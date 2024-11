Kersák Roland: Amíg van matematikai esély, nem adhatjuk fel

A FORDULÓ VESSZŐFUTÁSA

EZ MÁR TÉNYLEG FÁJDALMAS: a Kecskeméti TE sorozatban kilencedik bajnoki mérkőzésén kapott ki, a tabellán utolsó helyezett csapat vasárnap a Ferencvárostól szenvedett hazai pályán egygólos vereséget. A lefújás pillanatában a lila-fehérek futballistái közül többen is a földre vetették magukat – persze nem a kilátástalanság miatt, hiszen a találkozó képe alapján kis szerencsével besöpörhették volna a három pontot. A KTE több óriási helyzetet elpuskázott, Kady kiállítása után főleg minden esélye megvolt, hogy nagy skalpot szerezve kilábaljon a vereségspirálból.

„Rengeteg helyzetünk volt emberelőnyben játszva, de hetek, hónapok óta az a probléma, hogy nem tudjuk gólra váltani a lehetőségeinket – mondta a mérkőzést követően Kersák Roland, a kecskemétiek kapusa. − Jól működött a védekezésünk, egy védésem volt, amivel hozzá tudtam tenni a meccshez. Egyetlen nagyobb megingásunk volt, amelyet a Ferencváros ki is használt.”

Kersák Roland ugyan nem tért ki rá, óriási védést mutatott be az 52. percben Magyarország legjobb csatárának lövése után: Varga Barnabás hiába próbálkozott kilenc méterről, a kapus elképesztő bravúrral tolta a lécre a labdát. Alighanem különleges bajnoki volt ez neki, hiszen utánpótlásszinten a zöld-fehéreknél pallérozódott, érzelmileg is szoros szálak fűzik a rekordbajnokhoz.

„Gyerekkoromban ott kezdtem a futballt, az egész családom nagy Fradi-szurkoló, én is ebben nőttem fel. Az utánpótláséveimben kijártam a B-középbe szurkolni, tizenöt éven át tartoztam a klub kötelékébe, ám elkerültem onnan, és most a Kecskemét sikereiért teszek meg mindent. Nyilván még mindig kötődöm a Ferencvároshoz, de teljes erőmmel azon voltam, hogy ellenfelünk legyen szomorú a meccs végén. Győzni akartunk, szerettem volna kapott gól nélkül megúszni, sajnos nem sikerült. Szomorúak vagyunk, legalább az egyik pontot megérdemeltük volna... Megnéztük a kapott gólt, mit és hogyan kellett volna másként csinálni. Temérdek lehetőségünk volt, úgyhogy megbeszéltük, hogyan maradhatott ki ennyi gólszerzési esély. Kedden találkozunk legközelebb, addig próbálunk továbblépni és továbbra is támogatjuk egymást. A napokban a védőkkel is beszélgettünk, miben tudnánk fejlődni, mit kellene máshogy csinálni. Bár eddig nem jártunk sikerrel, nem adjuk fel, még nagyon messze van a bajnokság vége, mindenképpen benn akarunk maradni. Gera Zoltán vezetőedző a kudarcsorozat ellenére át tudja adni a pozitív szemléletét, játékosaink is jó állapotban vannak mentálisan, úgyhogy elhisszük, lehet esélyünk még a Ferencváros ellen is. Űzzük-hajtjuk egymást, mert amíg van matematikai esély, nem fordulhat elő, hogy feladjuk, mindent megteszünk egymásért, a klubért, a szurkolókért és az edzői stábért.”

Tizenhárom mérkőzést követően mindössze öt pontja van a Kecskemétnek, ami egyrészt azért ijesztő, mert 2023−2024-ben ilyenkor 19 szerepelt a neve mellett. Másrészt azért, mert az előző bajnokságban a 13. forduló után a két kieső helyen álló csapatnak, a 11. Mezőkövesdnek és a 12. Kisvárdának tíz, illetve hét pontja volt − és az évad végén ki is estek.

Tosin Kehinde, a Ferencváros szélsője a FradiMédiának Szenzációs érzés volt betalálni, ez a második győztes gólom az idényben. Miután tíz emberre fogyatkoztunk, keményen kellett küzdenünk. Úgy tűnik, tudok segíteni a klubnak. Lépésről lépésre kell haladnom, igyekszem bizonyítani, hogy számíthatnak rám. Botka Endre, a Ferencváros védője az M4 Sportnak Az első perctől kezdve nehézkes volt a játékunk. Próbáltuk diktálni az iramot, az első tizenöt perc rendben volt, de akadt néhány hibánk, kicsit fel is jött a Kecskemét. Emberhátrányban a nulla nulla is jó lett volna nekünk, de benne volt a játékban, hogy a KTE ránk jön és mi szerezhetünk gólt. Ahhoz, hogy ott legyünk jövőre a BL-ben, meg kell nyernünk a bajnokságot, úgyhogy nem szabad különbséget tennünk a bajnoki és a nemzetközi meccsek között. Vélemények

A FORDULÓ MOZDULATA

Kovácsik Ádám nehéz időszakon ment keresztül, de a paksi csapatban ismét régi formájában tündököl (Fotó: Paksi FC)

Kovácsik Ádám öt találkozón védte ősszel a Paksi FC kapuját, és a hétvégén Újpesten már a harmadik kapott gól nélküli meccsét könyvelte el.

Nagy védés volt – hosszas tétlenség után. Ami ilyen hidegben már veszélyes, így arra voltunk kíváncsiak: Kovácsik Ádám, a Paks kapusa elgémberedett tagokkal miként védett Horváth Krisztofer ziccerénél?

„Jó vicc – mondta nevetve felvetésünkre a 33 éves kapus. – Egyfelől a meccs elején belőttek az újpestiek, másrészt hiába zajlik hosszú percekig a másik térfélen a mérkőzés, folyamatosan mozgok, együtt élek a játékkal, nem kezdtem el fázni… Az első félidőben volt tűzijáték a kapunk előtt: az első védés szerintem is nagy volt, utólag visszanézve is annak gondolom, a második lövést Osváth Attila mentette a gólvonalról, a harmadiknál sokan álltak előttem, kerestem a lyukat, hol jöhet el a labda, és a kezemről a földre pattant a labda – az első gondolatom az volt, ez nem lesz elég, ettől még bemegy, de szerencse is kell időnként: a felpattanó labda a kapu fölé került.”

Különleges pillanat volt a félidő közepén: Tóth Barna ütközött Riccardo Piscitellivel, a labda a hálóba került, Pintér Csaba játékvezető a kapus támadása miatt nem adta meg a gólt.

Kovácsik Ádám is kapus, biztos érzi, mit jelent megtámadni a gólvonalon álló játékost…

„Van kapusok közötti szolidaritás, ráadásul Riccardóval jó a viszonyom, Mezőkövesden klubtársak voltunk. De ez nem volt szabálytalan, ráadásul Fiola Attila lökte meg Tóth Barnát, aki nem akart ütközni a kapussal. Kérdeztem a játékvezetőt a szünetben, működik-e a VAR, mert visszanézve mi ezt teljesen tisztának láttuk.”

Ez volt a futballista ötödik mérkőzése paksi színekben, harmadszor nem kapott gólt, vele a csapat tíz pontot szerzett.

„Egyedül a Diósgyőr elleni hazai vereség lóg ki a sorból, de Újpesten azt éreztem, jól reagáltunk arra a találkozóra. Azok után, hogy megsérültem még a Fehérvár játékosaként, nem volt könnyű a helyzetem, elmentem Győrbe kölcsönbe, majd Kövesdre egy évre úgy, hogy tudtam: Riccardo Piscitelli már bizonyított a klubnál. Mégis belevágtam. A nyarat végigmelóztam a III. Kerületnél, éreztem, hogy jó erőben, jó állapotban vagyok, de volt, hogy azt hittem, nem lesz ebből már futball… Edzettem és reménykedtem tovább, Szappanos Péter távozása után jött a paksi lehetőség, én pedig meg akartam mutatni, lehet rám számítani, rendben vagyok. Az első edzésen otthon éreztem magam a csapatban, mindenki befogadó, segítőkész, masszív a védelem előttem, jókor kerültem nagyon jó helyre.” S. ZS.

A FORDULÓ EGYÉNI REKORDJA

Kovácsréti Márk tizenegyesből betalált az MTK ellen, így öt gólnál jár a bajnokságban, ezzel már most a legeredményesebb idényét futja.

Kovácsréti Márk kiváló formában. A Nyíregyháza támadója múlt pénteken az MTK elleni meccsen remekül játszott, gólt szerzett, és már ötnél tart a bajnoki évadban. A 24 éves futballista pályafutása legeredményesebb NB I-es idényét futja, korábban legfeljebb két gólig jutott.

„Szerencsére most maximálisan megkapom a szakmai stábtól a bizalmat, amivel hétről hétre próbálok élni – mondta lapunknak Kovácsréti Márk. – A korábbi élvonalbeli idényeimben nem töltöttem be olyan szerepet a csapataimban, mint Nyíregyházán, most sokkal nagyobb felelősség hárul rám az együttes játékában. Ehhez mérten igyekszem teljesíteni.”

Az MTK ellen ismét parádésan futballozott, tizenegyesből gólt szerzett, nem véletlenül került be a forduló válogatottjába.

„Nehéz meccs volt, számítottunk rá, hogy az MTK-nál lesz többet a labda. Az elején beszorultunk a kapunk elé, így jókor jött a vezető gólunk, amely egyébként gyönyörű akció végén született. Ez önbizalmat adott a csapatnak, bátrabbak lettünk, majd kaptunk egy jogos tizenegyest, amivel megdupláztuk az előnyünket. Ekkor éreztem, benne lehet a pakliban, hogy kapott gól nélkül játsszuk le a mérkőzést, ami a mi esetünkben nagyon fontos. Ez volt a második ilyen meccsünk, mindkettőt kettő nullára nyertük meg. Hogy mit beszéltünk meg a szünetben? Tudtuk, az MTK jön előre a gólért, így ellentámadásokra rendezkedtünk be. Alapvetően az eredmény megtartása volt a cél, de bíztunk benne, hogy egy-két kontrából el tudunk menni. Sosem játszunk védekező focit, kétgólos előnyben is letámadtuk az MTK-t, igaz, gólt nem szereztünk a második fél­időben, de nem is kaptunk.”

A Szpari négy tétmérkőzés óta veretlen, tizenöt ponttal a nyolcadik a tabellán.

„Nagyjából elégedettek lehetünk, igaz, maradt bent néhány pont, például Újpesten az utolsó percekben kaptunk ki, ám ez minden csapat életében előfordul. Hétről hétre születnek érdekes eredmények az NB I-ben, a hátul lévő összes csapat szerzett pontot a fordulóban, így pláne fontos volt a győzelem. Lényegesek a veretlenségi szériák, a következő négy meccsünkből hármat is otthon játszunk, reméljük, a lehető legtovább ki tudjuk tolni.”

Vajon a csapat jó formáját látva rossz­kor jött az NL-meccsek miatti szünet?

„Talán mondhatjuk, hogy rosszkor, most kezdtem érezni a csapaton, hogy ismét jó formába lendült – felelte Kovácsréti. – Abból a szempontból, mondjuk, jó a pihenő, hogy van néhány sérültünk, ők visszatérhetnek közénk.” J. Á.

A FORDULÓ VISSZAVÁGÁSA

A Fehérvár legyőzésével egy pontra került a dobogótól a Diósgyőr, a csapat válogatott középpályása elmondta, mitől fut a szekér.

Remek sorozatban van a Diósgyőr az OTP Bank Ligában: a Puskás Akadémia otthonában elért értékes döntetlen (1–1) után nyert Pakson (4–3), majd legutóbb megverte hazai pályán (1–0) a Fehérvárt. Így most ötödik a bajnoki tabellán, csupán egy pontra a dobogótól, sőt, a második helyen álló Paks­tól is – igaz, minden előtte álló csapat egy meccsel kevesebbet játszott nála, a listavezető Ferencváros pedig kettővel.

A Fehérvár elleni siker után nem csupán a három pontnak örülhettek a borsodiak, de annak is, hogy visszavágtak a piros-kékeknek a Magyar Kupában másfél hete, október 30-án elszenvedett 2–1-es vereségért, amelyet a 95. percben szerzett fehérvári gól okozott.

„Örülünk a győzelemnek, és úgy gondolom, a kupában is mi játszottunk jobban, csak azon a fehérvári meccsen a kétes szituációkból rosszabbul jöttünk ki – mondta a mérkőzés után az NSO Tv-nek Gera Dániel, a Diósgyőr jobbhátvédje. – De az már a múlt, most arra koncentráltunk, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük.”

A bajnokságot rosszul kezdte a Diósgyőr, három meccs után csak egy pontja volt, most viszont potenciális jelölt a dobogós helyek valamelyikére.

„Jobb, ha ezt nem mondjuk ki hangosan, mert akkor jobban figyelnek ránk az ellenfelek – válaszolt nevetve a felvetésre Gera Dániel. – De az biztos, hogy nagyon jó a közeg most itt Diósgyőrben, remek a viszony a szurkolókkal, a stábbal, a játékosok egymás közötti kapcsolata is kiváló, nagyon együtt van minden, bizonyos, hogy ez is hozzájárult a jó sorozathoz. Dolgozunk tovább, mindig a következő feladatra koncentrálva, és a végén meglátjuk, mire lesz elég.”

Jön a Nemzetek Ligája-mérkőzések miatti szünet, de Gera Dánielnek nem pihenéssel, feltöltődéssel telik, hiszen újra ott van Marco Rossi szövetségi kapitány keretében az immár kétszeres válogatott játékos.

„Először váratlanul ért a meghívás, amire egy kerettag sérülése miatt került sor, de bíztam benne, hogy sikerült jó benyomást tennem a Misterre a hollandok és a bosnyákok ellen, és újra beválogat – mondta a 29 éves labdarúgó. – Rengeteget dolgoztam, igyekszem tartani a formámat, és úgy játszani, hogy ismét legyen esélyem a keretbe kerülésre. Nagyon örülök, hogy újra ott lehetek.” B. Z.