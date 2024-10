Mi a jobb: a győri védekezés vagy a fehérvári támadás?

Mit kezd a Fehérvár FC az ETO védekezésével? Ez a szombati összecsapás első és legfontosabb kérdése. Bár a győriek eddig tíz gólt kaptak az OTP Bank Ligában, míg a fehérváriak tízszer találtak az ellenfelek kapujába, az elmúlt három fordulóra pillantva értelmet nyer a felvetés. Az ETO-nál senki sem kapott kevesebb gólt az előző hetekben (0–0 a DVTK és az Újpest, 2–1 a Paks ellen), csak a Diósgyőr és az Újpest úszta meg szintén egy kapott góllal a három mérkőzését. A Fehérvárnak pedig éppen ebben az időszakban kezdett problémát jelenteni a gólszerzés, hiszen a gólokban gazdag nyíregyházi stadionavató (3–3) óta csupán kétszer volt eredményes, ráadásul egymás utáni két vereséggel érkezik Győrbe. Nem a helyzetkialakítás, sokkal inkább a befejezés a gond Pető Tamás csapatánál, ám ezúttal várhatóan még kevesebb minőségi lehetőségből kell gazdálkodnia.

A Cube adatait böngészve feltűnő, hogy a győri védekezés erősségei épp kioltják a fehérvári támadófutball fontosabb elemeit. Az Eneo Bitri, Szépe János és Heitor dos Santos alkotta védőhármas, valamint Tóth Rajmund a középpályán rendkívül párharcerős játékosok, plusz az egész NB I egyik legjobban fejelő együttese Borbély Balázsé. Ezzel szemben a székesfehérváriak a labdabirtoklásra építenek, támadásaikat középen szövögetik, a legtöbb progresszív passz is a tengelyből érkezik, igaz, a támadások első fázisában leginkább a szélekre játszanak, így sok beadással próbálkoznak (Ivan Milicevic kifejezetten hasznos a műfajban), ám ez a Győr légi fölényét tekintve nem tűnik kifizetődőnek. A Vidi épp a pálya azon területein veszélyeztet, amelyeken az elmúlt hetekben az ETO lezárta a védekezését; főleg a mérkőzések első felvonásában látványos, mennyire átadja a területet ellenfeleinek, mondván, hadd játsszanak, mi majd kontrázunk. Ez már az idény első találkozóin is jellemző volt, bár akkor a balszerencse, illetve a rutintalanság miatt négyszer is pont nélkül hagyta el a pályát a csapat.

Nejc Gradisar, Nicolás Stefanelli és Holender Filip is olyan támadók, akik egy villanással is képesek helyzetet kialakítani, és akár gólt szerezni, ám egyáltalán nem mindegy, hogy a pálya melyik részéről kell indulniuk. Kasper Larsen eltiltása miatt Pető Tamásnak változtatnia kell a kezdőn, de akár a felálláson is, hiszen kiesett egy belső védő. A középpályáról Csongvai Áron is visszahúzódhat, így az sem lenne meglepetés, ha Katona Mátyás nagyobb szerepet kapna. Bár még csak egygólos az idényben, a kreativitása és a rúgótechnikája sokat segíthet, ha a kapu előtt elfogy a tudomány.

A 2022 márciusában rendezett ETO FC–Mol Fehérvár FC Mol Magyar Kupa-negyeddöntőre alig több, mint ezer ember volt kíváncsi a helyszínen, pedig a két rivális klub felnőttcsapatai akkor találkoztak először a győriek NB I-ből való 2015-ös kizárása óta. Az ETO akkor csodát tett, fiatal csapatával 2–1-re legyőzte sokkal nagyobb költségvetésből összerakott NB I-es riválisát. A mérsékelt érdeklődés ellenére nem maradt el a balhé, a vendégszektorban elhelyezkedő Vidi-ultrák és a hozzájuk veszélyesen közel helyet foglaló ETO-keménymag a találkozó végén összecsapott a pálya szélén. Nem példátlan az eset, 2017-ben az NB III Nyugati csoportjában az ETO a Videoton második csapatát fogadta, a hazai győzelem (4–0) és a küzdőtérre nyomuló szurkolók összecsapása akkor sem maradt el. Az ETO FC Győr ezúttal igyekszik elkerülni a balhét, hiszen a jegyvásárlást személyes adatok megadásához kötötte. A jegyek fogyásából ítélve a növekvő szigor nem szegte kedvét egyik oldalnak sem, a vendégszektorba már több mint 600 jegyet eladtak, míg a hazai oldalon négy új szektort kellett megnyitni csütörtökön. Ha nézőcsúcsot nem is dönt, akár hatezer embert is kicsalogathat szombat délután a nyugati rangadó. Szigorúbb szabályok mellett is jelentős érdeklődés

Két és fél évvel ezelőtt csodának számított, ezúttal korántsem lenne meglepetés, ha az ETO legyőzné otthon a Fehérvárt. A győriek a legutóbbi három bajnokijukon öt pontot szereztek, míg a fehérváriak, ha összességében jó játékkal is, de egymás utáni két vereséggel érkeznek Győrbe. Meglesz sorozatban a harmadik is, az ETO 3–1-re nyer. NS-TIpp – mohai dominik

Kosznovszky Márk sérülés után tért vissza, és egyre jobb formában játszik (Fotó: Szabó Miklós)

Kezdi visszanyerni korábbi formáját Kosznovszky Márk, aki azt reméli, hogy az MTK Budapest legyőzi a nehéz helyzetben lévő Kecskemétet.

sorozatBAN három elvesztett bajnoki után ismét három pontot szerzett az MTK Budapest, a DVSC elleni idegenbeli 3–2-es győzelemnek Kosznovszky Márk volt az egyik főszereplője. A kék-fehérek huszonkét esztendős középpályása sérülés után három hónap elteltével, augusztusban tért vissza a pályára, eddig négy bajnokin kapott lehetőséget, a Debrecenben mutatott teljesítménye azt sejteti, kezdi visszanyerni régi formáját. Bár gólt nem szerzett a Nagyerdei Stadionban, kétszer is kihagyhatatlan helyzetbe hozta társait. A második találat előtt ő passzolt Bognár Istvánhoz, aki két csel után kilőtte a labdával a jobb alsó sarkot, majd a három pontot érő találat előtt jó ütemben passzolt Hej Viktor elé, és a csereként pályára lépő védő nem hibázott.

„Nehéz három hónap van mögöttem… – mondta Kosznovszky Márk a klub honlapjának adott interjúban. – Éreztem, hogy bíznak bennem, s ha visszanyerem a formámat, számít rám a szakmai stáb. Bevallom, jólesik ez a bizalom, próbálom meghálálni azzal, hogy minden meccsen a maximumot nyújtom, góllal vagy gólpasszal is segítem a csapatot. Nyilván nehéz helyzetbe került a tabella utolsó helyén tanyázó KTE, jó lenne még lejjebb nyomni a víz alá, mi pedig följebb tudnánk lépni a tabellán.”

Való igaz, a KTE korántsem indította olyan jól az idényt, mint a felkerülése utáni két bajnoki évben: nyolc mérkőzésből csak egyet tudott megnyerni, és két döntetlen mellett ötször pont nélkül maradt, ez egyelőre a 12. helyezéshez elegendő. Meglehet, többen is úgy gondolkodnak, ki ellen győzzenek a kék-fehérek, ha nem a sereghajtó ellen, ám valamit nem szabad elfelejteni: a kecskemétiek futballja nem kilátástalan, a csapat valamennyi riválisával pariban van, előbb-utóbb elkezdi a pontgyűjtést.

Öt vereség egymás után? Ez fenyegeti a vendégeket, márpedig az MTK a Debrecenből elhozott három ponttal, a 3–2-es győzelemmel a háta mögött önbizalommal várhatja a mérkőzést. A házigazda tűnik jobbnak, de jó eséllyel a vendégek lesznek akaratosabbak, kérdés, a játéktudás vagy a szenvedély lesz-e a döntő tényező. ns-tipp – somogyi zsolt

9. FORDULÓ

Szombat

14.30: ETO FC Győr–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

Vasárnap

15.30: ZTE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)