív támadó és a sebessége is megvan az érvényesüléshez. Nem erős, sokkal inkább pálcikalábú fiú, aki csaknem százkilencven centiméter magas, de a fejjátéka a technikája miatt igazán veszélyes. Ezzel együtt megjósolhatatlan, milyen pályát fut be, mert a legnagyobb ígéretekből sem biztos, hogy akár csak NB I-es futballista lesz. Polyák Balázs elmondta, Vasziljevics Andrej esetében sem szabad más játékosok útját másolni, a cél, hogy korosztályról korosztályra fejlődjön.

„Minden technikai képessége, megfelelő genetikája, játékértése és a győztes mentalitása is megvan ahhoz, hogy magasan jegyzett labdarúgó legyen. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ő még gyerek, nem szabad túl nagy terhet tenni rá. Az MTK-nál mindent megteszünk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle és minden tehetséges játékosból.”