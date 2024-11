Meg kellett műteni a Kecskemét csapatkapitányát

„Az FTC elleni mérkőzésen csapatkapitányunk járomív sérülést szenvedett, melyet követően rögtön kórházba szállították – írja közleményében a KTE. – Játékosunk esetében a kontrollvizsgálat megállapította, hogy műtéti beavatkozásra is szükség van, melyen szerdán át is esett és már otthon lábadozhat.”

Vágó Levente akkor sérült meg amikor egy szabadrúgás után összeütközött a levegőben Eldar Civiccsel.

„A vizsgálatok megállapították, hogy járomív törést szenvedett, és a kontroll vizsgálat után végül az a döntés született, hogy megműtik.”

„Hihetetlen, de igaz, hogy hazai FTC elleni meccsen korábban is szenvedtem már fejsérülést, de akkor összevarrták a sebet és folytatni tudtam a játékot – idézte fel az esetet Vágó Levente. – Most sajnos más volt a helyzet, a dühítő az benne, hogy már a hosszabbítás utolsó percében jártunk. Nagy Krisztiánnal megbeszéltük a szabadrúgás előtt, hogy rám fogja felívelni a labdát, én pedig megpróbálom középre fejelni azt. Ez sikerült is, de ugrott velem Civic is, akivel szerencsétlenül találkoztam a levegőben. Akkor már éreztem, hogy most nagyobb a baj, pár percig nem nagyon tudtam, hogy hol vagyok. Az öltözőben aztán az orvosi stáb és a mentősök elláttak, aztán bevittek a kórházba is. Ott felállították a diagnózist, s bár elsőre úgy tűnt, hogy nem kell műteni, a szegedi kontroll során emellett döntöttek az orvosok. A műtéten szerdán túl is estem, a körülményekhez képest jól vagyok.”

