Szuhodovszki Soma: Egyszerű a terv, minél gyakrabban gólt kell lőni

Első debreceni gólját korábbi csapata, a Kecskemét ellen szerezte. Sorsszerű a történet?

Sokat gondolkodtam ezen én is, de nem tudom eldönteni… – felelte lapunknak a 24 esztendős Szuhodovszki Soma, akit múlt télen Kecskemétről igazolt klubrekordnak számító összegért a Debrecen. – Különös fintora a sorsnak, hogy éppen a KTE ellen találtam kapuba, ráadásul fontos gól is volt, hiszen azzal mentettünk pontot.

Nyomasztotta, hogy lassan egy éve Debrecenbe szerződött, mégsem volt eredményes?

Hazudnék, ha azt mondanám, nem foglalkoztatott. Nyilván dolgozott bennem, hogy ideje lenne már a kapuba találni, hiszen azért szerződtettek, hogy segítsek a csapatnak. Később jött a gól, mint amire számítottam, és amennyire szerettem volna. Nagyon bízom benne, igaz a mondás, miszerint mindig az első a legnehezebb… A tervem az, hogy mostantól gyakrabban szerzek gólt.

Hazai pályán nem sikerült legyőzni a sereghajtó Kecskemétet, igaz, a hajrában legalább kiegyenlítettek. A lefújást követően tudtak örülni az egy pontnak?

Felemás érzések kavarogtak bennünk. Úgy készültünk, hogy mindenképpen győznünk kell, itt lenne az ideje újra ráérezni a siker ízére. Ez nem jött össze, de mégiscsak hátrányból álltunk fel, pontot mentettünk, ami abból a szempontból nem rossz, hogy a Kecskemét nem jött jobban ránk, és a Zalaegerszegtől sem távolodtunk el. Igaz, közelebb sem kerültünk hozzájuk. Kétségtelen tény, a döntetlenekkel nehéz előrelépni.

A meccs előtt feszült hangulatú találkozóra számított, mondván, mindkét csapat élet-halál harcot vív: ilyen kiélezett volt belülről is?

Érezhető volt, hogy ott van a fejekben, mekkora a tét. Olyan hibák voltak, amilyeneket alapesetben egyik csapat játékosai sem követnének el. Viszonylag hamar megszereztük a vezetést, ezt követően azonban valamilyen oknál fogva túlságosan átadtuk a területet, a kezdeményezés lehetőségét a Kecskemétnek. Több veszélyes támadása is volt a KTE-nek, nem véletlenül egyenlített ki. A fordulást követően, a második gól után pedig pokolian nehéz helyzetbe kerültünk, ám az utolsó fél órában olyan játékot mutattunk, amellyel rászolgáltunk az egy pontra. Sajnálom, hogy a végén abból a néhány lehetőségből, ami még adódott előttünk, nem sikerült egyet bepréselni a kecskeméti kapuba.

A lefújást követően beszélt korábbi csapattársaival?

Az évek nem múlnak el nyomtalanul, természetes, hogy néhány szót váltunk ilyenkor. Náluk sem felhőtlen a hangulat, ők is nehéz helyzetben vannak, nehéz ilyenkor okosat mondani a másiknak. Amikor még a Kecskemét játékosa voltam, szerencsére jobban ment a csapatnak, akkoriban nem kellett ilyen szituációt átélnem. Búcsúzáskor sok sikert kívántunk egymásnak, aztán mindenki ment a maga dolgára.

A vezetőedző Nestor El Maestro ezen a találkozón debütált a Loki kispadján. Mit mondott a csapatnak az öltözőben a mérkőzés után?

Mi, akik kevesebb játéklehetőséget kaptunk, kinn maradtunk a pályán némi pluszmunkát végezni, így lemaradtam a közvetlen meccs utáni percekről az öltözőben. Ami biztos, a kispadon ülők is erős érzelmi hullámvasútra ültek a vasárnapi mérkőzésen, előbb megszereztük a vezetést, majd kiegyenlített az ellenfél, sőt meg is fordította az eredményt, végül mégsem kaptunk ki. Biztos vagyok benne, Nestor El Maestróban is vegyes érzések kavarogtak.

Nézegeti a tabellát, vagy ilyenkor jobb nem figyelni a riválisok helyezésére?

Nem szép látvány, így inkább arra koncentrálok, hogy minél jobb állapotban várjam az edzéseket, mérkőzéseket. Arra nem alapozhatunk, hogy valamelyik riválisunk is belekerül egy ilyen gyenge szériába, csakis magunkra támaszkodhatunk. Nekünk kell kimásznunk ebből a gödörből.

Könnyűnek a hétvégi találkozó sem ígérkezik, következik a keleti rangadó, a Diósgyőr elleni idegenbeli csata: egy pontot elfogadna előre?

Ezt így nehéz megmondani… A meccs forgatókönyvétől is függ, utólag okos az ember, de most nem fogadnám el a döntetlent. Kimondani is szörnyű, hogy legutóbb augusztus végén győztünk – Dombi Tiborral a kispadon a Zalaegerszeget vertük meg –, azóta nyolc meccsen egyszer sem sikerült nyerni. A vereségek az utóbbi időben legalább már döntetlenbe fordultak, reméljük, ezek hamarosan győzelemmé érnek.